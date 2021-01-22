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https://ria.ru/20210122/buzova-1594141530.html
Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем
Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:49
2021-01-22T16:54
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
ольга бузова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным как Дава.Судя по выложенным сторис, в последнее время отношения в паре были напряженными."Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова своему молодому человеку.В комментарии певица отметила, что уже заблокировала блогера в соцсетях, и призвала своих подписчиков поступить так же.Ранее Бузова сообщила о расставании с Давой после почти двух лет отношений. Она попросила не задавать никаких вопросов и "помочь ей выжить".Манукян пока не сделал никаких заявлений. Однако, как писали СМИ, на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, между ними произошел скандал.
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давид манукян (dava), знаменитости, ольга бузова

Бузова опубликовала переписку с Манукяном, назвав его чудовищем

12:49 22.01.2021 (обновлено: 16:54 22.01.2021)
 
© Фото : @dava_mФотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна
Фотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : @dava_m
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в инстаграме переписку с бывшим бойфрендом, видеоблогером Давидом Манукяном, также известным как Дава.
Судя по выложенным сторис, в последнее время отношения в паре были напряженными.
"Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова своему молодому человеку.
В комментарии певица отметила, что уже заблокировала блогера в соцсетях, и призвала своих подписчиков поступить так же.

"Я могу ошибаться, простите меня все, но вот сейчас так", — подытожила артистка.

Ранее Бузова сообщила о расставании с Давой после почти двух лет отношений. Она попросила не задавать никаких вопросов и "помочь ей выжить".
Манукян пока не сделал никаких заявлений. Однако, как писали СМИ, на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, между ними произошел скандал.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
20 января, 08:00Шоубиз
Кто она вообще такая? Феномен Ольги Бузовой
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостиОльга Бузова
 
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