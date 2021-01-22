https://ria.ru/20210122/buzova-1594113656.html

"Нас больше нет": Бузова объявила о расставании с Манукяном

"Нас больше нет": Бузова объявила о расставании с Манукяном

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:35

2021-01-22T10:35

2021-01-22T10:56

развод

отношения

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила в Instagram, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. Бузова попросила пользователей не спрашивать ее о причинах расставания и не писать о Манукяне. "Все буду блокировать. И ничего не скажу", — предупредила она.Друг Ольги пока пока не сделал никаких заявлений. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождении телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал.Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание. О романе Бузовой и Манукяна стали писать в августе 2019 года — после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года певица перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instsgram.Однако многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная телеведущая — сваха Роза Сябитова.Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Бузовой, однако никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.

https://ria.ru/20210120/buzova-1592896913.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, отношения, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова