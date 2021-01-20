https://ria.ru/20210120/obedinenie-1593798688.html

"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"

"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:20

2021-01-20T11:20

2021-01-20T12:42

захар прилепин

политика

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

патриоты россии

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России".Новая партия будет называться "Справедливая Россия — за правду". Уточняется, что решение стало результатом длительных переговоров. Миронов выразил надежду на то, что сохранит лидерство, а также предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР. "Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980.Партия "За правду" появилась в 2019-м. Это национал-патриотическое объединение, его идеологическую основу составляет критика либерализма. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно."Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.

https://ria.ru/20210119/vybory-1593652447.html

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захар прилепин, политика, партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии