https://ria.ru/20200722/1574701112.html
Мишустин оценил важность развития экологического туризма
Развитие перспективного направления экологического туризма выработает у граждан России привычку бережно относиться к природе своей страны, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:10
2020-07-22T11:25
туризм
новости - туризм
туризм
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200609/1572702984.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, общество