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Как отдыхаем в марте 2021 года: выходные по поводу праздника женщин
Как отдыхаем в марте 2021 года: выходные по поводу праздника женщин
В этом году Международный женский день выпадает на понедельник. О том, как россияне отдыхают в марте 2021 года — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:41
2021-02-15T19:41
праздники
россия
празднование 8 марта
8 марта
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В этом году Международный женский день выпадает на понедельник. О том, как россияне отдыхают в марте 2021 года — в материале РИА Новости. Праздничные выходные дни в марте 2021 годаВ России количество праздничных дней определят Трудовой кодекс. В соответствии со ст. 112 закона 8-е число в марте — выходной. В этом году Международный женский день приходится на понедельник, из-за чего россияне смогут отдохнуть три дня — в субботу, воскресенье и понедельник. После праздника следует четырехдневная рабочая неделя.Перенос выходных дней в марте 2021 годаСогласно постановлению правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" в марте этого года такой "рокировки" не будет. В другие месяцы переносы предусмотрены с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, а также с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Сокращенные рабочие дни в марте 2021 годаПо трудовому законодательству РФ рабочий день перед Международным женским днем должен заканчиваться на один час раньше. Однако 5 марта не предшествует нерабочему дню, поэтому официально сокращаться не будет. При этом работодатель может отпустить работников раньше, если примет такое решение. Сколько дней отдыхаем и работаемВсего в марте 31 день. В связи с праздником рабочие дни в марте составят 22 дня, выходные — 9 дней. Всего же в 2021 году будет 30 праздничных дней, которые входят в 118 дней отдыха. Норма рабочего времени (часы)В марте 2021 года по производственному календарю норма рабочих часов будет такая: Как будем отдыхать на другие праздникиВсего в 2021 году в России установлены семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня — с четверга по воскресенье).
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праздники, россия, празднование 8 марта, 8 марта, общество

Как отдыхаем в марте 2021 года: выходные по поводу праздника женщин

19:41 15.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТрансляция праздничного ролика к 8 марта на медиафасаде дома № 7 на Тверской улице в Москве
Трансляция праздничного ролика к 8 марта на медиафасаде дома № 7 на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В этом году Международный женский день выпадает на понедельник. О том, как россияне отдыхают в марте 2021 года — в материале РИА Новости.

Праздничные выходные дни в марте 2021 года

В России количество праздничных дней определят Трудовой кодекс. В соответствии со ст. 112 закона 8-е число в марте — выходной. В этом году Международный женский день приходится на понедельник, из-за чего россияне смогут отдохнуть три дня — в субботу, воскресенье и понедельник. После праздника следует четырехдневная рабочая неделя.

Перенос выходных дней в марте 2021 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа цветов на Рижском рынке в Москве
Продажа цветов на Рижском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Продажа цветов на Рижском рынке в Москве
Согласно постановлению правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" в марте этого года такой "рокировки" не будет. В другие месяцы переносы предусмотрены с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, а также с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Сокращенные рабочие дни в марте 2021 года

По трудовому законодательству РФ рабочий день перед Международным женским днем должен заканчиваться на один час раньше. Однако 5 марта не предшествует нерабочему дню, поэтому официально сокращаться не будет. При этом работодатель может отпустить работников раньше, если примет такое решение.
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 17:49Новый год—2021
Опубликован календарь выходных на 2021 год

Сколько дней отдыхаем и работаем

Всего в марте 31 день. В связи с праздником рабочие дни в марте составят 22 дня, выходные — 9 дней. Всего же в 2021 году будет 30 праздничных дней, которые входят в 118 дней отдыха.

Норма рабочего времени (часы)

В марте 2021 года по производственному календарю норма рабочих часов будет такая:
  • 176 часов при 40 часовой рабочей неделе;
  • 158.4 часа при 36 часовой неделе;
  • 105.6 часа при 24 часовой.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПразднование Международного женского дня в Москве
Празднование Международного женского дня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Празднование Международного женского дня в Москве

Как будем отдыхать на другие праздники

Всего в 2021 году в России установлены семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня — с четверга по воскресенье).
 
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