https://ria.ru/20210122/buzova-1594141530.html

Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем

Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:49

2021-01-22T12:49

2021-01-22T16:54

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

ольга бузова

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным как Дава.Судя по выложенным сторис, в последнее время отношения в паре были напряженными."Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова своему молодому человеку.В комментарии певица отметила, что уже заблокировала блогера в соцсетях, и призвала своих подписчиков поступить так же.Ранее Бузова сообщила о расставании с Давой после почти двух лет отношений. Она попросила не задавать никаких вопросов и "помочь ей выжить".Манукян пока не сделал никаких заявлений. Однако, как писали СМИ, на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, между ними произошел скандал.

https://ria.ru/20210120/buzova-1592896913.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), знаменитости, ольга бузова