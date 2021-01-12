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Шоубиз
https://ria.ru/20210112/syabitova-1592570533.html
Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна
Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна
Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:42
2021-01-12T03:42
мальдивы
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которую они устроили на Мальдивах. Ранее пользователи предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах несколько дней назад, на самом деле — очередная попытка привлечь внимание прессы и публики к их персонам.Как сообщили некоторые источники, на вечеринке не было гостей, да и сама Ольга официально не подтвердила факт бракосочетания, хотя поклонники в комментариях поздравляли ее и называли “миссис Манукян”.Красивого белого платья тоже не было: Бузова позировала в вечернем наряде с праздничного ужина, зато с кольцом на безымянном пальце.
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мальдивы, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова

Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна

03:42 12.01.2021
 
© Фото : @dava_mФотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна
Фотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : @dava_m
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которую они устроили на Мальдивах.

"Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной, — это нелепо", — считает Сябитова.

Ранее пользователи предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах несколько дней назад, на самом деле — очередная попытка привлечь внимание прессы и публики к их персонам.
Как сообщили некоторые источники, на вечеринке не было гостей, да и сама Ольга официально не подтвердила факт бракосочетания, хотя поклонники в комментариях поздравляли ее и называли “миссис Манукян”.
Красивого белого платья тоже не было: Бузова позировала в вечернем наряде с праздничного ужина, зато с кольцом на безымянном пальце.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 12:59Шоубиз
В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход
 
ШоубизМальдивыДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
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