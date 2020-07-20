https://ria.ru/20200720/1574581537.html
Собянин рассказал об охране природных территорий Москвы
Около 7,5% территории Москвы, на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:59
2020-07-20T10:59
новости - экология
сергей собянин
москва
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https://realty.ria.ru/20200720/1574580419.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости - экология, сергей собянин, москва
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Около 7,5% территории Москвы
, на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в личном блоге
в понедельник.
"Сегодня в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тысяч га или 7,5% территории города. Для сравнения – это площадь Москвы внутри Садового кольца", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в июне-июле нынешнего года он подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1730 га.
Собянин уточнил, что среди крупных природных территорий, которые взяли под охрану в этом году, - комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды" и природный заказник "Северный", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".