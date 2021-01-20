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Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
Политическая партия "Справедливая Россия" была создана в октябре 2006 года путем объединения трех политических организаций – партии "Родина", Российской партии... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:15
2021-01-20T13:17
россия
партия "за правду"
справедливая россия
патриоты россии
справки
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Партия "Справедливая Россия" Политическая партия "Справедливая Россия" была создана в октябре 2006 года путем объединения трех политических организаций – партии "Родина", Российской партии пенсионеров и Российской партии Жизни.Датой создания партии считается 28 октября 2006 года, когда состоялся седьмой съезд партии "Родина", принявший решение о переименовании в партию "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь". В тот же день на съездах Российской партии Жизни и Российской партии пенсионеров были приняты решения о прекращении деятельности партий и их вхождении в партию "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь".Седьмой съезд партии "Родина" стал учредительным съездом новой политической партии.26 февраля 2007 года в Санкт-Петербурге на первом съезде партии "Справедливая Россия" была принята политическая платформа партии.В течение 2007 года к "Справедливой России" присоединились Народная партия Российской Федерации, Социалистическая единая партия России, "Развитие предпринимательства" и Партия конституционных демократов.В 2008 году в "Справедливую Россию" вошла Партия Социальной справедливости.2 декабря 2007 года "Справедливая Россия" преодолела 7-процентный барьер на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва и впервые стала парламентской.В 2009 году название партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" было сокращено до "Справедливая Россия". 29 октября 2012 года партия "Родина" и Российская партия пенсионеров расторгли соглашение об объединении с партией Жизни, которое было заключено в 2006 году и стало основополагающим документом при формировании "Справедливой России". В 2011 году по итогам выборов в Государственную Думу шестого созыва фракция "Справедливой России" была представлена 64 депутатами. В Государственной Думе седьмого созыва фракция партии "Справедливая Россия" насчитывает 23 человека. В Совете Федерации представлены два члена партии "Справедливая Россия". В программе партии заявлено, что она основана на базовых ценностях социализма: справедливости, свободе и солидарности. Основными задачами партии являются обеспечение равного доступа граждан к образованию, достижениям культуры и цивилизации, преодоление существенного культурного разрыва между различными социальными группами. Наиболее важной социально-экономической задачей "Справедливая Россия" считает повышение оплаты труда. Приоритет партии – всесторонняя поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества. Также в программе партии: развитие профсоюзов, местного самоуправления, сельского хозяйства, борьба с коррупцией и др. Структуру партии "Справедливая Россия" образуют региональные, местные и первичные отделения, созданные и действующие на территории Российской Федерации по территориальному признаку. Региональные отделения созданы во всех субъектах Федерации. Центральными выборными коллегиальными органами партии являются: съезд, центральный совет, президиум центрального совета, высшим выборным должностным лицом является председатель партии. Съезд – высший центральный руководящий выборный коллегиальный орган партии. В период между съездами руководство деятельностью партии осуществляет президиум центрального совета. Председатель партии входит в состав президиума по должности. Председатель партии "Справедливая Россия" – Сергей Миронов. Партия имеет свою эмблему и флаг. Эмблема партии представляет собой композицию темно-красного (бордового) цвета из букв СР, набранных прописными буквами, и стилизованной стрелки, переходящей в четырехугольник с надписью "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" белым цветом.Флаг – прямоугольное полотнище желто-бежевых тонов с расположением в центральной части стилизованного изображения – развевающегося полотнища, состоящего из трех горизонтальных полос: верхней белого, средней синего и нижней красного цвета; в нижней части на красной полосе полотнища с тремя горизонтальными полосами белого, синего и красного цвета размещена горизонтальная надпись желтого цвета "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России". Партия "За правду""За правду" – российская политическая партия национал-патриотического толка. Учреждена 1 февраля 2020 года. Зарегистрирована Минюстом 25 марта 2020 года.Председатель партии – Захар (по паспорту Евгений) Прилепин, писатель, публицист, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Партия выступает за традиционные ценности и защиту прав большинства, за прогрессивное налогообложение и национализацию в экономике, наступательную внешнюю политику, за повышение значения ЕАЭС и расширение его зоны свободной торговли, поддержку и развитие объединений БРИКС, ШОС, G20 и др.Партия "За правду" также выступает за признание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Приднестровья и включение их в состав Российской Федерации; за принятие в состав России Южной Осетии и Абхазии в качестве субъектов РФ; за завершение построения Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты.Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Структуру партии образуют ее структурные подразделения: региональные и местные отделения партии.В настоящее время партия имеет отделения в 62 российских регионах.В мае 2020 года Минюст РФ внес "За правду" в список партий, имеющих право участвовать в выборах. В 2020 году партия "За правду" участвовала в выборах в девяти субъектах РФ. По результатам Единого дня голосования-2020 партия взяла мандат в Рязанской областной Думе. Некоторые представители партии победили в муниципальных образованиях, например, в городе Краснообске Новосибирской области, в Златоусте Челябинской области и др.В ноябре 2020 года партия "За правду" объединилась с движением "Патриоты Великого Отечества" Николая Старикова.Среди сторонников партии политолог Сергей Михеев; режиссер Владимир Меньшов; российский политический деятель Семен Багдасаров, российский рок-музыкант Вадим Самойлов, актер Иван Охлобыстин, российская рок-певица Юлия Чичерина, политолог Кира Сазонова, российский общественно-политический деятель, ученый, историк, политолог Наталия Нарочницкая, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал и др.20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России". Партия "Патриоты России"Политическая партия "Патриоты России" была создана в апреле 2005 года на базе политической коалиции "Патриоты России", сформированной по инициативе депутата Государственной думы Геннадия Семигина в октябре 2004 года из девяти политических партий и более 30 общественных организаций. Формально была основана путем переименования и смены руководства Российской партии труда на ее очередном съезде. Партия избрала своей идеологией идеологию российского патриотизма. Находится в оппозиции правящей партии "Единая Россия". В ноябре 2008 года к партии "Патриоты России" присоединилась "Российская политическая партия мира и единства", но в феврале 2012 года партия "Мира и Единства" снова вышла из ее состава. В структуру партии "Патриоты России" входят региональные отделения, местные отделения и первичные отделения, которые создаются и действуют по территориальному признаку и входят в состав соответствующих местных отделений партии, действующих на территории соответствующих муниципальных образований. В стране работает 80 региональных отделений партии, действующих на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. Высшим руководящим органом партии является съезд, который созывается не реже одного раза в пять лет. В период между съездами руководство деятельностью партии осуществляет центральный политический совет, члены которого избираются тайным голосованием съездом партии. Из состава Политсовета партии избирается председатель партии.Председатель (лидер) партии "Патриоты России" – Геннадий Семигин.Партия имеет свой флаг и эмблему. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище интенсивно желтого цвета, в верхней трети которого буквами красного цвета написано политическая партия, по центру объемными заглавными буквами красного цвета со светло-желтой окантовкой выведено ПАТРИОТЫ РОССИИ. В нижней трети флага размещаются две пересекающиеся волнообразные полосы, состоящие каждая из пяти, чередующихся оранжево-черных узких полос, начиная и заканчивая оранжевой.Эмблемой партии является квадрат интенсивно желтого цвета, в верхней половине которого буквами красного цвета написано слово партия, а по центру заглавными буквами красного цвета слова ПАТРИОТЫ РОССИИ.Партия приняла участие в трех кампаниях по выборам депутатов Госдумы, регулярно участвовала в региональных избирательных кампаниях.В 2007 году на выборах в Государственную думу пятого созыва партия получила 0,89% голосов избирателей. В 2011 году на выборах в Государственную думу шестого созыва партия получила поддержку 0,97% избирателей. В 2016 году на выборах в Госдуму седьмого созыва партия набрала 0,59% голосов.На президентских выборах в 2018 году партия поддержала кандидатуру действующего президента Владимира Путина. 20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, справки

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"

13:15 20.01.2021 (обновлено: 13:17 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСторонники партии "Справедливая Россия" на первомайской демонстрации в Симферополе
Сторонники партии Справедливая Россия на первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Партия "Справедливая Россия"

Политическая партия "Справедливая Россия" была создана в октябре 2006 года путем объединения трех политических организаций – партии "Родина", Российской партии пенсионеров и Российской партии Жизни.
Датой создания партии считается 28 октября 2006 года, когда состоялся седьмой съезд партии "Родина", принявший решение о переименовании в партию "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь". В тот же день на съездах Российской партии Жизни и Российской партии пенсионеров были приняты решения о прекращении деятельности партий и их вхождении в партию "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь".
Седьмой съезд партии "Родина" стал учредительным съездом новой политической партии.
26 февраля 2007 года в Санкт-Петербурге на первом съезде партии "Справедливая Россия" была принята политическая платформа партии.
В течение 2007 года к "Справедливой России" присоединились Народная партия Российской Федерации, Социалистическая единая партия России, "Развитие предпринимательства" и Партия конституционных демократов.
В 2008 году в "Справедливую Россию" вошла Партия Социальной справедливости.
2 декабря 2007 года "Справедливая Россия" преодолела 7-процентный барьер на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва и впервые стала парламентской.
В 2009 году название партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" было сокращено до "Справедливая Россия".
29 октября 2012 года партия "Родина" и Российская партия пенсионеров расторгли соглашение об объединении с партией Жизни, которое было заключено в 2006 году и стало основополагающим документом при формировании "Справедливой России".
В 2011 году по итогам выборов в Государственную Думу шестого созыва фракция "Справедливой России" была представлена 64 депутатами. В Государственной Думе седьмого созыва фракция партии "Справедливая Россия" насчитывает 23 человека.
В Совете Федерации представлены два члена партии "Справедливая Россия".
В программе партии заявлено, что она основана на базовых ценностях социализма: справедливости, свободе и солидарности. Основными задачами партии являются обеспечение равного доступа граждан к образованию, достижениям культуры и цивилизации, преодоление существенного культурного разрыва между различными социальными группами. Наиболее важной социально-экономической задачей "Справедливая Россия" считает повышение оплаты труда. Приоритет партии – всесторонняя поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества. Также в программе партии: развитие профсоюзов, местного самоуправления, сельского хозяйства, борьба с коррупцией и др.
Структуру партии "Справедливая Россия" образуют региональные, местные и первичные отделения, созданные и действующие на территории Российской Федерации по территориальному признаку.
Региональные отделения созданы во всех субъектах Федерации.
Центральными выборными коллегиальными органами партии являются: съезд, центральный совет, президиум центрального совета, высшим выборным должностным лицом является председатель партии.
Съезд – высший центральный руководящий выборный коллегиальный орган партии. В период между съездами руководство деятельностью партии осуществляет президиум центрального совета. Председатель партии входит в состав президиума по должности.
Председатель партии "Справедливая Россия" – Сергей Миронов.
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Партия имеет свою эмблему и флаг. Эмблема партии представляет собой композицию темно-красного (бордового) цвета из букв СР, набранных прописными буквами, и стилизованной стрелки, переходящей в четырехугольник с надписью "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" белым цветом.
Флаг – прямоугольное полотнище желто-бежевых тонов с расположением в центральной части стилизованного изображения – развевающегося полотнища, состоящего из трех горизонтальных полос: верхней белого, средней синего и нижней красного цвета; в нижней части на красной полосе полотнища с тремя горизонтальными полосами белого, синего и красного цвета размещена горизонтальная надпись желтого цвета "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ".
20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России".

Партия "За правду"

"За правду" – российская политическая партия национал-патриотического толка.
Учреждена 1 февраля 2020 года.
Зарегистрирована Минюстом 25 марта 2020 года.
Председатель партии – Захар (по паспорту Евгений) Прилепин, писатель, публицист, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Партия выступает за традиционные ценности и защиту прав большинства, за прогрессивное налогообложение и национализацию в экономике, наступательную внешнюю политику, за повышение значения ЕАЭС и расширение его зоны свободной торговли, поддержку и развитие объединений БРИКС, ШОС, G20 и др.
Партия "За правду" также выступает за признание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Приднестровья и включение их в состав Российской Федерации; за принятие в состав России Южной Осетии и Абхазии в качестве субъектов РФ; за завершение построения Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты.
Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Структуру партии образуют ее структурные подразделения: региональные и местные отделения партии.
В настоящее время партия имеет отделения в 62 российских регионах.
В мае 2020 года Минюст РФ внес "За правду" в список партий, имеющих право участвовать в выборах.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСъезд политической партии "За правду"
Съезд политической партии За правду - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Съезд политической партии "За правду"
В 2020 году партия "За правду" участвовала в выборах в девяти субъектах РФ.
По результатам Единого дня голосования-2020 партия взяла мандат в Рязанской областной Думе.
Некоторые представители партии победили в муниципальных образованиях, например, в городе Краснообске Новосибирской области, в Златоусте Челябинской области и др.
В ноябре 2020 года партия "За правду" объединилась с движением "Патриоты Великого Отечества" Николая Старикова.
Среди сторонников партии политолог Сергей Михеев; режиссер Владимир Меньшов; российский политический деятель Семен Багдасаров, российский рок-музыкант Вадим Самойлов, актер Иван Охлобыстин, российская рок-певица Юлия Чичерина, политолог Кира Сазонова, российский общественно-политический деятель, ученый, историк, политолог Наталия Нарочницкая, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал и др.
20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России".

Партия "Патриоты России"

Политическая партия "Патриоты России" была создана в апреле 2005 года на базе политической коалиции "Патриоты России", сформированной по инициативе депутата Государственной думы Геннадия Семигина в октябре 2004 года из девяти политических партий и более 30 общественных организаций.
Формально была основана путем переименования и смены руководства Российской партии труда на ее очередном съезде.
Партия избрала своей идеологией идеологию российского патриотизма. Находится в оппозиции правящей партии "Единая Россия".
В ноябре 2008 года к партии "Патриоты России" присоединилась "Российская политическая партия мира и единства", но в феврале 2012 года партия "Мира и Единства" снова вышла из ее состава.
В структуру партии "Патриоты России" входят региональные отделения, местные отделения и первичные отделения, которые создаются и действуют по территориальному признаку и входят в состав соответствующих местных отделений партии, действующих на территории соответствующих муниципальных образований. В стране работает 80 региональных отделений партии, действующих на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
Высшим руководящим органом партии является съезд, который созывается не реже одного раза в пять лет. В период между съездами руководство деятельностью партии осуществляет центральный политический совет, члены которого избираются тайным голосованием съездом партии. Из состава Политсовета партии избирается председатель партии.
Председатель (лидер) партии "Патриоты России" – Геннадий Семигин.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Патриоты России" Геннадий Семигин на съезде партии в Москве
Лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин на съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лидер политической партии "Патриоты России" Геннадий Семигин на съезде партии в Москве
Партия имеет свой флаг и эмблему. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище интенсивно желтого цвета, в верхней трети которого буквами красного цвета написано политическая партия, по центру объемными заглавными буквами красного цвета со светло-желтой окантовкой выведено ПАТРИОТЫ РОССИИ. В нижней трети флага размещаются две пересекающиеся волнообразные полосы, состоящие каждая из пяти, чередующихся оранжево-черных узких полос, начиная и заканчивая оранжевой.
Эмблемой партии является квадрат интенсивно желтого цвета, в верхней половине которого буквами красного цвета написано слово партия, а по центру заглавными буквами красного цвета слова ПАТРИОТЫ РОССИИ.
Партия приняла участие в трех кампаниях по выборам депутатов Госдумы, регулярно участвовала в региональных избирательных кампаниях.
В 2007 году на выборах в Государственную думу пятого созыва партия получила 0,89% голосов избирателей.
В 2011 году на выборах в Государственную думу шестого созыва партия получила поддержку 0,97% избирателей.
В 2016 году на выборах в Госдуму седьмого созыва партия набрала 0,59% голосов.
На президентских выборах в 2018 году партия поддержала кандидатуру действующего президента Владимира Путина.
20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияПартия "За правду"Справедливая РоссияПатриоты РоссииСправки
 
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