https://ria.ru/20210120/arashukovy-1593888291.html

Мосгорсуд продлил арест Арашуковых

Мосгорсуд продлил арест Арашуковых

Мосгорсуд в среду продлил ещё на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:20

2021-01-20T18:20

2021-01-20T18:20

газпром газораспределение

рауль арашуков

дело клана арашуковых

рауф арашуков

газпром

ессентуки

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил ещё на три месяца срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 24 апреля", - сказал он.Аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.Заседание проходило без участия Рауфа Арашукова, заболевшего коронавирусом. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в медсанчасть "Матросской тишины".Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20210120/arashukov-1593827154.html

https://ria.ru/20200527/1572086608.html

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газпром газораспределение, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, газпром, ессентуки, санкт-петербург, происшествия