Собянин рассказал об охране природных территорий Москвы

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 7,5% территории Около 7,5% территории Москвы , на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.

"Сегодня в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тысяч га или 7,5% территории города. Для сравнения – это площадь Москвы внутри Садового кольца", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в июне-июле нынешнего года он подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1730 га.