Пользователи атаковали страницу Давида Манукяна в Instagram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После того, как Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном, а также обнародовала переписку с ним, где называет возлюбленного "чудовищем", пользователи обрушились на его страницу в Instagram с гневными комментариями.
Под последним постом видеоблогера защитники певицы и телеведущей начали осуждать и критиковать его. Ведь Бузова утверждает, что Манукян "бьет, плюет в лицо и оскорбляет ее".
Скриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто поддерживает блогера и даже сочувствует ему. "Хуже Бузовой могут быть только фанаты Бузовой! Держись!" — пишут они Манукяну.
Скриншот коментариев к посту в инстаграме Давида Манукяна
Сам Давид пока не комментирует ситуацию.
Ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она пышно отметила 35-летие. — Прим. ред.) произошел скандал.
Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.
Ранее многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная сваха Роза Сябитова.
Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Ольге Бузовой, но никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.