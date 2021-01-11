https://ria.ru/20210111/dtp-1592603354.html
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье выросло до 24
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье выросло до 24
По последним данным, 24 человека пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:05
2021-01-11T17:05
2021-01-11T18:04
дтп с военными автобусами в подмосковье
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По последним данным, 24 человека пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Всего пострадали 28 человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592598562.html
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дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия