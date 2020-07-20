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Собянин рассказал об охране природных территорий Москвы
Около 7,5% территории Москвы, на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:59
новости - экология
сергей собянин
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости - экология, сергей собянин, москва

Собянин рассказал об охране природных территорий Москвы

10:59 20.07.2020
46
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 7,5% территории Москвы, на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.
"Сегодня в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тысяч га или 7,5% территории города. Для сравнения – это площадь Москвы внутри Садового кольца", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в июне-июле нынешнего года он подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1730 га.
Собянин уточнил, что среди крупных природных территорий, которые взяли под охрану в этом году, - комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды" и природный заказник "Северный", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".
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Вчера, 10:40
В Москве появится 18 новых особо охраняемых природных территорий
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Новости - ЭкологияСергей СобянинМосква
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