Ольга Бузова представила клип на песню "Мандаринка"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек "Мандаринка", записанный совместно с блогером Давидом Манукяном (Dava).
"Ловите наше mood video и праздничное настроение", — написала она в инстаграме.
В ролике Давид и Ольга поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.
Песня "Мандаринка", которую Бузова представила в этот вторник, за сутки возглавила российский ITunes, вошла в чарт ВКонтакте и попала в тренды YouTube.
Но пользователей больше интересовал возможный роман между исполнителями. Тем более, что о романтических отношениях Бузовой и Манукяна давно пишут СМИ.
"Как же вы круто смотритесь вместе! Супер", —написала @Ирина Петренко.
"Вы очень милые, когда вдвоем", — подчеркнула @Марина.
"Люди, ну они же классная пара!" — присоединилась к обсуждению @Anya Serova.
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