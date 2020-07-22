Мишустин оценил важность развития экологического туризма

Премьер напомнил, что в 2019 году был проведен отбор 8 национальных парков для размещения туристической инфраструктуры, и создано 5 новых особо охраняемых природных территорий.

"Рассчитываем, что, развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе. А в рамках нацпроекта "Экология" будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды. В том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах", - сказал Мишустин.