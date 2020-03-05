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Россия увеличит сеть заповедных территорий в Арктике
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РИА Новости

Россия увеличит сеть заповедных территорий в Арктике

17:31 05.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковБургомистр с птенцами в Национальном парке "Русская Арктика". Архипелаг Новая земля
Бургомистр с птенцами в Национальном парке Русская Арктика. Архипелаг Новая земля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Развитие сети природоохранных территорий в Арктике предусмотрено документом об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными задачами в сфере охраны окружающий среды и обеспечения экологической безопасности являются: а) развитие на научной основе сети особо охраняемых природных территорий и акваторий в целях сохранения экологических систем их адаптации к изменениям климата; б) обеспечение сохранения объектов животного и растительного мира Арктики, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов", - говорится в документе.
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