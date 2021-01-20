https://ria.ru/20210120/tramp-1593901075.html

Дональд Трамп прибыл во Флориду

Дональд Трамп прибыл во Флориду

Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида, сообщается в Twitter NBC Politics. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:14

2021-01-20T19:14

2021-01-20T19:18

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида, сообщается в Twitter NBC Politics."В последний час своего президентства президент Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, Флорида", - сказано в сообщении.Дональд Трамп с супругой Меланьей в последний раз вылетел во вторник из Белого дома, куда в этот же день после инаугурации въедет новый глава государства Джо Байден.Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Трансляцию вел телеканал CNN.Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники, и куда приглашал некоторых мировых лидеров, таких как премьер Японии Синдзо Абэ и китайский лидер Си Цзиньпин. Ранее там были замечены фургоны для переезда.Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й - во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 миллионов долларов (около 11,8 миллиарда рублей).

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дональд трамп, синдзо абэ, си цзиньпин, джо байден, флорида, сша, в мире