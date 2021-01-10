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https://ria.ru/20210110/buzova-1592454368.html
В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход
В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход
В Интернете предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах, на самом деле просто очередная попытка привлечь внимание... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:59
2021-01-10T12:59
знаменитости
звезды
шоубиз
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
ольга бузова
мальдивы
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Интернете предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах, на самом деле просто очередная попытка привлечь внимание прессы и публики. Телеграм-каналы "Сплетница" и "Только никому..." указывают, что на вечеринке не было гостей: присутствовали только сами молодожены — Ольга и Дава (Давид Манукян). Кроме того, юридически такая церемония не имеет силы в России. Да и сама знаменитость официально не подтвердила свадьбу, хотя поклонники в комментариях поздравляли “миссис Манукян”. Красивого белого платья в Инстаграме тоже не было: вместо него Бузова позировала просто в вечернем наряде с праздничного ужина. Зато пользователи разглядели на безымянном пальце Ольги кольцо с камнем внушительных размеров.Кадры из ролика, в котором Ольга Бузова и Давид Манукян приносят друг другу клятвы верности и любви под звуки марша Мендельсона, разлетелись по Сети 9 января. До этого пользователи обсуждали заметно постройневшую фигуру певицы и телеведущей.
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знаменитости, звезды, давид манукян (dava), шоу-бизнес, ольга бузова, мальдивы

В Сети заподозрили, что свадьба Ольги Бузовой — пиар-ход

12:59 10.01.2021
 
© Фото: Инстаграм-аккаунт @buzova86Ольга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото: Инстаграм-аккаунт @buzova86
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Интернете предположили, что свадьба Ольги Бузовой и рэпера Давы, которая состоялась на Мальдивах, на самом деле просто очередная попытка привлечь внимание прессы и публики.
Телеграм-каналы "Сплетница" и "Только никому..." указывают, что на вечеринке не было гостей: присутствовали только сами молодожены — Ольга и Дава (Давид Манукян). Кроме того, юридически такая церемония не имеет силы в России. Да и сама знаменитость официально не подтвердила свадьбу, хотя поклонники в комментариях поздравляли “миссис Манукян”.
Красивого белого платья в Инстаграме тоже не было: вместо него Бузова позировала просто в вечернем наряде с праздничного ужина. Зато пользователи разглядели на безымянном пальце Ольги кольцо с камнем внушительных размеров.
Кадры из ролика, в котором Ольга Бузова и Давид Манукян приносят друг другу клятвы верности и любви под звуки марша Мендельсона, разлетелись по Сети 9 января. До этого пользователи обсуждали заметно постройневшую фигуру певицы и телеведущей.
Ольга Бузова на Мальдивских островах - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 15:15Шоубиз
Ольга Бузова поделилась откровенным фото с Мальдивских островов
 
ШоубизЗнаменитостизвездыДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесОльга БузоваМальдивы
 
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