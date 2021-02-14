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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210214/zaderzhaniya-1597409439.html
Белорусские правозащитники заявили о задержании 67 человек под Минском
Белорусские правозащитники заявили о задержании 67 человек под Минском
Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что милиция задержала вечером в субботу 67 человек, участвовавших в публичной... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:19
2021-02-14T11:19
протесты в белоруссии
весна
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что милиция задержала вечером в субботу 67 человек, участвовавших в публичной репетиции нескольких музыкантов на базе отдыха "Огонёк" в поселке Сокол Смолевичского района недалеко от Минска."Как сообщили правозащитникам "Весны", всего на концерте задержано 67 человек", - говорится в сообщении на сайте центра. Там отмечается, что нескольких человек отпустили после составления административных протоколов, также из милиции были отпущены несовершеннолетние. Точно количество человек, которые по-прежнему задержаны, уточняется, на данный момент правозащитники знают фамилии 18 человек, в том числе музыкантов.Согласно сообщению, поздно вечером 13 февраля должен был пройти концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc, Ok-Band, Lear, однако он был прерван приездом милиции. Связь с музыкантами и представителями музыкальных групп с тех пор отсутствует.Правоохранители пока не прокомментировали ситуацию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. Ранее в Белоруссии неоднократно фиксировались случаи пресечения милицией дворовых концертов, когда протестующие устраивали встречи в своих районах, а к ним приходили с бесплатными выступлениями во дворы белорусские музыкальные и другие творческие коллективы.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210212/vodka-1597194367.html
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весна, минск, белоруссия, в мире

Белорусские правозащитники заявили о задержании 67 человек под Минском

11:19 14.02.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что милиция задержала вечером в субботу 67 человек, участвовавших в публичной репетиции нескольких музыкантов на базе отдыха "Огонёк" в поселке Сокол Смолевичского района недалеко от Минска.
"Как сообщили правозащитникам "Весны", всего на концерте задержано 67 человек", - говорится в сообщении на сайте центра. Там отмечается, что нескольких человек отпустили после составления административных протоколов, также из милиции были отпущены несовершеннолетние. Точно количество человек, которые по-прежнему задержаны, уточняется, на данный момент правозащитники знают фамилии 18 человек, в том числе музыкантов.
Согласно сообщению, поздно вечером 13 февраля должен был пройти концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc, Ok-Band, Lear, однако он был прерван приездом милиции. Связь с музыкантами и представителями музыкальных групп с тех пор отсутствует.
Правоохранители пока не прокомментировали ситуацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Делегатам Всебелорусского собрания предложили по сто грамм водки
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. Ранее в Белоруссии неоднократно фиксировались случаи пресечения милицией дворовых концертов, когда протестующие устраивали встречи в своих районах, а к ним приходили с бесплатными выступлениями во дворы белорусские музыкальные и другие творческие коллективы.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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