Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201111/kuban-1584058443.html
На Кубани образовали еще одну особо охраняемую природную зону
На Кубани образовали еще одну особо охраняемую природную зону
Еще одна особо охраняемая природная зона образована в Краснодарском крае, площадь заказника "Туапсинский" была увеличена в 4,5 раза, до 68 тысяч гектаров, в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:15
2020-11-11T21:41
краснодарский край
вениамин кондратьев
тимашевский район
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1400x0_80_0_0_19bfc9de86c5e6ad3f0018406ff274e4.jpg
КРАСНОДАР, 11 ноя — РИА Новости. Еще одна особо охраняемая природная зона образована в Краснодарском крае, площадь заказника "Туапсинский" была увеличена в 4,5 раза, до 68 тысяч гектаров, в него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он добавил, что все это этапы большой работы по сохранению зеленого каркаса Кубани. "В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год мы увеличили более чем на 150 тысяч гектаров. Создали пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362", — уточнил глава края.По его словам, в текущем году регион планирует завершить работу по постановке на кадастровый учет зеленых зон. "Из 1887 территорий учтены уже 1885 — это 99,9%. Остается документально оформить сквер "Сторожевой" в хуторе Ленина и ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 гектара. Мы намерено наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем", — пояснил Кондратьев.Кроме того, край добился того, что все региональные и местные особо охраняемые природные территории теперь закрепляются в генпланах муниципалитетов."Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани", — заключил губернатор.
https://ria.ru/20201101/kuban-1582545990.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/kuban-1583178299.html
тимашевский район
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_6:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_826255b161930464b270dd6082be4f6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, тимашевский район, краснодарский край, общество

На Кубани образовали еще одну особо охраняемую природную зону

11:15 11.11.2020 (обновлено: 21:41 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 ноя — РИА Новости. Еще одна особо охраняемая природная зона образована в Краснодарском крае, площадь заказника "Туапсинский" была увеличена в 4,5 раза, до 68 тысяч гектаров, в него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае образована еще одна особо охраняемая природная зона. Площадь заказника "Туапсинский" мы увеличили с 15 тысяч гектаров до 68 тысяч гектаров. В него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев. Мы защищаем и сохраняем еще одну зеленую зону нашей Кубани. Теперь это самая крупная ООПТ края — на три тысячи гектаров больше площади ранее созданного природного парка "Маркотх", — сказал губернатор.

Он добавил, что все это этапы большой работы по сохранению зеленого каркаса Кубани. "В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год мы увеличили более чем на 150 тысяч гектаров. Создали пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362", — уточнил глава края.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 16:21Краснодарский край
На Кубани построят многофункциональный комплекс вдоль трассы М-4 "Дон"
По его словам, в текущем году регион планирует завершить работу по постановке на кадастровый учет зеленых зон. "Из 1887 территорий учтены уже 1885 — это 99,9%. Остается документально оформить сквер "Сторожевой" в хуторе Ленина и ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 гектара. Мы намерено наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем", — пояснил Кондратьев.
Кроме того, край добился того, что все региональные и местные особо охраняемые природные территории теперь закрепляются в генпланах муниципалитетов.
"Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани", — заключил губернатор.
Вид на Тонкий мыс в Геленджике - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 14:39
Впечатляющая цифра. Раскрыто число посетивших Кубань туристов в 2020 году
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевТимашевский районКраснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния