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Культура
2019-12-30T17:31+0300
https://ria.ru/20191230/1563016537.html
Ольга Бузова перестала скрывать отношения с Давидом Манукяном
https://cdn24.img.ria.ru/images/156301/78/1563017897_0:43:750:465_1036x0_80_0_0_39ae913d521ec8581e2577c357e99919.jpg
РИА Новости

Ольга Бузова перестала скрывать отношения с Давидом Манукяном

17:31 30.12.2019
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© buzova86Ольга Бузова и Давид Манукян. Кадр из клипа "Мандаринка"
Ольга Бузова и Давид Манукян. Кадр из клипа Мандаринка
© buzova86
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова перестала скрывать отношения с блогером Давидом Манукяном. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а после подтвердила информацию в инстаграме.

"Я решила перейти к "плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе, — заявила Бузова.

Сейчас 33-летняя телеведущая и 26-летний блогер из Новосибирска отдыхают в Куршавеле, о чем подробно рассказывают и показывают фото в сети.
© buzova86Ольга Бузова и Давид Манукян на отдыхе в Куршавеле
Ольга Бузова и Давид Манукян на отдыхе в Куршавеле
© buzova86
Ольга Бузова и Давид Манукян на отдыхе в Куршавеле
"Классная пара. Вы похожи", — прокомментировала @khurmmaa.
"Мне кажется, он гораздо лучше Тарасова, желаю им обрести счастье. Очень рада за Олю", — подчеркнула @miss_alena9707.
"Рада за вас безумно", — @3aripovaaa.
© buzova86Ольга Бузова и Давид Манукян в Куршавеле
Ольга Бузова и Давид Манукян в Куршавеле
© buzova86
Ольга Бузова и Давид Манукян в Куршавеле
О романе стали писать в августе, после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару.
Недавно певицы выпустила трек "Мандаринка", который тоже записала совместно с Манукяном.
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КультураТимур БатрутдиновНовости культурыШоу-бизнесОльга БузоваНовосибирск
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