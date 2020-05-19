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2020-05-19T11:06
https://ria.ru/20200519/1571658183.html
Минюст разрешил партии Захара Прилепина "За правду" участвовать в выборах
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РИА Новости

Минюст разрешил партии Захара Прилепина "За правду" участвовать в выборах

10:33 19.05.2020 (обновлено: 11:06 19.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минюст РФ внес "За правду", главой которой является писатель Захар Прилепин, в список партий, имеющих право участвовать в выборах, сообщает пресс-служба партии.
"Министерство юстиции Российской Федерации внесло партию "За правду" в список политических организаций, имеющих право участвовать в выборах в соответствии с федеральным законом "О политических партиях". На данный момент партия зарегистрировала 54 региональных отделения, о чем было направлено соответствующее уведомление в Минюст, на основании которого "За правду" получила право участия в выборах", - говорится в сообщении.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
22 февраля, 23:09Сказано в эфире
"Дополнительный женский взгляд". Пригожин раскрыл планы партии ВалерииПевица Валерия намерена образовать политическую партию и принять участие в предстоящих выборах Госдуму. О том, для чего создается новая общественно-политическая структура, в эфире радио Sputnik рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
Отмечается, что в связи с этим на заседании Центрального комитета партии были определены главные векторы работы в предстоящий предвыборный период. Так, "За правду" примет участие на выборах в 2020 году в одиннадцати региональных законодательных собраниях – в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, в Республике Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Тамбовской городской думе.
Также в 2020 году "За правду" окажет поддержку и содействие своим сторонникам, которые примут участие в муниципальных выборах во всех регионах, где они пройдут в ближайший единый день голосования.
Главной целью перед партией стоит создание фракций в законодательных собраниях нескольких регионов и в городской думе Тамбова, так как фракция хотя бы в одном субъекте РФ даст возможность участвовать в выборах в Госдуму РФ 2021 года, минуя процедуру сбора подписей, уточнила пресс-служба.
Кроме того, партия продолжит регистрацию своих региональных отделений во всех регионах России. При этом планируется, что в субъектах, где в этом году не будет выборной кампании, сразу же после регистрации отделений, начнется подготовка к выборам 2021 года всех уровней: от муниципального и регионального, до выборов в Госдуму.
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Партия "За правду"Захар ПрилепинПолитика
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