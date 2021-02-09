https://ria.ru/20210209/yudina-1596736277.html

Защита пострадавшей на незаконной акции женщины пожаловалась на врачей

Защита пострадавшей на незаконной акции женщины пожаловалась на врачей

Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор по поводу допуска посторонних к ней в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T20:01

2021-02-09T20:01

2021-02-09T20:01

россия

гумвд

алексей навальный

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

дмитрий песков

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405623_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_4535027e179ef14fb129618fa7690b49.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор по поводу допуска посторонних к ней в палату, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29", юристы которого представляют интересы женщины.Ранее женщину посещал в палате начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.По мнению юристов, врачи не имели права допускать в палату сотрудников МВД и журналистов, которые снимали извинения на камеру.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу 23 января проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, 24 января ее выписали. Через несколько дней юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации. Вскоре она была выписана из больницы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дмитрий песков, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия