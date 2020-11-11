https://ria.ru/20201111/kuban-1584058443.html
На Кубани образовали еще одну особо охраняемую природную зону
На Кубани образовали еще одну особо охраняемую природную зону
Еще одна особо охраняемая природная зона образована в Краснодарском крае, площадь заказника "Туапсинский" была увеличена в 4,5 раза, до 68 тысяч гектаров, в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:15
2020-11-11T11:15
2020-11-11T21:41
краснодарский край
вениамин кондратьев
тимашевский район
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 ноя — РИА Новости. Еще одна особо охраняемая природная зона образована в Краснодарском крае, площадь заказника "Туапсинский" была увеличена в 4,5 раза, до 68 тысяч гектаров, в него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он добавил, что все это этапы большой работы по сохранению зеленого каркаса Кубани. "В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год мы увеличили более чем на 150 тысяч гектаров. Создали пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362", — уточнил глава края.По его словам, в текущем году регион планирует завершить работу по постановке на кадастровый учет зеленых зон. "Из 1887 территорий учтены уже 1885 — это 99,9%. Остается документально оформить сквер "Сторожевой" в хуторе Ленина и ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 гектара. Мы намерено наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем", — пояснил Кондратьев.Кроме того, край добился того, что все региональные и местные особо охраняемые природные территории теперь закрепляются в генпланах муниципалитетов."Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани", — заключил губернатор.
https://ria.ru/20201101/kuban-1582545990.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/kuban-1583178299.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, тимашевский район, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 11 ноя — РИА Новости.
Еще одна особо охраняемая природная зона образована в Краснодарском крае
, площадь заказника "Туапсинский" была увеличена в 4,5 раза, до 68 тысяч гектаров, в него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев
.
"В Краснодарском крае образована еще одна особо охраняемая природная зона. Площадь заказника "Туапсинский" мы увеличили с 15 тысяч гектаров до 68 тысяч гектаров. В него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев. Мы защищаем и сохраняем еще одну зеленую зону нашей Кубани. Теперь это самая крупная ООПТ края — на три тысячи гектаров больше площади ранее созданного природного парка "Маркотх", — сказал губернатор.
Он добавил, что все это этапы большой работы по сохранению зеленого каркаса Кубани. "В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год мы увеличили более чем на 150 тысяч гектаров. Создали пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362", — уточнил глава края.
По его словам, в текущем году регион планирует завершить работу по постановке на кадастровый учет зеленых зон. "Из 1887 территорий учтены уже 1885 — это 99,9%. Остается документально оформить сквер "Сторожевой" в хуторе Ленина и ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 гектара. Мы намерено наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем", — пояснил Кондратьев.
Кроме того, край добился того, что все региональные и местные особо охраняемые природные территории теперь закрепляются в генпланах муниципалитетов.
"Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани", — заключил губернатор.