https://ria.ru/20210122/buzova-1594141530.html
Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем
Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:49
2021-01-22T12:49
2021-01-22T16:54
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
ольга бузова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным как Дава.Судя по выложенным сторис, в последнее время отношения в паре были напряженными."Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова своему молодому человеку.В комментарии певица отметила, что уже заблокировала блогера в соцсетях, и призвала своих подписчиков поступить так же.Ранее Бузова сообщила о расставании с Давой после почти двух лет отношений. Она попросила не задавать никаких вопросов и "помочь ей выжить".Манукян пока не сделал никаких заявлений. Однако, как писали СМИ, на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, между ними произошел скандал.
https://ria.ru/20210120/buzova-1592896913.html
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давид манукян (dava), знаменитости, ольга бузова
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова
опубликовала на своей странице
в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном
, также известным как Дава.
Судя по выложенным сторис, в последнее время отношения в паре были напряженными.
"Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова своему молодому человеку.
В комментарии певица отметила, что уже заблокировала блогера в соцсетях, и призвала своих подписчиков поступить так же.
"Я могу ошибаться, простите меня все, но вот сейчас так", — подытожила артистка.
Ранее Бузова сообщила о расставании с Давой после почти двух лет отношений. Она попросила не задавать никаких вопросов и "помочь ей выжить".
Манукян пока не сделал никаких заявлений. Однако, как писали СМИ, на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, между ними произошел скандал.