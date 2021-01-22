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https://ria.ru/20210122/manukyan-1594177040.html
Пользователи атаковали страницу Давида Манукяна в Instagram
Пользователи атаковали страницу Давида Манукяна в Instagram
После того, как Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном, а также обнародовала переписку с ним, где называет возлюбленного "чудовищем",... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:21
2021-01-22T20:21
развод
шоубиз
давид манукян (dava)
отношения
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После того, как Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном, а также обнародовала переписку с ним, где называет возлюбленного "чудовищем", пользователи обрушились на его страницу в Instagram с гневными комментариями. Под последним постом видеоблогера защитники певицы и телеведущей начали осуждать и критиковать его. Ведь Бузова утверждает, что Манукян "бьет, плюет в лицо и оскорбляет ее". Однако среди комментаторов нашлись и те, кто поддерживает блогера и даже сочувствует ему. "Хуже Бузовой могут быть только фанаты Бузовой! Держись!" — пишут они Манукяну.Сам Давид пока не комментирует ситуацию.Ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она пышно отметила 35-летие. — Прим. ред.) произошел скандал.Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.Ранее многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная сваха Роза Сябитова.Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Ольге Бузовой, но никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.
https://ria.ru/20210122/buzova-1594134531.html
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развод, давид манукян (dava), отношения, знаменитости, звезды, ольга бузова

Пользователи атаковали страницу Давида Манукяна в Instagram

20:21 22.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец и блогер Давид Манукян (DAVA)
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После того, как Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном, а также обнародовала переписку с ним, где называет возлюбленного "чудовищем", пользователи обрушились на его страницу в Instagram с гневными комментариями.
Под последним постом видеоблогера защитники певицы и телеведущей начали осуждать и критиковать его. Ведь Бузова утверждает, что Манукян "бьет, плюет в лицо и оскорбляет ее".
© Фото : Инстаграм-аккаунт @dava_mСкриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна
Скриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Инстаграм-аккаунт @dava_m
Скриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто поддерживает блогера и даже сочувствует ему. "Хуже Бузовой могут быть только фанаты Бузовой! Держись!" — пишут они Манукяну.
© Фото : Инстаграм-аккаунт @dava_mСкриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна
Скриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Инстаграм-аккаунт @dava_m
Скриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна
Сам Давид пока не комментирует ситуацию.
Ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она пышно отметила 35-летие. — Прим. ред.) произошел скандал.
Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.
Ранее многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная сваха Роза Сябитова.
Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Ольге Бузовой, но никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.
Видео Бузовой после расставания с Манукяном - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:37Шоубиз
Бузова после расставания с Манукяном выложила странное видео
 
ШоубизРазводДавид Манукян (Dava)отношенияЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
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