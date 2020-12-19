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В Краснодарском крае автобус с призывниками попал в ДТП
В Краснодарском крае автобус с призывниками попал в ДТП
Автобус с призывниками из Дагестана столкнулся с легковым автомобилем на трассе Краснодар-Кропоткин, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает, сообщили... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T20:04
2020-12-19T20:04
краснодар
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Автобус с призывниками из Дагестана столкнулся с легковым автомобилем на трассе Краснодар-Кропоткин, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Отмечается, что ДТП с участием военного автобуса произошло в субботу на 117-ом километре трассы Краснодар-Кропоткин. По предварительным данным, водитель гражданского легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором следовали призывники со сборного пункта Республики Дагестан."В результате столкновения несколько призывников получили ушибы. Были оперативно доставлены в медицинское учреждение города Краснодар, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью следовавших в автобусе призывников нет", - сообщает пресс-служба.Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель легкового автомобиля погиб.Уточняется, что командование Южного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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краснодар, краснодарский край, происшествия

В Краснодарском крае автобус с призывниками попал в ДТП

20:04 19.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Автобус с призывниками из Дагестана столкнулся с легковым автомобилем на трассе Краснодар-Кропоткин, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что ДТП с участием военного автобуса произошло в субботу на 117-ом километре трассы Краснодар-Кропоткин. По предварительным данным, водитель гражданского легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором следовали призывники со сборного пункта Республики Дагестан.
"В результате столкновения несколько призывников получили ушибы. Были оперативно доставлены в медицинское учреждение города Краснодар, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью следовавших в автобусе призывников нет", - сообщает пресс-служба.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель легкового автомобиля погиб.
Уточняется, что командование Южного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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