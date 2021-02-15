https://ria.ru/20210215/turtsiya-1597597700.html

США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400

США призвали Турцию не оставлять в стране российские С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:51

2021-02-15T19:51

2021-02-15T20:37

курдистан (иран)

энтони блинкен

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

турция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять эти системы, говорится в сообщении Госдепартамента.Блинкен также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников в Северном Ираке. Он подтвердил американскую позицию о том, что ответственность за убийство несут "террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК)". При этом ранее посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции из-за заявления Вашингтона по этому вопросу.Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения США и Турции, общие интересы в борьбе с терроризмом, важность демократических институтов, инклюзивность власти и соблюдение прав человека. Блинкен также поддержал зондирующие переговоры между Анкарой и Афинами по ситуации в Восточном Средиземноморье.Турция и С-400Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20210210/ssha-1596911762.html

https://ria.ru/20210210/turtsiya-1596860098.html

курдистан (иран)

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курдистан (иран), энтони блинкен, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», турция, сша, в мире