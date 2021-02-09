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Защита пострадавшей на незаконной акции женщины пожаловалась на врачей
Защита пострадавшей на незаконной акции женщины пожаловалась на врачей
Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор по поводу допуска посторонних к ней в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T20:01
2021-02-09T20:01
россия
гумвд
алексей навальный
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
дмитрий песков
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор по поводу допуска посторонних к ней в палату, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29", юристы которого представляют интересы женщины.Ранее женщину посещал в палате начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.По мнению юристов, врачи не имели права допускать в палату сотрудников МВД и журналистов, которые снимали извинения на камеру.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу 23 января проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, 24 января ее выписали. Через несколько дней юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации. Вскоре она была выписана из больницы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, гумвд, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), дмитрий песков, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Защита пострадавшей на незаконной акции женщины пожаловалась на врачей

20:01 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор по поводу допуска посторонних к ней в палату, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29", юристы которого представляют интересы женщины.

"Подана жалоба в Росздравнадзор. Есть основания полагать, что в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, куда ее отвезли сразу после случившегося, женщине не оказали должной медицинской помощи и нарушили антиковидные меры, когда пропустили полицейского к ней в палату", - сообщили правозащитники.

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Ранее женщину посещал в палате начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
По мнению юристов, врачи не имели права допускать в палату сотрудников МВД и журналистов, которые снимали извинения на камеру.

"Также врачи не оказали женщине медицинскую помощь в нужном объеме, ведь, несмотря на полученные травмы, Юдину выписали спустя сутки после произошедшего. Двадцать шестого января ее состояние ухудшилось, и нашей подзащитной потребовалась повторная госпитализация", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу 23 января проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, 24 января ее выписали. Через несколько дней юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации. Вскоре она была выписана из больницы.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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