"Мы вернемся в том или ином виде". Трамп покинул Белый дом
Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.
Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.
Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.
Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.
Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.
Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.
Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.
Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.
Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.
Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.
Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.
Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.
А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.
А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.
Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.
Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.
Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.
Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.