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"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"
"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:20
2021-01-20T12:42
захар прилепин
политика
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России".Новая партия будет называться "Справедливая Россия — за правду". Уточняется, что решение стало результатом длительных переговоров. Миронов выразил надежду на то, что сохранит лидерство, а также предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР. "Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980.Партия "За правду" появилась в 2019-м. Это национал-патриотическое объединение, его идеологическую основу составляет критика либерализма. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно."Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.
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захар прилепин, политика, партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии

"Справедливая Россия" объединится с "Патриотами России" и "За правду"

11:20 20.01.2021 (обновлено: 12:42 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России".
Новая партия будет называться "Справедливая Россия — за правду". Уточняется, что решение стало результатом длительных переговоров.
Миронов выразил надежду на то, что сохранит лидерство, а также предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР.
"Давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество", — призвал он.
"Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма. От инициалов названия ее членов называют эсерами. Сейчас у них в Госдуме 23 места из 450, в региональных парламентах — 207 из 3980.
Партия "За правду" появилась в 2019-м. Это национал-патриотическое объединение, его идеологическую основу составляет критика либерализма. Лидер — Захар Прилепин. Мест в Госдуме нет, в субъектах — одно.
"Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология — демократический социализм и коллективизм, лидер — Геннадий Семигин. В Госдуме нынешнего созыва не представлена, в регионах занимает 22 места.
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Захар ПрилепинПолитикаПартия "За правду"Сергей МироновСправедливая РоссияПатриоты России
 
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