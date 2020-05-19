Минюст разрешил партии Захара Прилепина "За правду" участвовать в выборах

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минюст РФ внес "За правду", главой которой является писатель Минюст РФ внес "За правду", главой которой является писатель Захар Прилепин , в список партий, имеющих право участвовать в выборах, сообщает пресс-служба партии.

"Министерство юстиции Российской Федерации внесло партию "За правду" в список политических организаций, имеющих право участвовать в выборах в соответствии с федеральным законом "О политических партиях". На данный момент партия зарегистрировала 54 региональных отделения, о чем было направлено соответствующее уведомление в Минюст, на основании которого "За правду" получила право участия в выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим на заседании Центрального комитета партии были определены главные векторы работы в предстоящий предвыборный период. Так, "За правду" примет участие на выборах в 2020 году в одиннадцати региональных законодательных собраниях – в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, в Республике Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Тамбовской городской думе.

Также в 2020 году "За правду" окажет поддержку и содействие своим сторонникам, которые примут участие в муниципальных выборах во всех регионах, где они пройдут в ближайший единый день голосования.

Главной целью перед партией стоит создание фракций в законодательных собраниях нескольких регионов и в городской думе Тамбова, так как фракция хотя бы в одном субъекте РФ даст возможность участвовать в выборах в Госдуму РФ 2021 года, минуя процедуру сбора подписей, уточнила пресс-служба.