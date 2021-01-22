Бузова после расставания с Манукяном выложила странное видео
12:37 22.01.2021 (обновлено: 18:55 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. После того, как Ольга Бузова объявила в Instagram о расставании с видеоблогером Давидом Манукяном, она также разместила в сторис видеокадры, на которых пытается рассказать о своем состоянии.
По непонятной пока причине певица и телеведущая заблокировала своего друга в соцсети. "Я не знаю, я делаю правильно или нет", — очень медленно говорит Бузова со странным выражением лица.
"Да, я его заблокировала. И если вы меня любите, вы тоже это сделаете, — призвала Бузова, добавив со слезами на глазах, что ей "плохо".
Друг Ольги пока не сделал никаких заявлений. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она пышно отметила 35-летие. — Прим. ред.) произошел скандал.
Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.
О романе Бузовой и Манукяна стали писать в августе 2019 года — после того, как Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года певица перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instsgram.
Однако многие пользователи называли роман этой пары "показухой". Не поверили они и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах в начале января, была настоящей. Раскритиковала ее и известная телеведущая — сваха Роза Сябитова.
Несколько дней назад Манукян подтвердил, что женат на Бузовой, однако никаких кадров с официальной церемонии брака они в соцсети не выкладывали.
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