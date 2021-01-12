https://ria.ru/20210112/syabitova-1592570533.html
Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна
Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна
Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:42
2021-01-12T03:42
2021-01-12T03:42
мальдивы
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которую они устроили на Мальдивах. Ранее пользователи предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах несколько дней назад, на самом деле — очередная попытка привлечь внимание прессы и публики к их персонам.Как сообщили некоторые источники, на вечеринке не было гостей, да и сама Ольга официально не подтвердила факт бракосочетания, хотя поклонники в комментариях поздравляли ее и называли “миссис Манукян”.Красивого белого платья тоже не было: Бузова позировала в вечернем наряде с праздничного ужина, зато с кольцом на безымянном пальце.
https://ria.ru/20210110/buzova-1592454368.html
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мальдивы, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова