Ольга Бузова представила клип на песню "Мандаринка"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек "Мандаринка", записанный совместно с блогером Давидом Манукяном (Dava).

"Ловите наше mood video и праздничное настроение", — написала она в инстаграме.

В ролике Давид и Ольга поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.

Песня "Мандаринка", которую Бузова представила в этот вторник, за сутки возглавила российский ITunes, вошла в чарт ВКонтакте и попала в тренды YouTube.

Но пользователей больше интересовал возможный роман между исполнителями. Тем более, что о романтических отношениях Бузовой и Манукяна давно пишут СМИ.

"Как же вы круто смотритесь вместе! Супер", —написала @Ирина Петренко.

"Вы очень милые, когда вдвоем", — подчеркнула @Марина.