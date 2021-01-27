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Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей на акции в Петербурге женщины
Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей на акции в Петербурге женщины
Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остается плохим, сообщила РИА... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:56
2021-01-27T10:56
михаил джанелидзе
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остается плохим, сообщила РИА Новости адвокат правозащитного объединения "Команда 29" Валерия Ветошкина.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации."Пока ее состояние такое же плохое, как и вчера", - сказала Ветошкина. По словам адвоката, больницу, куда госпитализировали женщину, правозащитники решили не афишировать "из соображений безопасности". Ветошкина также сообщила РИА Новости, что сейчас идет процесс подготовки заявления в СК о превышении должностных полномочий сотрудником полиции в связи с инцидентом, произошедшим на акции 23 января.В комитете здравоохранения Петербурга на вопрос РИА Новости о повторной госпитализации пострадавшей на митинге не ответили, сославшись на врачебную тайну.Ранее пострадавшую посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210127/peterburg-1594730262.html
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михаил джанелидзе, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей на акции в Петербурге женщины

10:56 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остается плохим, сообщила РИА Новости адвокат правозащитного объединения "Команда 29" Валерия Ветошкина.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
08:34
Пострадавшую на акции в Петербурге женщину вновь госпитализировали
"Пока ее состояние такое же плохое, как и вчера", - сказала Ветошкина. По словам адвоката, больницу, куда госпитализировали женщину, правозащитники решили не афишировать "из соображений безопасности". Ветошкина также сообщила РИА Новости, что сейчас идет процесс подготовки заявления в СК о превышении должностных полномочий сотрудником полиции в связи с инцидентом, произошедшим на акции 23 января.
В комитете здравоохранения Петербурга на вопрос РИА Новости о повторной госпитализации пострадавшей на митинге не ответили, сославшись на врачебную тайну.
Ранее пострадавшую посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 23:39
Пострадавшая во время незаконной акции в Петербурге хочет обратиться в СК
 
Михаил ДжанелидзеАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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