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Мишустин оценил важность развития экологического туризма
Развитие перспективного направления экологического туризма выработает у граждан России привычку бережно относиться к природе своей страны, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин оценил важность развития экологического туризма

11:10 22.07.2020 (обновлено: 11:25 22.07.2020)
153
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Развитие перспективного направления экологического туризма выработает у граждан России привычку бережно относиться к природе своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Мишустин отметил хорошие перспективы экологического туризма.
Премьер напомнил, что в 2019 году был проведен отбор 8 национальных парков для размещения туристической инфраструктуры, и создано 5 новых особо охраняемых природных территорий.
"Рассчитываем, что, развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе. А в рамках нацпроекта "Экология" будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды. В том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах", - сказал Мишустин.
Здание Государственной Думы РФ
9 июня, 17:15Туризм
В Госдуму внесли законопроект об экологическом туризме
200001
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