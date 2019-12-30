Ольга Бузова перестала скрывать отношения с Давидом Манукяном

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова перестала скрывать отношения с блогером Давидом Манукяном. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а после подтвердила информацию в инстаграме.
Сейчас 33-летняя телеведущая и 26-летний блогер из Новосибирска отдыхают в Куршавеле, о чем подробно рассказывают и показывают фото в сети.
Ольга Бузова и Давид Манукян на отдыхе в Куршавеле
"Классная пара. Вы похожи", — прокомментировала @khurmmaa.
"Мне кажется, он гораздо лучше Тарасова, желаю им обрести счастье. Очень рада за Олю", — подчеркнула @miss_alena9707.
"Рада за вас безумно", — @3aripovaaa.
Ольга Бузова и Давид Манукян в Куршавеле
О романе стали писать в августе, после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару.
Недавно певицы выпустила трек "Мандаринка", который тоже записала совместно с Манукяном.
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