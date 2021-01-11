https://ria.ru/20210111/dtp-1592603354.html

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье выросло до 24

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье выросло до 24

По последним данным, 24 человека пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:05

2021-01-11T17:05

2021-01-11T18:04

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По последним данным, 24 человека пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Всего пострадали 28 человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592598562.html

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия