"Все наружу": пользователи назвали роман Бузовой и Манукяна "показухой"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи назвали отношения телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна "показухой" после того, как певица разместила в инстаграме видео, на котором показала, какой фейерверк ей устроил друг в честь годовщины их романа.

"День нашей любви. И салют в честь нее. Спасибо тебе за эти мгновения", — подписала ролик Бузова.

© Фото : buzova86 Скриншот видео из инстаграм Ольги Бузовой. Салют в честь годовщины отношений с Давидом Манукяном © Фото : buzova86 Скриншот видео из инстаграм Ольги Бузовой. Салют в честь годовщины отношений с Давидом Манукяном

По мнению некоторых пользователей, эмоции у Бузовой на видео наиграны. Многие также подчеркнули, что если двум людям хорошо вместе, зачем об этом кричать на весь мир: "счастье любит тишину".

"Все так наиграно — хорошие актеры", — прокомментировала nasimochka2002.

"Здесь прям на камеру — вот прям все наружу. Эмоции можно посдержаннее. Ну не первый же раз мы такую картину видим в конце концов, — написала lesya_shs. — Делилась уже однажды (имея ввиду брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. — Прим.ред.). Потом на всю страну страдала. Для чего это?".

"Я одна вспомнила салют от Тарасова и те же эмоции?" — подчеркнула domashevskayaaaa.

"Как-то у них все неестественно. От камеры оторваться не могут", — присоединилась к обсуждению mariianikulina381.

"К чему вся эта показуха?" — поинтересовалась lazavikova_sveta.

"Тарабузики теперь давабузики. Потом на всю страну будет на разводе хайповать", — уверена an.davidovich.

Несмотря на большое количество негативных комментариев многие также написали о том, что верят в искренность их чувств и пожелали паре счастья.

"Так выглядит любовь! Счастья вам, Олечка", — считает tv_medvedeva.

"Вы невероятные. Будьте счастливы!" — заявил nickorodriguezofficial.

"Если это любовь, берегите ее", — написала dorika497.