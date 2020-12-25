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Католики празднуют Рождество Христово
Католики празднуют Рождество Христово
Один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово - отмечают сегодня в Римско-Католической и ряде православных церквей мира. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T00:35
2020-12-25T00:57
иисус христос
папа римский
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
москва
словакия
сша
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово - отмечают сегодня в Римско-Католической и ряде православных церквей мира.Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.Мест в Вифлеемских гостиницах для них не нашлось, поэтому Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, зачастую изображают Рождество Христово. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли восточные мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.Папа Римский Франциск в своем послании к Рождеству отметил, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю". "Важно не сводить его (Рождество – ред.) к сугубо сентиментальному или потребительскому празднику… богатому подарками, но бедному христианской верой, бедному человечностью",- приводит слова папы Римского "Vatican News" - официальный информационный портал Святейшего престола.Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов призвал в Рождественские и новогодние праздники не забывать о благотворительности. "В разных приходах и общинах благотворительные традиции разные, но общая цель у них одна - поделиться в Рождество не только добрыми словами, но и конкретными проявлениями доброты", - сказал он РИА Новости.В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
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иисус христос, папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, москва, словакия, сша

Католики празднуют Рождество Христово

00:35 25.12.2020 (обновлено: 00:57 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНастоятель римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Владимир Кабак во время Рождественской мессы в храме
Настоятель римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Владимир Кабак во время Рождественской мессы в храме - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово - отмечают сегодня в Римско-Католической и ряде православных церквей мира.
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
Мест в Вифлеемских гостиницах для них не нашлось, поэтому Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, зачастую изображают Рождество Христово. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли восточные мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
Папа Римский Франциск в своем послании к Рождеству отметил, что Иисус Христос "стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю". "Важно не сводить его (Рождество – ред.) к сугубо сентиментальному или потребительскому празднику… богатому подарками, но бедному христианской верой, бедному человечностью",- приводит слова папы Римского "Vatican News" - официальный информационный портал Святейшего престола.
Прихожане и священнослужители на Рождественской мессе в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
00:27
Католическое Рождество
Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов призвал в Рождественские и новогодние праздники не забывать о благотворительности. "В разных приходах и общинах благотворительные традиции разные, но общая цель у них одна - поделиться в Рождество не только добрыми словами, но и конкретными проявлениями доброты", - сказал он РИА Новости.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
Викарный епископ Юрий Кособуцкий вносит младенца в рождественский вертеп в римско-католическом кафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
25 декабря 2019, 13:41Новый год—2020
Празднование католического Рождества в мире
 
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