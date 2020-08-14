Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных

В Белоруссии не стихают протесты несогласных с итогами президентских выборов, однако тональность акций изменилась: последние выступления направлены против жестких действий силовиков, применявших против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Кадры из Минска — в фотоленте Ria.ru.