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Пострадавшую на акции в Петербурге женщину вновь госпитализировали
Пострадавшую на акции в Петербурге женщину вновь госпитализировали
Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина вновь госпитализирована,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:34
2021-01-27T10:46
михаил джанелидзе
гумвд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
луга
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина вновь госпитализирована, заявляет правовое объединение "Команда 29" в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Во вторник в объединении сообщали об ухудшении состояния здоровья женщины."Юристы привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга... Сотрудница скорой тут же приняла решение о госпитализации", — говорится в сообщении.Ранее адвокат объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским хочет обратиться в Следственный комитет. Жительницу Луги, получившую травму, посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУ МВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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михаил джанелидзе, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, луга, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Пострадавшую на акции в Петербурге женщину вновь госпитализировали

08:34 27.01.2021 (обновлено: 10:46 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина вновь госпитализирована, заявляет правовое объединение "Команда 29" в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Во вторник в объединении сообщали об ухудшении состояния здоровья женщины.
"Юристы привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга... Сотрудница скорой тут же приняла решение о госпитализации", — говорится в сообщении.
Ранее адвокат объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским хочет обратиться в Следственный комитет. Жительницу Луги, получившую травму, посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУ МВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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Михаил ДжанелидзеГУМВДАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФЛугаЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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