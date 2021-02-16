https://ria.ru/20210216/belorussiya-1597547276.html

Новые рейсы и большие скидки. Стоит ли сейчас ехать в Белоруссию?

Новые рейсы и большие скидки. Стоит ли сейчас ехать в Белоруссию?

После долгого перерыва возобновилось железнодорожное сообщение с Белоруссией, увеличилось число авиарейсов. Туристы это заметили, интерес к стране растет. Пока... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:15

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Светлана Баева. После долгого перерыва возобновилось железнодорожное сообщение с Белоруссией, увеличилось число авиарейсов. Туристы это заметили, интерес к стране растет. Пока едут в основном за санаторно-курортным лечением, но скоро, рассчитывают эксперты, появится спрос и на экскурсии. О том, чем сейчас заняться в соседней республике и во сколько обойдется поездка, — в материале РИА Новости.К соседям — за здоровьемКак правило, "санаторные" туристы консервативны. Они в курсе особенностей конкретной здравницы, нередко знакомы с главным врачом. И учитывая, что практически весь пандемийный год спрос на отдых в Белоруссии у россиян был минимальным, сейчас наших соотечественников заманивают привлекательной стоимостью. Да и ехать зачастую быстрее и проще, чем на наши курорты.Например, один из самых популярных санаториев, расположенный в Гомельской области на Днепре, предлагает скидку в 20 процентов на классическую программу и на оздоровление легких. Цена за сутки начинается от 1600 рублей, причем включены проживание, лечение и трехразовое питание по системе "шведский стол". В Минской области можно найти здравницу, где проживание и процедуры будут стоить от одной тысячи с человека.В обоих случаях речь идет о хитах продаж. Проблем с местами пока нет, многие санатории заполнены на 30-40 процентов.Эротика и замкиА вот ради экскурсионного туризма в Белоруссию сейчас особенно не стремятся. Но если поехать лечиться, то можно найти, что рядом посмотреть.Нестандартные туры предлагают в столицу республики. Гид Александр Нелюбов обещает: интересно будет даже тем, кто уже не раз бывал в городе. Например, граффити, экскурсии "Еврейский Минск" или "Город трех религий".Сейчас там холодно — минус восемь — поэтому прогулки хорошо совмещать с посещением музеев. В Национальном центре современных искусств до 8 марта "дают" "Эротизм в творчестве великих мастеров XX века": картины Пабло Пикассо, Анри Матисса и Эгона Шиле дополняют работы белорусских художников.Вне столицы главные туристические хиты — средневековые крепости. Они интересны в любое время года. Всего в 90 километрах от Минска расположен знаменитый Мирский замок — прекрасный образец центральноевропейской архитектуры, на его примере можно проследить, как менялись культурные стили: готика, ренессанс, барокко.Неподалеку — Несвижский замок, где есть свой призрак. По легенде, иногда (и всегда не к добру) появляется Черная панна — красивая женщина в траурных одеждах. Кстати, если не боитесь, на территории можно снять коттедж или пожить в отеле прямо в замке (от двух до 14 тысяч рублей за номер).В Минской области (60 километров от столицы) находится Великое княжество Сула — интерактивный парк истории. Там представлены разные эпохи цивилизации: быт, рисунки первобытных людей на мегалитах, славянские языческие идолы, реконструированное поселение варяжских путешественников начала раннего Средневековья и их драккар (корабль), воссозданный готический квартал XIII-XV веков, усадебные постройки прошлого и позапрошлого веков.Стоит заглянуть и в музей ремесел под открытым небом "Дудутки" (40 километров от Минска). Там есть мельница, сыроварня, несколько мастерских, кузница, ферма, хлебопекарня. Для полного погружения в мир стародавнего быта работают мастер-классы. Есть где перекусить и выпить "ядреного кваску", для желающих остановиться на несколько дней работает гостиница.Как добраться до Минска"С 8 по 14 февраля у нас забронировали в два раза больше путевок в Белоруссию, чем за первую неделю месяца, — рассказывает гендиректор крупного оператора Сергей Ромашкин. — Берут туры и на ближайшие даты, и на лето".Он поясняет: пока поезда не ходили, авиабилеты из Москвы в Минск и обратно продавались по заоблачным для этого направления ценам: от 20 тысяч. Сейчас туристам доступны составы из Москвы в Минск, а также — в Калининград с остановкой в столице Белоруссии. Средняя цена билета — 4717 рублей.Число регулярных авиарейсов Москва — Минск увеличили с трех до пяти в неделю. Также возобновили на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. В итоге билеты значительно подешевели. На ближайшие дни они еще довольно дорогие — от 11 тысяч в один конец, но уже с апреля стоимость снижается.В продаже есть билеты на весну из Москвы по цене менее трех тысяч рублей в один конец. Из Ростова-на-Дону за столько же, а из Петербурга — в два раза дороже.Но стоит иметь в виду, что, вероятно, придется потратиться и на ПЦР-тесты: один нужен для въезда в Белоруссию, второй — по возвращении в Россию.Безопасно лиНикаких строгих ограничений, связанных с коронавирусом, в Белоруссии нет. "Рестораны, музеи, клубы работают. На входе висят объявления об обязательном ношении маски", — рассказывает гид Ольга Антон.В санаториях, по словам представителей турфирм, все в основном ходят без средств защиты. Но, например, в одной из популярных здравниц недавно отменили дискотеки. Зато крутят кино и даже есть караоке "Поем хором" (без микрофона). Правда, на сайте уточняют, что посещение всех мероприятий строго в медицинских масках. Рассадка в концертном зале — в шахматном порядке, с максимальным дистанцированием.Политическая обстановка в стране, по словам и местных, и российских представителей компаний, на туристов не влияет. В минувшие выходные, по сообщениям СМИ, в деревне под белорусским городом Молодечно задержали "около 20 человек, планировавших под видом катания на лыжах провести несанкционированный митинг". А недалеко от Минска — "67 человек, присутствовавших на публичной репетиции музыкантов на базе отдыха "Огонек" в поселке Сокол". Но никаких волнений там, где санатории, не замечено. Да и Минск, где пока путешественников из России немного, эксперты называют "в целом безопасным городом".

https://ria.ru/20210211/sanatorii-1596881006.html

https://ria.ru/20210122/falk-1593091541.html

https://ria.ru/20180407/1518108195.html

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596647423.html

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

https://ria.ru/20210205/belorussiya-1596146712.html

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