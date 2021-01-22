https://ria.ru/20210122/buzova-1594134531.html

Бузова после расставания с Манукяном выложила странное видео

Бузова после расставания с Манукяном выложила странное видео

После того, как Ольга Бузова объявила в Instagram о расставании с видеоблогером Давидом Манукяном, она также разместила в сторис видеокадры, на которых пытается РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:37

2021-01-22T12:37

2021-01-22T18:55

развод

давид манукян (dava)

мальдивы

знаменитости

звезды

шоубиз

ольга бузова

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После того, как Ольга Бузова объявила в Instagram о расставании с видеоблогером Давидом Манукяном, она также разместила в сторис видеокадры, на которых пытается рассказать о своем состоянии. По непонятной пока причине певица и телеведущая заблокировала своего друга в соцсети. "Я не знаю, я делаю правильно или нет", — очень медленно говорит Бузова со странным выражением лица. Друг Ольги пока не сделал никаких заявлений. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она пышно отметила 35-летие. — Прим. ред.) произошел скандал.Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.О романе Бузовой и Манукяна стали писать в августе 2019 года — после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года певица перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instsgram.Однако многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная телеведущая — сваха Роза Сябитова.Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Бузовой, однако никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.

https://ria.ru/20210120/buzova-1592896913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео Бузовой после расставания с Манукяном Видео Бузовой после расставания с Манукяном 2021-01-22T12:37 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, давид манукян (dava), мальдивы, знаменитости, звезды, ольга бузова