Пострадавшую на акции в Петербурге женщину вновь госпитализировали
08:34 27.01.2021 (обновлено: 10:46 27.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге 23 января жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина вновь госпитализирована, заявляет правовое объединение "Команда 29" в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Во вторник в объединении сообщали об ухудшении состояния здоровья женщины.
"Юристы привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга... Сотрудница скорой тут же приняла решение о госпитализации", — говорится в сообщении.
Ранее адвокат объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским хочет обратиться в Следственный комитет. Жительницу Луги, получившую травму, посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУ МВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".