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Шоубиз
https://ria.ru/20210118/manukyan-1593463320.html
Манукян подтвердил, что женат на Бузовой
Манукян подтвердил, что женат на Бузовой
Блогер и певец Давид Манукян (Дава) подтвердил, что женат на телеведущей Ольге Бузовой. В этом он признался в эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:32
2021-01-18T11:32
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Дава) подтвердил, что женат на телеведущей Ольге Бузовой. В этом он признался в эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". После того, как Манукян вместе с партнершей (двукратной чемпионкой мира и Европы по латиноамериканской программе Дарьей Палей) продемонстрировал зажигательный танец, члены жюри заявили, что будут строже оценивать эту пару, поскольку Давид несколько лет профессионально занимался бальными танцами. Внезапно один из судей — хореограф Егор Дружинин задал ему вопрос: "Я правильно понимаю, что Оля Бузова — ваша супруга?"После этого признания Дружинин иронично отметил: "В крайнем случае, если у вас ничего не будет получаться, мы делаем следующее: Олю приглашаем в качестве участника, а Дава будет профессионалом". Пока неизвестно, когда Манукян и Бузова успели официально пожениться. Публично они об этом не рассказывали. Однако во время недавнего отдыха на Мальдивах пара заинтриговала поклонников, устроив свадебную церемонию, которую позже раскритиковала сваха Роза Сябитова. "Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной, — это нелепо", — сказала известная сваха и телеведущая.
https://ria.ru/20210110/buzova-1592454368.html
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давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова

Манукян подтвердил, что женат на Бузовой

11:32 18.01.2021
 
© Фото : @dava_mФотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна
Фотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : @dava_m
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Дава) подтвердил, что женат на телеведущей Ольге Бузовой. В этом он признался в эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1".
После того, как Манукян вместе с партнершей (двукратной чемпионкой мира и Европы по латиноамериканской программе Дарьей Палей) продемонстрировал зажигательный танец, члены жюри заявили, что будут строже оценивать эту пару, поскольку Давид несколько лет профессионально занимался бальными танцами.
Внезапно один из судей — хореограф Егор Дружинин задал ему вопрос: "Я правильно понимаю, что Оля Бузова — ваша супруга?"

"Да", — сразу ответил Давид Манукян.

После этого признания Дружинин иронично отметил: "В крайнем случае, если у вас ничего не будет получаться, мы делаем следующее: Олю приглашаем в качестве участника, а Дава будет профессионалом".
Пока неизвестно, когда Манукян и Бузова успели официально пожениться. Публично они об этом не рассказывали. Однако во время недавнего отдыха на Мальдивах пара заинтриговала поклонников, устроив свадебную церемонию, которую позже раскритиковала сваха Роза Сябитова.
"Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной, — это нелепо", — сказала известная сваха и телеведущая.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 12:59Шоубиз
В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
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