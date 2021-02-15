https://ria.ru/20210215/vykhodnye-1597596328.html

Как отдыхаем в марте 2021 года: выходные по поводу праздника женщин

Как отдыхаем в марте 2021 года: выходные по поводу праздника женщин

В этом году Международный женский день выпадает на понедельник. О том, как россияне отдыхают в марте 2021 года — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:41

2021-02-15T19:41

2021-02-15T19:41

праздники

россия

празднование 8 марта

8 марта

общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В этом году Международный женский день выпадает на понедельник. О том, как россияне отдыхают в марте 2021 года — в материале РИА Новости. Праздничные выходные дни в марте 2021 годаВ России количество праздничных дней определят Трудовой кодекс. В соответствии со ст. 112 закона 8-е число в марте — выходной. В этом году Международный женский день приходится на понедельник, из-за чего россияне смогут отдохнуть три дня — в субботу, воскресенье и понедельник. После праздника следует четырехдневная рабочая неделя.Перенос выходных дней в марте 2021 годаСогласно постановлению правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" в марте этого года такой "рокировки" не будет. В другие месяцы переносы предусмотрены с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, а также с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Сокращенные рабочие дни в марте 2021 годаПо трудовому законодательству РФ рабочий день перед Международным женским днем должен заканчиваться на один час раньше. Однако 5 марта не предшествует нерабочему дню, поэтому официально сокращаться не будет. При этом работодатель может отпустить работников раньше, если примет такое решение. Сколько дней отдыхаем и работаемВсего в марте 31 день. В связи с праздником рабочие дни в марте составят 22 дня, выходные — 9 дней. Всего же в 2021 году будет 30 праздничных дней, которые входят в 118 дней отдыха. Норма рабочего времени (часы)В марте 2021 года по производственному календарю норма рабочих часов будет такая: Как будем отдыхать на другие праздникиВсего в 2021 году в России установлены семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня — с четверга по воскресенье).

https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590975059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники, россия, празднование 8 марта, 8 марта, общество