https://ria.ru/20210112/syabitova-1592570533.html

Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна

Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна

Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:42

2021-01-12T03:42

2021-01-12T03:42

мальдивы

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сваха и соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в беседе с изданием iReactor рассказала, что думает о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которую они устроили на Мальдивах. Ранее пользователи предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах несколько дней назад, на самом деле — очередная попытка привлечь внимание прессы и публики к их персонам.Как сообщили некоторые источники, на вечеринке не было гостей, да и сама Ольга официально не подтвердила факт бракосочетания, хотя поклонники в комментариях поздравляли ее и называли “миссис Манукян”.Красивого белого платья тоже не было: Бузова позировала в вечернем наряде с праздничного ужина, зато с кольцом на безымянном пальце.

https://ria.ru/20210110/buzova-1592454368.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мальдивы, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова