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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590893254.html
Празднование католического Рождества в мире
Празднование католического Рождества в мире
В Римско-Католической и некоторых православных церквях мира отмечают Рождество Христово. Один из самых светлых праздников — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.12.2020
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В Римско-Католической и некоторых православных церквях мира отмечают Рождество Христово. Один из самых светлых праздников — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франциск (хорхе марио бергольо), москва, манила, львов, омск, вьетнам, минск, владивосток, ватикан, санкт-петербург, католическое рождество, фото, фото

Празднование католического Рождества в мире

14:52 25.12.2020 (обновлено: 14:53 25.12.2020)
 
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В Римско-Католической и некоторых православных церквях мира отмечают Рождество Христово. Один из самых светлых праздников — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Vatican Media

Папа Римский Франциск в послании к Рождеству напомнил, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю".

Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане
1 из 19

Папа Римский Франциск в послании к Рождеству напомнил, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю".

© REUTERS / Vatican Media
© AP Photo / Gregorio Borgia

Понтифик призвал не сводить праздник к сентиментальному или потребительскому торжеству, богатому подарками, но бедному верой и человечностью.

Верующие молятся на площади Святого Петра в Ватикане
2 из 19

Понтифик призвал не сводить праздник к сентиментальному или потребительскому торжеству, богатому подарками, но бедному верой и человечностью.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Рождество Христово повествует о событиях более чем 2000-летней давности, когда в мир пришел Спаситель.

Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
3 из 19

Рождество Христово повествует о событиях более чем 2000-летней давности, когда в мир пришел Спаситель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Верующие на Рождественской мессе в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке.

Верующие во время мессы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
4 из 19

Верующие на Рождественской мессе в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря.

Празднование Рождества Христова в католическом храме Георгия Победоносца в Омске
5 из 19

В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

По традиции, 25 декабря, служат три особые литургии — ночью, на заре и днем.

Верующие во время мессы на праздновании Рождества Христова в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
6 из 19

По традиции, 25 декабря, служат три особые литургии — ночью, на заре и днем.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Рождество отмечают как предвечное рождение Слова от Бога Отца, рождение Бога-Сына от Девы и рождение Бога в верующей душе.

Празднование Рождества Христова в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
7 из 19

Рождество отмечают как предвечное рождение Слова от Бога Отца, рождение Бога-Сына от Девы и рождение Бога в верующей душе.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Празднование продолжается восемь дней, образующих Октаву.

Верующие во время торжественной Рождественской мессы в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львов
8 из 19

Празднование продолжается восемь дней, образующих Октаву.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до Крещения.

Монахини во время торжественной Рождественской мессы в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
9 из 19

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до Крещения.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Luc Gnago

В этом году Рождество отмечают в сложных условиях.

Празднование Рождества в базилике Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Ямусукро)
10 из 19

В этом году Рождество отмечают в сложных условиях.

© REUTERS / Luc Gnago
© REUTERS / Lisa Marie David

Предпринимаются все усилия, чтобы предотвратить скопление людей.

Рождественская месса в Кафедральном соборе Манилы, Филиппины
11 из 19

Предпринимаются все усилия, чтобы предотвратить скопление людей.

© REUTERS / Lisa Marie David
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Лица священнослужителей и молящихся закрыты масками.

Священнослужители во время торжественной Рождественской мессы в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
12 из 19

Лица священнослужителей и молящихся закрыты масками.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия.

Верующая у Рождественского вертепа в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
13 из 19

Из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанк

Во многих странах нельзя собираться большими компаниями даже дома.

Празднование Рождества Христова в одном из католических храмов в Карачи
14 из 19

Во многих странах нельзя собираться большими компаниями даже дома.

© РИА Новости / Мажар Абид
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© REUTERS / Thanh Hue

Верующие на Рождественской службе во Вьетнаме.

Верующие на рождественской службе в соборе Фат-Диен в провинции Ниньбинь, Вьетнам
15 из 19

Верующие на Рождественской службе во Вьетнаме.

© REUTERS / Thanh Hue
© REUTERS / Abed Al Hashlamoun/POOL

Апостольский администратор латинской церкви патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла на мессе в Вифлееме.

Апостольский администратор латинской церкви патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла на рождественской мессу в церкви Рождества Христова в Вифлееме
16 из 19

Апостольский администратор латинской церкви патриархата Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла на мессе в Вифлееме.

© REUTERS / Abed Al Hashlamoun/POOL
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Рождество являет верующим Христа в образе младенца в окружении Святого Семейства.

Верующие во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
17 из 19

Рождество являет верующим Христа в образе младенца в окружении Святого Семейства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Праздник согрет особым теплом и любовью.

Верующие во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
18 из 19

Праздник согрет особым теплом и любовью.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Рождественская месса в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
19 из 19

Рождественская месса в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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