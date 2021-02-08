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РЖД отправили в Белоруссию первый после перерыва из-за COVID-19 поезд
РЖД отправили в Белоруссию первый после перерыва из-за COVID-19 поезд
Холдинг РЖД отправил из Москвы первый после долгого перерыва из-за коронавируса пассажирский поезд, который привезет пассажиров в Минск, передает корреспондент... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:02
2021-02-08T20:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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федеральная пассажирская компания
ржд
москва
минск
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Холдинг РЖД отправил из Москвы первый после долгого перерыва из-за коронавируса пассажирский поезд, который привезет пассажиров в Минск, передает корреспондент РИА Новости.Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года. Власти РФ приняли решение возобновить его с 8 февраля. С этого дня из Москвы в Минск и обратно можно доехать на поездах Белорусских железных дорог (БЖД) и "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).Первым составом холдинга РЖД, который фактически возобновил пассажирские железнодорожные перевозки между странами, стал поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва. До этого он шел через территорию Белоруссии транзитом без посадки и высадки пассажиров. Теперь он будет делать остановку в Минске. РЖД уточняли, что доехать на нем можно из Москвы в Минск и из Минска в Москву. Как передает корреспондент РИА Новости, состав отправился в понедельник с Белорусского вокзала Москвы в 19.53 мск и прибудет в столицу Белоруссии в 4.41 (совпадает с мск) следующего дня.Первый рейс поезда БЖД № 1/2 из Минска в Москву отправится в понедельник в 22.10 и будет в российской столице в 8.13 следующего дня. Далее поезд БЖД будет ходить из Минска по четным дням, из Москвы - по нечетным. Поезд холдинга РЖД, на котором можно доехать из Москвы до Минска и обратно, курсирует каждый день. Пока между странами будут ходить эти поезда. РЖД сообщали, что о возобновлении движения других пассажирских составов между Россией и Белоруссией объявят дополнительно.Пассажиры, прибывающие в Россию на поезде из Белоруссии, за исключением детей в возрасте до 5 лет, должны иметь справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Пассажиры старше 6 лет, въезжающие в Белоруссию из России, также обязаны обзавестись медицинским документом, подтверждающим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть выполнен не позднее трех суток до даты пересечения границы.В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости сообщали, что холдинг РЖД проводит санитарную обработку пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией, делает их дезинфекцию в пути и просит пассажиров носить маски. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. В поездах есть бесконтактные термометры.
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РЖД отправили в Белоруссию первый после перерыва из-за COVID-19 поезд

20:02 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Холдинг РЖД отправил из Москвы первый после долгого перерыва из-за коронавируса пассажирский поезд, который привезет пассажиров в Минск, передает корреспондент РИА Новости.
Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года. Власти РФ приняли решение возобновить его с 8 февраля. С этого дня из Москвы в Минск и обратно можно доехать на поездах Белорусских железных дорог (БЖД) и "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Первым составом холдинга РЖД, который фактически возобновил пассажирские железнодорожные перевозки между странами, стал поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва. До этого он шел через территорию Белоруссии транзитом без посадки и высадки пассажиров. Теперь он будет делать остановку в Минске. РЖД уточняли, что доехать на нем можно из Москвы в Минск и из Минска в Москву. Как передает корреспондент РИА Новости, состав отправился в понедельник с Белорусского вокзала Москвы в 19.53 мск и прибудет в столицу Белоруссии в 4.41 (совпадает с мск) следующего дня.
Первый рейс поезда БЖД № 1/2 из Минска в Москву отправится в понедельник в 22.10 и будет в российской столице в 8.13 следующего дня. Далее поезд БЖД будет ходить из Минска по четным дням, из Москвы - по нечетным. Поезд холдинга РЖД, на котором можно доехать из Москвы до Минска и обратно, курсирует каждый день. Пока между странами будут ходить эти поезда. РЖД сообщали, что о возобновлении движения других пассажирских составов между Россией и Белоруссией объявят дополнительно.
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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РЖД перечислили "антиковидные" меры в поездах до Белоруссии
Пассажиры, прибывающие в Россию на поезде из Белоруссии, за исключением детей в возрасте до 5 лет, должны иметь справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Пассажиры старше 6 лет, въезжающие в Белоруссию из России, также обязаны обзавестись медицинским документом, подтверждающим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть выполнен не позднее трех суток до даты пересечения границы.
В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости сообщали, что холдинг РЖД проводит санитарную обработку пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией, делает их дезинфекцию в пути и просит пассажиров носить маски. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. В поездах есть бесконтактные термометры.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
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