ЧП на заводах и складах с пиротехникой в России в 2008 — 2021 годах
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Владимирской областиПожар в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Владимирской области
2021
28 января на территории Пермского порохового завода произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 08.30 (06.30 мск), в 09.22 (07.22 мск) пожар был ликвидирован. В результате ЧП пострадали три человека. В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники.
2020
В ночь на 14 декабря в Новосибирске сгорел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.
6 декабря около 6.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен наивысший номер сложности. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер. В 16.06 мск открытое горение было ликвидировано. В тушении огня участвовали 446 человек и 134 единицы техники.
6 октября в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание в двух складских помещениях с пиротехникой и макулатурой. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано спустя около 30 минут.
2018
25 декабря вечером в ЗАТО город Заречный Пензенской области на складе магазина пиротехники начался пожар. В момент возгорания в подвальном помещении находились двое молодых людей и девушка. Один из них устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, когда те начали разрываться. Из-за сильного задымления его товарищам пришлось покинуть помещение. В результате пожара погиб 21-летний мужчина.
21 декабря возник пожар в одноэтажном металлическом ангаре в Санкт-Петербурге, где находился мебельный склад и хранилась пиротехническая продукция. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Пострадавших нет. До ближайших домов было более километра, эвакуация жильцов не проводилась.
19 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В результате происшествия пять человек погибли, пострадали десять взрослых и один ребенок. При взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание было повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивала водой населенный пункт Малые Колпаны. Частичные повреждения кровель и остекления получили 15 частных жилых и один многоквартирный жилой дом.
2017
22 ноября произошел пожар на территории Казанского порохового завода, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован. Его последствия не отразились на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении.
2016
9 ноября на складе компании "Домино" в Благовещенске Амурской области произошел пожар с детонацией пиротехники. Во время тушения пожара перевернулась спецтехника, пострадали трое сотрудников МЧС, всего в тушении были задействованы 134 человека и 38 единиц техники.
30 апреля в Ижевске загорелся склад с пиротехникой. Пожар в помещении склада пиротехники был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших не было.
16 марта случился пожар на складе фейерверков в Уфе. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлеклись 20 единиц техники и 68 человек. Пострадавших не было.
2015
2013
2 июня в Новокузнецке произошел пожар на складе с пиротехникой. В результате пожара были повреждены бетонные конструкции склада. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.
29 апреля в Екатеринбурге при проведении такелажных работ на одном из складов отдельной мотострелковой бригады произошло несанкционированное срабатывание вышибного заряда фейерверочного изделия, что вызвало задымление хранилища. В результате ЧП пострадал один сотрудник склада.
2012
19 декабря произошел пожар в магазине-складе пиротехники в Саратове. Возгорание произошло днем на первом этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Четыре человека погибли, трое пострадали.
23 апреля в Чите произошли взрывы, и возник пожар на складах с пиротехникой. Из-за угрозы дальнейших взрывов были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате ЧП один человек пострадал.
2010
В ночь на 7 августа 2010 года загорелись склады пиротехники в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
23 июня в Сергиевом Посаде Московской области на заводе, где производится пиротехника, при проведении опытных испытаний пиротехнических смесей произошло возгорание. Пострадали два человека.
2009
23 сентября в Воронеже на складе пиротехники прогремел взрыв. Было полностью разрушено одноэтажное здание склада, площадь которого составляла 1,5 тысячи квадратных метров, от него осталась только воронка. Взрывной волной были выбиты стекла в трех жилых домах, расположенных недалеко от места ЧП. Был разрушен забор между складом и расположенной рядом воинской частью, взрывом разбросало железобетонные конструкции в радиусе 200 метров. Повреждения, в том числе серьезные, получили около десяти машин во дворах жилых домов и на территории воинской части. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара один человек погиб, более 50 пострадали.
26 февраля на Дмитровском шоссе в Подмосковье загорелась пристройка к магазину - металлический ангар, где складировалась пиротехника. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Никто не пострадал.
2008
17 мая в Великом Новгороде сгорел склад пиротехники. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, некоторые из стен здания обрушились. Один человек погиб, еще один пострадал.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости