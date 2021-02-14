https://ria.ru/20210214/zaderzhanie-1597439263.html

В Белоруссии задержали лыжников, пытавшихся провести незаконный митинг

В Белоруссии задержали лыжников, пытавшихся провести незаконный митинг

Около 20 человек, планировавших "под видом катания на лыжах" провести несанкционированный митинг, задержаны в деревне под белорусским городом Молодечно,... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T17:28

2021-02-14T17:28

2021-02-14T17:28

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

молодечно

александр лукашенко

минская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Около 20 человек, планировавших "под видом катания на лыжах" провести несанкционированный митинг, задержаны в деревне под белорусским городом Молодечно, сообщает МВД Белоруссии."В Молодечненский РОВД поступило сообщение из филиала предприятия "Минскэнерго" о том, что возле подстанции в деревне Лешно собралась толпа людей. Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП. Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики (традиционной для оппозиции бело-красно-белой символики - ред.)... Псевдоспортсмены задержаны", - говорится в сообщении МВД в его Telegram-канале.Уточняется, что "активные участники мероприятия, 11 женщин и восемь мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел". "В ходе личного досмотра у "лыжников" обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика", - отмечается в сообщении.По данным белорусского МВД, двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, мешали их работе. "Один из буянов находился в состоянии алкогольного опьянения: медосвидетельствование показало в парах выдыхаемого воздуха 1.56 промилле", - подчеркивается в сообщении.Как отмечает ведомство, все участники незаконной акции – жители Молодечно (Минская область). "Некоторые ранее уже были замечены на несанкционированных мероприятиях. В настоящий момент в отношении задержанных ведется административный процесс", - проинформировали в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210214/zaderzhaniya-1597409439.html

https://ria.ru/20210213/minsk-1597326361.html

молодечно

минская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, молодечно, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире