https://ria.ru/20210111/priroda-1591538162.html

День заповедников и национальных парков в России

День заповедников и национальных парков в России

11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. Впервые его празднование состоялось в 1997 году по инициативе Центра охраны... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:01

2021-01-11T03:01

2021-01-11T03:01

день заповедников и национальных парков в россии

россия

справки

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11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. Впервые его празднование состоялось в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы. В этот день,11 января (29 декабря по старому стилю), в 1916 году правительством России было утверждено постановление иркутского генерал-губернатора об организации Баргузинского соболиного заповедника, ставшего первым государственным заповедником страны. Баргузинский государственный биосферный заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал, на западных склонах центральной части Баргузинского хребта, от побережья озера Байкал до главного гребня Баргузинского хребта. Площадь заповедника составляет 367 тысяч гектаров. Он является примером заповедника – эталона природы, абсолютного природного резервата. Многие десятилетия антропогенное воздействие на его природный комплекс было минимальным. Природу заповедника никогда не переделывали, не преобразовывали, не улучшали.Свою первоначальную задачу – сохранение и восстановление популяции соболя – заповедник выполнил к середине 1930-х годов и в дальнейшем из целевых перешел в категорию комплексных. А в 1986 году, как свидетельство международного признания заслуг заповедника не только в изучении и восстановлении соболя, но и в сохранении всего природного комплекса этого уголка Байкала, стало присвоение ему статуса биосферного. В 1996 году территория Баргузинского заповедника вошла в состав объекта Всемирного природного наследия Озера Байкал. В России государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального значения. ООПТ – объекты общенационального достояния Российской Федерации. Образование и деятельность ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года "Об особо охраняемых природных территориях". Согласно документу, особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается: - значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;- наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;- наличие геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;- наличие уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.К категориям ООПТ помимо государственных заповедников и национальных парков относятся: природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.Государственные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут относиться к ООПТ федерального или регионального значения, природные парки – к ООПТ регионального значения.В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность. В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой деятельности, а также зоны, в которых ограничивается экономическая или иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах государственных природных заповедников и национальных парков, находятся в федеральной собственности и не подлежат отчуждению.По состоянию на январь 2020 года, в России 231 ООПТ федерального значения – 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. Всего в РФ существует около 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения. По данным на 1 октября 2020 года, общая площадь особо охраняемых природных территорий в России составляет 255,6 миллиона гектаров, что соответствует 13,5% от площади страны. Часть земель, которые не имеют статуса ООПТ, фактически по своим функциям соответствуют критериям Международного союза охраны природы как охраняемые природные территории и защищают ценные природные комплексы. Их общая площадь в России составляет 167 миллионов гектаров. С учетом этих данных площадь охраняемых природных территорий РФ – 422,6 миллионов гектаров, что соответствует 25% территории страны. С 2018 года в России действует национальный проект "Экология", важнейшими задачами которого являются сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия, а также развитие эколого-туристического потенциала ООПТ. В рамках проекта к 2024 году в РФ площадь ООПТ увеличится на пять миллионов гектаров, будут созданы 24 новых ООПТ. В 2019 году было создано пять новых особо охраняемых природных территорий и проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры. В 2020 году только на Кубани было создано пять новых ООПТ, их площадь увеличилась более чем на 150 тысяч гектаров. В дальнейшем планируется приумножить сеть заповедных территорий в АрктикеВ Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тысяч гектаров или 7,5% территории города. В июне-июле 2020 года принято решение о создании в Москве 18 новых ООПТ площадью свыше 1730 гектаров. Среди крупных природных территорий, взятых под охрану в этом году, – комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды" и природный заказник "Северный", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово". Природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга представлен 15 особо охраняемыми природными территориями регионального значения площадью 6143 гектаров, что составляет 4,3% от территории города как субъекта РФ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день заповедников и национальных парков в россии, россия, справки