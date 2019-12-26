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Культура
2019-12-26T17:15+0300
https://ria.ru/20191226/1562878693.html
Ольга Бузова представила клип на песню "Мандаринка"
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РИА Новости

Ольга Бузова представила клип на песню "Мандаринка"

17:15 26.12.2019
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек "Мандаринка", записанный совместно с блогером Давидом Манукяном (Dava).

"Ловите наше mood video и праздничное настроение", — написала она в инстаграме.

В ролике Давид и Ольга поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.
Песня "Мандаринка", которую Бузова представила в этот вторник, за сутки возглавила российский ITunes, вошла в чарт ВКонтакте и попала в тренды YouTube.
Но пользователей больше интересовал возможный роман между исполнителями. Тем более, что о романтических отношениях Бузовой и Манукяна давно пишут СМИ.
"Как же вы круто смотритесь вместе! Супер", —написала @Ирина Петренко.
"Вы очень милые, когда вдвоем", — подчеркнула @Марина.
"Люди, ну они же классная пара!" — присоединилась к обсуждению @Anya Serova.
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