https://ria.ru/20210127/peterburg-1594747593.html

Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей на акции в Петербурге женщины

Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей на акции в Петербурге женщины

Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остается плохим, сообщила РИА... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:56

2021-01-27T10:56

2021-01-27T10:56

михаил джанелидзе

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594287882_0:0:3424:1926_1920x0_80_0_0_1867eef88d6698a40358cce56df4889f.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остается плохим, сообщила РИА Новости адвокат правозащитного объединения "Команда 29" Валерия Ветошкина.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации."Пока ее состояние такое же плохое, как и вчера", - сказала Ветошкина. По словам адвоката, больницу, куда госпитализировали женщину, правозащитники решили не афишировать "из соображений безопасности". Ветошкина также сообщила РИА Новости, что сейчас идет процесс подготовки заявления в СК о превышении должностных полномочий сотрудником полиции в связи с инцидентом, произошедшим на акции 23 января.В комитете здравоохранения Петербурга на вопрос РИА Новости о повторной госпитализации пострадавшей на митинге не ответили, сославшись на врачебную тайну.Ранее пострадавшую посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/peterburg-1594730262.html

https://ria.ru/20210125/peterburg-1594562213.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил джанелидзе, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия