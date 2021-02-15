https://ria.ru/20210215/posol-1597570446.html

МИД Турции вызвал посла США

МИД Турции вызвал посла США

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за заявления Вашингтона об убийстве турецких граждан членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:18

2021-02-15T17:18

2021-02-15T18:10

хулуси акар

курдистан (иран)

нато

мид турции

вашингтон (город)

сша

в мире

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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за заявления Вашингтона об убийстве турецких граждан членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, рассказал РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства республики.Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что 48 членов РПК уничтожили во время антитеррористической операции на севере Ирака. По его словам, в одной из пещер в районе Гара нашли тела похищенных боевиками турецких граждан.В Турции РПК запрещена, власти также обвиняют Вашингтон в поддержке организации. После инцидента в иракском Курдистане Госдеп заявил о поддержке Анкары как союзника по НАТО и выразил соболезнования семьям погибших.В американском дипведомстве отметили, что США "самым решительным образом осудят эти действия", но только если подтвердится вина РПК. Эту позицию раскритиковал президент Турции Тайип Эрдоган.После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года после нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 человек гражданских. По данным Министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более десяти тысяч боевиков. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

https://ria.ru/20210210/turtsiya-1596860098.html

https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596104249.html

курдистан (иран)

вашингтон (город)

сша

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хулуси акар, курдистан (иран), нато, мид турции, вашингтон (город), сша, в мире