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Шоубиз
https://ria.ru/20210122/buzova-1594113656.html
"Нас больше нет": Бузова объявила о расставании с Манукяном
"Нас больше нет": Бузова объявила о расставании с Манукяном
Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:35
2021-01-22T10:56
развод
отношения
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. Бузова попросила пользователей не спрашивать ее о причинах расставания и не писать о Манукяне. "Все буду блокировать. И ничего не скажу", — предупредила она.Друг Ольги пока пока не сделал никаких заявлений. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождении телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал.Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание. О романе Бузовой и Манукяна стали писать в августе 2019 года — после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года певица перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instsgram.Однако многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная телеведущая — сваха Роза Сябитова.Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Бузовой, однако никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.
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развод, отношения, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова

"Нас больше нет": Бузова объявила о расставании с Манукяном

10:35 22.01.2021 (обновлено: 10:56 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", — написала исполнительница.

Бузова попросила пользователей не спрашивать ее о причинах расставания и не писать о Манукяне. "Все буду блокировать. И ничего не скажу", — предупредила она.
Друг Ольги пока пока не сделал никаких заявлений. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождении телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал.
Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.
О романе Бузовой и Манукяна стали писать в августе 2019 года — после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года певица перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instsgram.
Однако многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная телеведущая — сваха Роза Сябитова.
Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Бузовой, однако никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00Шоубиз
Кто она вообще такая? Феномен Ольги Бузовой
 
ШоубизРазводотношенияДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
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