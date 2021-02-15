США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400
19:51 15.02.2021 (обновлено: 20:37 15.02.2021)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять эти системы, говорится в сообщении Госдепартамента.
Блинкен также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников в Северном Ираке. Он подтвердил американскую позицию о том, что ответственность за убийство несут "террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК)". При этом ранее посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за заявления Вашингтона по этому вопросу.
10 февраля, 22:26США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400
Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения США и Турции, общие интересы в борьбе с терроризмом, важность демократических институтов, инклюзивность власти и соблюдение прав человека. Блинкен также поддержал зондирующие переговоры между Анкарой и Афинами по ситуации в Восточном Средиземноморье.
Турция и С-400
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
10 февраля, 16:47Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400