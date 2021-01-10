https://ria.ru/20210110/buzova-1592454368.html

В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход

В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход

В Интернете предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах, на самом деле просто очередная попытка привлечь внимание... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:59

2021-01-10T12:59

2021-01-10T12:59

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звезды

шоубиз

давид манукян (dava)

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ольга бузова

мальдивы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Интернете предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах, на самом деле просто очередная попытка привлечь внимание прессы и публики. Телеграм-каналы "Сплетница" и "Только никому..." указывают, что на вечеринке не было гостей: присутствовали только сами молодожены — Ольга и Дава (Давид Манукян). Кроме того, юридически такая церемония не имеет силы в России. Да и сама знаменитость официально не подтвердила свадьбу, хотя поклонники в комментариях поздравляли “миссис Манукян”. Красивого белого платья в Инстаграме тоже не было: вместо него Бузова позировала просто в вечернем наряде с праздничного ужина. Зато пользователи разглядели на безымянном пальце Ольги кольцо с камнем внушительных размеров.Кадры из ролика, в котором Ольга Бузова и Давид Манукян приносят друг другу клятвы верности и любви под звуки марша Мендельсона, разлетелись по Сети 9 января. До этого пользователи обсуждали заметно постройневшую фигуру певицы и телеведущей.

https://ria.ru/20210107/buzova-1592241710.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, давид манукян (dava), шоу-бизнес, ольга бузова, мальдивы