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Мосгорсуд продлил арест Арашуковых
Мосгорсуд продлил арест Арашуковых
Мосгорсуд в среду продлил ещё на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:20
2021-01-20T18:20
газпром газораспределение
рауль арашуков
дело клана арашуковых
рауф арашуков
газпром
ессентуки
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил ещё на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 24 апреля", - сказал он.Аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.Заседание проходило без участия Рауфа Арашукова, заболевшего коронавирусом. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в медсанчасть "Матросской тишины".Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
https://ria.ru/20210120/arashukov-1593827154.html
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газпром газораспределение, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, газпром, ессентуки, санкт-петербург, происшествия

Мосгорсуд продлил арест Арашуковых

18:20 20.01.2021
 
© Евгений ОдиноковБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед заседанием Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед заседанием Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил ещё на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 24 апреля", - сказал он.
Аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Заседание проходило без участия Рауфа Арашукова, заболевшего коронавирусом. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в медсанчасть "Матросской тишины".
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Арашуков заразился коронавирусом
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
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Газпром газораспределениеРауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковГазпромЕссентукиСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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