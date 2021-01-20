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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/tramp-1593901075.html
Дональд Трамп прибыл во Флориду
Дональд Трамп прибыл во Флориду
Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида, сообщается в Twitter NBC Politics. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:14
2021-01-20T19:18
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
синдзо абэ
си цзиньпин
джо байден
флорида
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида, сообщается в Twitter NBC Politics."В последний час своего президентства президент Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, Флорида", - сказано в сообщении.Дональд Трамп с супругой Меланьей в последний раз вылетел во вторник из Белого дома, куда в этот же день после инаугурации въедет новый глава государства Джо Байден.Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Трансляцию вел телеканал CNN.Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники, и куда приглашал некоторых мировых лидеров, таких как премьер Японии Синдзо Абэ и китайский лидер Си Цзиньпин. Ранее там были замечены фургоны для переезда.Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й - во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 миллионов долларов (около 11,8 миллиарда рублей).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
дональд трамп, синдзо абэ, си цзиньпин, джо байден, флорида, сша, в мире

Дональд Трамп прибыл во Флориду

19:14 20.01.2021 (обновлено: 19:18 20.01.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaДональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида
Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида, сообщается в Twitter NBC Politics.
"В последний час своего президентства президент Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, Флорида", - сказано в сообщении.
Дональд Трамп с супругой Меланьей в последний раз вылетел во вторник из Белого дома, куда в этот же день после инаугурации въедет новый глава государства Джо Байден.
Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Трансляцию вел телеканал CNN.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники, и куда приглашал некоторых мировых лидеров, таких как премьер Японии Синдзо Абэ и китайский лидер Си Цзиньпин. Ранее там были замечены фургоны для переезда.
Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й - во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 миллионов долларов (около 11,8 миллиарда рублей).
"Мы вернемся в том или ином виде". Трамп покинул Белый дом
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
1 из 10

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
2 из 10

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
3 из 10

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента Дональда Трампа и Первой леди Меланьи Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
4 из 10

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Alex Edelman

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

Иванка Трамп, Джаред Кушнер, их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи Трампа на базе Эндрюс, штат Мэриленд
5 из 10

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

Первая леди США Меланья Трамп и президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
6 из 10

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© REUTERS / Carlos Barria

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
7 из 10

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Alex Edelman

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

Иванка Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
8 из 10

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© AP Photo / Alex Brandon

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп покидает Белый дом
9 из 10

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Mike Segar

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

Вертолет с президентом США Дональд Трамп и его супругой Меланьей
10 из 10

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

© REUTERS / Mike Segar
1 из 10

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
2 из 10

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
3 из 10

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
4 из 10

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
5 из 10

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

© AFP 2020 / Alex Edelman
6 из 10

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
7 из 10

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 10

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

© AFP 2020 / Alex Edelman
9 из 10

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

© AP Photo / Alex Brandon
10 из 10

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

© REUTERS / Mike Segar
 
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