Ольга Бузова перестала скрывать отношения с Давидом Манукяном

Ольга Бузова и Давид Манукян. Кадр из клипа "Мандаринка"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова перестала скрывать отношения с блогером Давидом Манукяном. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а после подтвердила информацию в инстаграме.

"Я решила перейти к "плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе, — заявила Бузова.

Сейчас 33-летняя телеведущая и 26-летний блогер из Новосибирска отдыхают в Куршавеле, о чем подробно рассказывают и показывают фото в сети.

© buzova86 Ольга Бузова и Давид Манукян на отдыхе в Куршавеле © buzova86 Ольга Бузова и Давид Манукян на отдыхе в Куршавеле

"Классная пара. Вы похожи", — прокомментировала @khurmmaa.

"Мне кажется, он гораздо лучше Тарасова, желаю им обрести счастье. Очень рада за Олю", — подчеркнула @miss_alena9707.

"Рада за вас безумно", — @3aripovaaa.

© buzova86 Ольга Бузова и Давид Манукян в Куршавеле © buzova86 Ольга Бузова и Давид Манукян в Куршавеле

О романе стали писать в августе, после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару.