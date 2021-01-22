https://ria.ru/20210122/manukyan-1594177040.html

Пользователи атаковали страницу Давида Манукяна в Instagram

Пользователи атаковали страницу Давида Манукяна в Instagram

После того, как Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном, а также обнародовала переписку с ним, где называет возлюбленного "чудовищем",... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:21

2021-01-22T20:21

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развод

шоубиз

давид манукян (dava)

отношения

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После того, как Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном, а также обнародовала переписку с ним, где называет возлюбленного "чудовищем", пользователи обрушились на его страницу в Instagram с гневными комментариями. Под последним постом видеоблогера защитники певицы и телеведущей начали осуждать и критиковать его. Ведь Бузова утверждает, что Манукян "бьет, плюет в лицо и оскорбляет ее". Однако среди комментаторов нашлись и те, кто поддерживает блогера и даже сочувствует ему. "Хуже Бузовой могут быть только фанаты Бузовой! Держись!" — пишут они Манукяну.Сам Давид пока не комментирует ситуацию.Ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она пышно отметила 35-летие. — Прим. ред.) произошел скандал.Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.Ранее многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная сваха Роза Сябитова.Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Ольге Бузовой, но никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.

https://ria.ru/20210122/buzova-1594134531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, давид манукян (dava), отношения, знаменитости, звезды, ольга бузова