https://ria.ru/20210111/transport-1592610256.html

ДТП с участием военного транспорта в России в 2015-2021 годах

ДТП с участием военного транспорта в России в 2015-2021 годах

РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:42

2021-01-11T17:42

2021-01-11T17:42

справки

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202111 января в Красногорске Московской области на федеральной трассе М-9 "Балтия" на повороте на деревню Глухово столкнулись грузовик и четыре военных автобуса. В результате четыре человека погибли, 24 человека госпитализированы. 202019 декабря на трассе Краснодар – Кропоткин водитель гражданского легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором следовали призывники со сборного пункта Республики Дагестан. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, а несколько призывников получили ушибы.201913 мая в Москве произошло столкновение служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel. Пострадавших не было, автомобили получили механические повреждения.11 марта при следовании по дороге общего пользования Седанка – Патрокл в Приморье военный автомобиль КамАЗ при прохождении поворота опрокинулся на левый борт. В ДТП никто не пострадал.6 марта бензовоз Росгвардии и легковой автомобиль столкнулись на 17-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. После столкновения военнослужащие Росгвардии вызвали на место аварии сотрудников ГИБДД. В результате ДТП никто не пострадал.201812 марта водитель автомобиля КамАЗ одной из воинских частей Восточного военного округа, двигаясь по дороге Петропавловск-Камчатский – поселок Радыгина, из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением. В результате грузовик съехал на обочину и опрокинулся. Несколько военнослужащих, находившихся в кузове автомобиля, получили ушибы и были госпитализированы.201714 ноября грузовик КамАЗ столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Подмосковье. Автомобиль под управлением военнослужащего по контракту двигался в конце колонны и, проезжая переезд, был задет пригородным электропоездом. В грузовике, кроме водителя, никого не было. Пострадавших не было.28 ноября на дороге "Биробиджан – Амурзет" в Еврейской АО водитель автомобиля "Урал" одной из воинских частей ВВО из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и съехал кювет без опрокидывания. В результате ДТП семь пассажиров, находившихся в кузове автомобиля, получили телесные повреждения различной степени тяжести. 201629 октября на автодороге Рязань – Тула в районе города Венев, из-за гололедицы произошло скатывание в кювет и опрокидывание автомобиля КамАЗ воинской части Тульского гарнизона. В результате происшествия получили легкие травмы три офицера.18 октября на автодороге Ярославль – Тутаев автомобиль КамАЗ, перевозивший военнослужащих Ярославского высшего военного училища ПВО, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП никто из военных не пострадал.9 августа в Кронштадтском районе Петербурга на Кольцевой автодороге два военных грузовика "ГАЗ" и "Урал" столкнулись с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем SCANIA. В результате аварии восемь военнослужащих были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.21 июля в Москве автомобиль BMW, принадлежащий Минобороны России и ехавший по Кутузовскому проспекту в центр города по выделенной полосе с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, сбил пешехода, который в это время перебегал проспект в неположенном месте. После происшествия водитель оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, он же вызвал на место ДТП "скорую" и сотрудников ГИБДД. 23 января в Дагестане произошла авария с участием микроавтобуса и бронеавтомобиля "Тигр", в котором ехали сотрудники УФСИН. В результате ДТП четыре человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе восемь военнослужащих.201517 октября зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся на трассе Джугба – Сочи после того, как его водитель попытался предотвратить столкновение с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу. В результате инцидента никто не пострадал. Вооружение и техника комплекса повреждений не получили. Ремонтным подразделением автомобиль оперативно был поставлен на колеса и продолжил движение своим ходом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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