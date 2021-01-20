https://ria.ru/20210120/tramp-1593875819.html

"Мы вернемся в том или ином виде". Трамп покинул Белый дом

"Мы вернемся в том или ином виде". Трамп покинул Белый дом

Дональд и Меланья Трамп в последний раз вылетели из Белого дома. Прощальные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:58

2021-01-20T17:58

2021-01-20T17:58

иванка трамп

меланья трамп

дональд трамп

администрация президента сша

вашингтон (город)

сша

фото

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Дональд и Меланья Трамп в последний раз вылетели из Белого дома. Прощальные кадры — в фотоленте Ria.ru.

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иванка трамп, меланья трамп, дональд трамп, администрация президента сша, вашингтон (город), сша, фото, фото