Белорусские правозащитники заявили о задержании 67 человек под Минском
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что милиция задержала вечером в субботу 67 человек, участвовавших в публичной репетиции нескольких музыкантов на базе отдыха "Огонёк" в поселке Сокол Смолевичского района недалеко от Минска.
"Как сообщили правозащитникам "Весны", всего на концерте задержано 67 человек", - говорится в сообщении на сайте центра. Там отмечается, что нескольких человек отпустили после составления административных протоколов, также из милиции были отпущены несовершеннолетние. Точно количество человек, которые по-прежнему задержаны, уточняется, на данный момент правозащитники знают фамилии 18 человек, в том числе музыкантов.
Согласно сообщению, поздно вечером 13 февраля должен был пройти концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc, Ok-Band, Lear, однако он был прерван приездом милиции. Связь с музыкантами и представителями музыкальных групп с тех пор отсутствует.
Правоохранители пока не прокомментировали ситуацию.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. Ранее в Белоруссии неоднократно фиксировались случаи пресечения милицией дворовых концертов, когда протестующие устраивали встречи в своих районах, а к ним приходили с бесплатными выступлениями во дворы белорусские музыкальные и другие творческие коллективы.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.