Празднование католического Рождества в мире
Папа Римский Франциск в послании к Рождеству напомнил, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю".
Папа Римский Франциск в послании к Рождеству напомнил, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю".
Понтифик призвал не сводить праздник к сентиментальному или потребительскому торжеству, богатому подарками, но бедному верой и человечностью.
Понтифик призвал не сводить праздник к сентиментальному или потребительскому торжеству, богатому подарками, но бедному верой и человечностью.
Рождество Христово повествует о событиях более чем 2000-летней давности, когда в мир пришел Спаситель.
Рождество Христово повествует о событиях более чем 2000-летней давности, когда в мир пришел Спаситель.
Верующие на Рождественской мессе в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке.
Верующие на Рождественской мессе в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря.
По традиции, 25 декабря, служат три особые литургии — ночью, на заре и днем.
По традиции, 25 декабря, служат три особые литургии — ночью, на заре и днем.
Рождество отмечают как предвечное рождение Слова от Бога Отца, рождение Бога-Сына от Девы и рождение Бога в верующей душе.
Рождество отмечают как предвечное рождение Слова от Бога Отца, рождение Бога-Сына от Девы и рождение Бога в верующей душе.
Празднование продолжается восемь дней, образующих Октаву.
Празднование продолжается восемь дней, образующих Октаву.
Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до Крещения.
Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до Крещения.
В этом году Рождество отмечают в сложных условиях.
Предпринимаются все усилия, чтобы предотвратить скопление людей.
Лица священнослужителей и молящихся закрыты масками.
Лица священнослужителей и молящихся закрыты масками.
Из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия.
Из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия.
Во многих странах нельзя собираться большими компаниями даже дома.
Во многих странах нельзя собираться большими компаниями даже дома.
Верующие на Рождественской службе во Вьетнаме.
Апостольский администратор латинской церкви патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла на мессе в Вифлееме.
Апостольский администратор латинской церкви патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла на мессе в Вифлееме.
Рождество являет верующим Христа в образе младенца в окружении Святого Семейства.
Рождество являет верующим Христа в образе младенца в окружении Святого Семейства.
Праздник согрет особым теплом и любовью.
Рождественская месса в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске.
Рождественская месса в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске.