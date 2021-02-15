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США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400
США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400
Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:51
2021-02-15T20:37
курдистан (иран)
энтони блинкен
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять эти системы, говорится в сообщении Госдепартамента.Блинкен также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников в Северном Ираке. Он подтвердил американскую позицию о том, что ответственность за убийство несут "террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК)". При этом ранее посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за заявления Вашингтона по этому вопросу.Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения США и Турции, общие интересы в борьбе с терроризмом, важность демократических институтов, инклюзивность власти и соблюдение прав человека. Блинкен также поддержал зондирующие переговоры между Анкарой и Афинами по ситуации в Восточном Средиземноморье.Турция и С-400Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
https://ria.ru/20210210/ssha-1596911762.html
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курдистан (иран), энтони блинкен, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400

19:51 15.02.2021 (обновлено: 20:37 15.02.2021)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять эти системы, говорится в сообщении Госдепартамента.
Блинкен также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников в Северном Ираке. Он подтвердил американскую позицию о том, что ответственность за убийство несут "террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК)". При этом ранее посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за заявления Вашингтона по этому вопросу.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 22:26
США заявили о неизменности позиции по приобретению Турцией С-400
Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения США и Турции, общие интересы в борьбе с терроризмом, важность демократических институтов, инклюзивность власти и соблюдение прав человека. Блинкен также поддержал зондирующие переговоры между Анкарой и Афинами по ситуации в Восточном Средиземноморье.

Турция и С-400

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 16:47
Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400
 
Курдистан (Иран)Энтони БлинкенМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
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