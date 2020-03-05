Россия увеличит сеть заповедных территорий в Арктике

"Основными задачами в сфере охраны окружающий среды и обеспечения экологической безопасности являются: а) развитие на научной основе сети особо охраняемых природных территорий и акваторий в целях сохранения экологических систем их адаптации к изменениям климата; б) обеспечение сохранения объектов животного и растительного мира Арктики, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов", - говорится в документе.