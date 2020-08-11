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https://ria.ru/20200811/1575586581.html
"Все наружу": пользователи назвали роман Бузовой и Манукяна "показухой"
Пользователи назвали отношения телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна "показухой" после того, как певица разместила в инстаграме видео, на котором... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:20
давид манукян (dava)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид манукян (dava), тимур батрутдинов, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова

"Все наружу": пользователи назвали роман Бузовой и Манукяна "показухой"

02:18 11.08.2020 (обновлено: 02:20 11.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи назвали отношения телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна "показухой" после того, как певица разместила в инстаграме видео, на котором показала, какой фейерверк ей устроил друг в честь годовщины их романа.
"День нашей любви. И салют в честь нее. Спасибо тебе за эти мгновения", — подписала ролик Бузова.
© Фото : buzova86Скриншот видео из инстаграм Ольги Бузовой. Салют в честь годовщины отношений с Давидом Манукяном
Ольга Бузова видео из Instagram салют в честь годовщины отношений с Давидом Манукяном
© Фото : buzova86
Скриншот видео из инстаграм Ольги Бузовой. Салют в честь годовщины отношений с Давидом Манукяном
По мнению некоторых пользователей, эмоции у Бузовой на видео наиграны. Многие также подчеркнули, что если двум людям хорошо вместе, зачем об этом кричать на весь мир: "счастье любит тишину".
"Все так наиграно — хорошие актеры", — прокомментировала nasimochka2002.

"Здесь прям на камеру — вот прям все наружу. Эмоции можно посдержаннее. Ну не первый же раз мы такую картину видим в конце концов, — написала lesya_shs. — Делилась уже однажды (имея ввиду брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. — Прим.ред.). Потом на всю страну страдала. Для чего это?".

"Я одна вспомнила салют от Тарасова и те же эмоции?" — подчеркнула domashevskayaaaa.
"Как-то у них все неестественно. От камеры оторваться не могут", — присоединилась к обсуждению mariianikulina381.
"К чему вся эта показуха?" — поинтересовалась lazavikova_sveta.
"Тарабузики теперь давабузики. Потом на всю страну будет на разводе хайповать", — уверена an.davidovich.
Несмотря на большое количество негативных комментариев многие также написали о том, что верят в искренность их чувств и пожелали паре счастья.
"Так выглядит любовь! Счастья вам, Олечка", — считает tv_medvedeva.
"Вы невероятные. Будьте счастливы!" — заявил nickorodriguezofficial.
"Если это любовь, берегите ее", — написала dorika497.
О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года, когда Давид Манукян снялся в клипе исполнительницы на трек "Лайкер". Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".
Ольга Бузова
5 августа, 10:16Культура
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"
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КультураДавид Манукян (Dava)Тимур БатрутдиновНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыОльга Бузова
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