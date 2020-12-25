https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590893254.html

Празднование католического Рождества в мире

Празднование католического Рождества в мире

В Римско-Католической и некоторых православных церквях мира отмечают Рождество Христово. Один из самых светлых праздников — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:52

2020-12-25T14:52

2020-12-25T14:53

религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

манила

львов

омск

вьетнам

минск

владивосток

ватикан

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В Римско-Католической и некоторых православных церквях мира отмечают Рождество Христово. Один из самых светлых праздников — в фотоленте Ria.ru.

москва

манила

львов

омск

вьетнам

минск

владивосток

ватикан

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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