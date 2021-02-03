https://ria.ru/20210203/soobschenie-1595845295.html

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:04

2021-02-03T14:04

2021-02-03T14:30

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, сообщается на сайте кабмина.Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции."С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта", - говорится в сообщении.Международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Пока восстановлен только один поезд - в сообщении с Абхазией. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов ранее сообщал, что компания готова запустить любой международный поезд за три дня с момента разрешения.Поезда РЖД между Калининградом и другими городами России в настоящее время курсируют через Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/aviasoobschenie-1595845386.html

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