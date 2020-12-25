https://ria.ru/20201225/sobytiya-1590877965.html

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в России и мире

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в России и мире

Пандемия коронавируса и связанные с ней события наложили отпечаток на весь 2020 год: неизвестное ранее заболевание теперь бушует на всех континентах, и его... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:26

2020-12-25T11:26

2020-12-25T11:51

новый год—2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

коронавирусы

дмитрий медведев

urals

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса и связанные с ней события наложили отпечаток на весь 2020 год: неизвестное ранее заболевание теперь бушует на всех континентах, и его влияние испытывают на себе все сферы нашей жизни - "коронакризис", "дистанцирование", "удаленка", "вакцинация" стали одними из самых употребляемых понятий. РИА Новости представляет обзор главных событий уходящего года, среди которых, помимо ситуации с COVID-19, выделяет изменение основного закона РФ и обновление состава правительства страны, протесты в Белоруссии и Киргизии, военное противостояние на Южном Кавказе, а также расколовшие Америку пополам выборы президента.Весь 2020 COVID-19В канун наступления нового 2020 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. РИА Новости 31 декабря в 06.20 первым из российских СМИ сообщило о новой серьезной болезни. В первые дни новостей о заболевании было немного, однако сначала с каждой неделей, а затем и с каждым днем сообщения нарастали как снежный ком. Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по планете. К 30 января по всему миру заболели уже 7834 человека в 19 странах мира. А на следующий день коронавирус пришел в Россию: двое заболевших были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. 17 марта новый коронавирус COVID 19 был выявлен во всех европейских странах, а в конце месяца на первое место по числу заражений вышли США. За неделю до Нового года общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло почти 80 миллионов, скончались свыше 1,7 миллиона человек с подтвержденным заболеванием. В России число выявленных случаев заражения COVID 19 приблизилось к 3 миллионам, умерших – превысило 53 тысячи. В середине декабря исследователи обнаружили в Великобритании новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая, по их словам, распространяется гораздо быстрее предыдущей. Свыше 20 государств решили прекратить авиасообщение с Британией.Мир на дистанцииКоронавирус принес миру абсолютно новые реалии и понятия – маски, социальная дистанция, карантин. Страны друг за другом начали вводить ограничения, призванные уменьшить близкие физические контакты людей между собой и тем самым снизить скорость распространения болезни. В зависимости от тяжести ситуации, помимо требований социальной дистанции и использования индивидуальных средств защиты, вводились режимы самоизоляции, учащиеся переводились в дистанционный формат обучения, применялись запреты на посещение предприятий общепита и учреждений культуры и досуга, закрывались границы городов, регионов и стран.Люди с трудом привыкали к новым правилам, особенно тяжело – к ношению масок. Более того, в начале мир столкнулся с их резким дефицитом, когда маски пропали не только в аптеках, но и у поставщиков, а цены на них взлетели. Однако довольно быстро во всех странах было развернуто масочное производство, и они стали не просто повседневным элементом образа, но и модным аксессуаром. Появился тренд на дизайнерские маски. Впрочем, нашлись и до сих пор остаются те, кого стали называть ковид-диссидентами – радикальные противники масочного режима, чьи акции протеста даже выливались в ожесточенное противостояние с органами правопорядка.Удаленная реальностьПо мере того, как человечество будет справляться с болезнью, многие из ограничений будут уходить в прошлое, однако некоторые останутся в нашей жизни навсегда, кардинально изменив ее. Одна из новаций – удаленная работа. На такой режим переводили своих сотрудников и мировые гиганты, и небольшие предприятия. Снизившийся пассажиропоток в транспорте, уменьшение количества машин на дорогах, с одной стороны, возможность экономии затрат на содержание офисов и времени на дорогу, с другой, - в числе плюсов этого формата работы. И если раньше работа вне офиса считалась в России чем-то экзотическим, к концу года такая форма занятости была утверждена парламентом, с 1 января закон об удаленной работе вступит в силу. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Что касается дистанционного обучения учащихся, оно выявило как плюсы, так и минусы, и в будущем останется скорее как дополнение к очному образованию.Массовый переход фирм и компаний на онлайн отразится на целых отраслях – пересматривать свои планы придется владельцам и строителям офисной недвижимости, в то же время это даст большой толчок развитию интернета, диджитела, гаджетов, средств связи, инструментов дополненной реальности.Экономика в реанимацииПандемия COVID-19 привела к серьезным социально-экономическим последствиям, обвалу фондового рынка, переносу или отмене множества политических, спортивных, религиозных и культурных мероприятий. Последствия пандемии коронавируса привели к тому, что экономики многих стран мира столкнулись с самым сильным падением за последние 100 лет. Сильнее всего пострадали страны, "завязанные" на туризме, в частности, такие как Италия и Испания. Государству пришлось в массовом порядке выделять дополнительную помощь целым отраслям, крупным компаниям, малым и средним предпринимателям, простым людям.Большой удар был нанесен по рынку нефти. Если в январе она обновила четырехмесячный максимум на отметке 71,75 доллара за баррель Brent, то уже в марте рухнула до двадцатилетних минимумов. "Черное золото" марки Brent подешевело до 16 долларов, а российская Urals стоила около 10 долларов за баррель. Это сказалось и на России: доллар обновил 4-летний максимум против рубля. Впрочем, благодаря взаимодействию США, Саудовской Аравии и России и последовавшими за этим решениями ОПЕК+, ситуацию удалось стабилизировать, и с мая рынок нефти пошел в рост, к концу года полностью компенсировав провал.Гонка за вакцинойОгромное положительное влияние на мировую экономику в конце года оказали хорошие новости о вакцине. Ее разработку мировые лидеры фармакологии начали еще в январе. И уже летом, 11 августа, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, в испытаниях приняли участие более 40 тысяч человек. В декабре Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавируса. Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра "Вектор". Работа идет и над другими вариантами - глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России создается целый пул вакцин.Первой страной на Западе, начавшей массовую вакцинацию населения от COVID-19, стала Великобритания: с 8 декабря в рамках беспрецедентной для современной Европы операции прививки начали получать самые уязвимые перед болезнью жители страны - пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. В Британии для этого выбрали вакцину производства американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech. А 14 декабря прививочная кампания этой вакциной началась в США. Разработку собственных вакцин активно ведут и многие другие страны, в том числе Китай, Сингапур, Таиланд, Индия, Япония, Канада и другие. По данным ВОЗ на конец декабря 2020 года, 61 вакцина-кандидат были допущены к клиническим испытаниям, 172 вакцины находились на стадии доклинических испытаний.Трамплин для БайденаВыборы в США, которые проходят раз в четыре года, традиционно становятся одной из главных тем для всего мира – слишком многое, хотя и не всегда обоснованно, зависит от этой страны. Но в этот раз к ним было привлечено особое внимание из-за фигуры действующего президента США – республиканца Дональда Трама, победа которого на прошлых выборах расколола страну. Противостоял ему демократ Джо Байден. Голосованию 3 ноября предшествовала напряженная предвыборная кампания, которая прошла на фоне противоречивого мнения руководства США о коронавирусе и спонтанно возникшего, но очень быстро ставшего массовым движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") за прекращение финансирования полиции и "расовую справедливость".По итогам напряженнейшей борьбы пост 46-го президента США займет 78-летний Байден. Он станет самым пожилым президентом в истории страны. Уже понятно, что легко ему не будет. Байден намерен пересмотреть многие решения Трампа, который пока официально так и не признал поражения и явно не оставит без многочисленных комментариев в любимом Twitter деятельность своего "сменщика". Инаугурация нового американского президента пройдет 20 января 2021 года."Пояс нестабильности"Напряженным выдался год и у ближайших соседей и союзников России. Девятого августа на выборах президента Белоруссии в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Это спровоцировало массовые протестные акции в стране. Представители оппозиции, которые считают избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, а Лукашенко обвинил Запад в том, что там строят разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и хотели бы даже подключить к этому процессу Россию. Тихановская, в августе покинувшая Белоруссию, сейчас совершает "турне" по миру, встречаясь с руководством разных стран в надежде на их помощь.В начале октября после парламентских выборов массовые протесты вспыхнули в Киргизии. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова, пострадали семь человек. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. Позже, после его отставки 14 ноября, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Внеочередные выборы президента Киргизии назначены на 10 января.Горячая кавказская осеньОсенью внимание всего мира переключилось на Нагорный Карабах, принадлежность которого Армения и Азербайджан оспаривают с 1988 года. Бои там возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично – военное положение. Договоренности о перемирии регулярно нарушались, пока не удалось достичь трехстороннего соглашения. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства, которые продолжаются до сих пор.Основные измененияОдним из самых значимых событий в России стало всероссийское голосование по поправкам в конституцию, ключевые положения которой оставались неизменным с 1993 года. Впервые Владимир Путин допустил возможность внесения изменений в основной закон страны, отвечая на вопрос РИА Новости на итоговой пресс-конференции в декабре 2019 года. В послании Федеральному собранию через месяц он конкретизировал свои слова, предложив изменить некоторые главы конституции, в частности утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные гарантии государства перед гражданами.Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Одиннадцатого марта документ был принят обеими палатами, затем его поддержали заксобрания регионов, а 14 марта подписал президент. Голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В итоге оно прошло 1 июля. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).Новое правительство и голуби в ХабаровскеПосле объявления Путиным о планах по изменению конституции в России сменилось правительство. Дмитрий Медведев 15 января объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, поскольку нововведения изменят баланс власти в стране. Путин согласился, предложив Медведеву занять пост зампредседателя Собвеза и заняться темами обороноспособности и безопасности. Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин, правительству которого пришлось работать с колес в новых "коронавирусных" реалиях.Во внутренней политике властям пришлось столкнуться с кризисом на Дальнем Востоке. В середине лета, несмотря на коронавирус и запрет массовых мероприятий, в Хабаровске начались несанкционированные митинги, связанные с задержанием и арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акции в его поддержку проходили в Хабаровске с 11 июля под предлогом "покормить голубей", сначала они были многочисленные, но к концу года на них стало собираться лишь двести - двести пятьдесят человек.

https://ria.ru/20201204/investitsii-1587758556.html

https://ria.ru/20200409/1569804242.html

https://ria.ru/20201124/mintrud-1586100908.html

https://ria.ru/20201224/ekonomika-1590746538.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201217/putin-obyasnil-v-chem-smysl-popravok-v-konstitutsii-1589736113.html

https://ria.ru/20200121/1563552482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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