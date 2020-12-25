https://ria.ru/20201225/morozov-1590995036.html

Морозов: несмотря на пандемию, ульяновская индустрия работает стабильно

Морозов: несмотря на пандемию, ульяновская индустрия работает стабильно

Борьба с коронавирусом, поддержка жителей и экономики, строительство дорог, экологические и другие проекты – об итогах развития Ульяновской области в уходящем... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:28

2020-12-25T20:28

2020-12-25T20:28

ульяновская область

сергей морозов (политик)

ульяновская область

ульяновск

интервью

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/90315/89/903158900_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_c7d63da8dc597ea1d8a4d76bff0509d4.jpg

Борьба с коронавирусом, поддержка жителей и экономики, строительство дорог, экологические и другие проекты – об итогах развития Ульяновской области в уходящем году в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Сергей Морозов:- Примерно в это же время в прошлом году в СМИ начали появляться первые сообщения о появлении нового коронавируса. Экономики и системы здравоохранения мира не были готовы к такому вызову. С какими трудностями столкнулась Ульяновская область? - Никто в мире не предполагал, насколько непредсказуемо будет развиваться ситуация с новой инфекцией. Весной мы все наблюдали как трудно приходится странам, которые первыми столкнулись с ударами пандемии. Считаю, что президент страны принял тогда очень верные решения, введя локдаун и максимально сократив возможность стремительного развития пандемии в стране. Если говорить об Ульяновской области, мы своевременно создали специализированные места по приему больных с коронавирусной инфекцией в региональной госпитальной базе. Если в начале пандемии, по расчетам Минздрава РФ, мы должны были создать чуть более 600 "ковидных" коек, то уже к осени их стало около полутора тысяч. Были проведены масштабные ремонтные работы в существующих больницах с подведением кислорода, закуплены ИВЛ, лекарства, СИЗы. Но и этих мер оказалось недостаточно, поэтому осенью мы развернули еще 500 коек. Сегодня их 2053.У нас были сложности с оказанием первичной медпомощи из-за большого количества зараженных и высокой заболеваемости среди самих медиков. Мы привлекли к работе в первичном звене волонтеров-медиков (их сегодня в регионе более 500 человек), создали телемедицинский центр, где люди могут получать консультации онлайн, открыли ватсап-приемные, куда можно обратиться за консультацией и записью к специалистам. Непросто складывалась ситуация с лекарствами – у поставщиков не было нужного объема. Сегодня проблема решена. Бесплатные лекарства получают и амбулаторные больные. В ульяновской области начата вакцинация от коронавируса. Первые 1242 вакцин уже поступили в регион для людей из группы риска – врачей, педагогов, сотрудников правопорядка. Определено 12 центров вакцинации. Для массовой вакцинации будет использоваться 61 точка, включая мобильные ФАПы. Сейчас мы рассматриваем возможность строительства ковидного госпиталя в Ульяновской области в 2021 году. - Сегодня в сутки в Ульяновской области регистрируют почти триста заболевших. Новых ограничений не планируется вводить в ближайшее время? - Меры, которые мы принимаем, основаны не только на региональном указе о режиме повышенной готовности., но и на федеральных требованиях. Мы стараемся максимально учитывать конкретную эпидемиологическую обстановку и вводим ограничения таким образом, чтобы предотвратить распространение инфекции и, в то же время, "не обрушить" экономику региона глобальными запретами и ограничениями. В новогодние каникулы несовершеннолетним нельзя будет посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Еще одно важное ограничение - запрет на работу в ночное время, с 22:00 до 7:00, для ресторанов и кафе, фуд-кортов в ТЦ, караоке и боулинг-клубов. Отменены корпоративы, банкеты, в том числе новогодние массовые мероприятия. Эти запреты действуют до 10 января, дальнейшие действия зависят от эпидобстановки. Мы жестко контролируем соблюдение мер безопасности. В регионе работают санитарные патрули и мониторинговые группы. Составлено более 7,5 тысяч протоколов об административных нарушениях. Штрафов назначено на сумму почти 500 тысяч рублей. В ежедневном режиме принимаются оперативные решения, основанные на данных специалистов, - эпидемиологов, экспертов Роспотребнадзора и других.- Известно, что только в 2020 году на поддержку бизнеса регион направил более миллиарда рублей. Какие меры поддержки ввёл регион для предпринимателей?- В связи с пандемией в Ульяновской области приостановлены все проверки субъектов МСП региональными органами контроля. Введены такие меры поддержки как компенсация выпадающих доходов при организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Возмещаются 50% затрат, связанных с арендой коммерческой недвижимости и оплатой услуг ЖКХ, субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. В настоящее время 172 предпринимателя получили данную поддержку на сумму порядка 40 миллионов рублей. Уменьшена ставка налога на имущество организаций собственникам приоритетных торгово-инфраструктурных объектов, снизивших арендную плату для арендаторов. Таких объектов в регионе 14. Их собственники снизили арендную плату 348 арендаторам.До 1 рубля снижена стоимость патента для отдельных видов предпринимательства. Этой льготой воспользовались около 800 человек. Докапитализирован фонд развития и финансирования МСП, а для поддержки бизнеса введены новые кредитные продукты, по которым ставка составила от 3% до 5%. Самой востребованной мерой для ульяновского бизнеса стало снижение налоговой ставки для тех, кто применяет упрощённую систему налогообложения, до 1% и 5%. Ею воспользовались 1125 налогоплательщиков.Также в области уже принято решение, регламентирующее снижение налоговых ставок для комфортного перехода на УСН в связи с отменой с 2021 года ЕНВД. С июля на территории региона начал действовать специальный льготный налог на профессиональный доход. На данный момент число зарегистрированных самозанятых уже превысило шесть тысяч человек. Создаются комфортные условия для фрилансеров. До конца 2020 года всем самозанятым предоставляется дополнительный "налоговый капитал" в размере одного МРОТ. Эти деньги можно направить на оплату налога на профессиональный доход, а также на погашение задолженности по этому налогу. Плюс предусмотрена поддержка со стороны Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона. Сейчас важно помочь предпринимателям перенастроить бизнес, учитывая новые реалии. И мы делаем это всеми возможными способами. - Из-за эпидемии по всему миру производители автомобилей и электроники, авиастроители сталкиваются с проблемами доступности сырья и комплектующих. Как авиагигант страны "Авиастар" и промышленность региона в целом переживают это время?- Промышленность оказалась особенно уязвимой в пандемию в силу того, что основная часть сотрудников в секторе занята непосредственно на производстве, и работу трудно или нельзя выполнять удаленно. Кроме того, учитывая специфику отрасли, не всегда можно обеспечить социальное дистанцирование на рабочих местах. Однако, благодаря оперативным мерам и жесткому их соблюдению на предприятиях, ситуация стабильная. Более того, авиационная отрасль региона обеспечена заказами на будущий год. В декабре Ульяновский авиазавод "Авиастар-СП" заключил первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков ИЛ-78М-90А для нужд Минобороны России. Завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами на долгосрочную перспективу. Поддержка промышленного сектора предусмотрена в областном бюджете и в 2021 году. В целом, мы рассчитываем на скорейшее восстановление отрасли, темпов производства уже в следующем году.- В этом году областной центр значительно обновил парк электротранспорта. Новый, 29-й по счёту, трамвай "Львёнок" из Петербурга поступил на днях. Как в целом планируется изменить транспортную систему городов региона?- В 2019 году мы начали реализовывать региональную программу обновления подвижного состава общественного транспорта. Закупили 100 автобусов, 88 из которых марки завода "СИМАЗ" и 12 автобусов "ПАЗ". Сейчас они курсируют на маршрутах Ульяновска, Димитровграда, Инзы, а также на межмуниципальных направлениях.В этом году приобрели 29 новых трамваев "Львенок" от Невского завода электротранспорта. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также в этом году закупили 57 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе – метане. Его использование на транспорте - одно из приоритетных направлений нашей работы. В настоящее время Ульяновская область участвует в реализации госпрограммы "Развитие энергетики" в части строительства объектов заправки природным газом и переоборудования транспортных средств. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет в несколько раз снизить вредные выбросы в атмосферу. В ближайший месяц к нам придут еще 30 низкопольных троллейбусов. А за 2021-2022 годы мы уберем весь подвижной состав с выработанным ресурсом.Что касается автодорог, за последние 30 лет в Ульяновской области не было таких масштабных дорожных работ – спасибо национальному проекту. Новые и обновлённые объекты - мосты, путепроводы, транспортные развязки - решат проблемы загруженности ряда участков дорог региона, обеспечат комфорт передвижения для водителей, пешеходов, велосипедистов.Один из самых крупных проектов – это строительство левобережной развязки Президентского моста. Он предусматривает возведение четырехполосной дороги, четырех путепроводов через улицу Мостостроителей. Всего же по итогам 2020 года в регионе отремонтировано и построено порядка 150 километров дорог. И все это – с применением новейших технологий. - Опыт области по выстраиванию благоприятного инвестиционного климата активно перенимают регионы России. Какие ближайшие проекты намерены реализовать?- По итогам первого квартала года Ульяновская область признавалась лидером среди регионов по темпам роста инвестиционной активности с показателем индекса вложений в основной капитал в 203,9%. Сейчас наша задача – продолжать привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Даже в это непростое время мы не прекращаем эту работу. Ведём активную деятельность по локализации в регионе предприятий более 200 российских и иностранных компаний. Инвестиционное законодательство Ульяновской области даже в сегодняшних непростых условиях гарантирует инвесторам стабильность и защиту вложений. И мы продолжаем активно внедрять законодательные инициативы по улучшению инвестклимата и по поддержке бизнеса. С этого года в области начал действовать особый статус регионального инвестпроекта. Для участников РИП предусматривается снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, до 10%. Одновременно с применением указанной ставки ставка налога на прибыль организаций в федеральный бюджет на имущество организаций составит 0%. Добавлю, что в отношении региональной части налога на прибыль бизнес сможет представить к вычету до 90% затрат на капитальные вложения.Первым участником РИП в июне стал ульяновский завод мексиканской компании "Немак" - производитель автомобильных компонентов, расположенный в индустриальном парке "Заволжье". Компания приняла решение о расширении производства, воспользовавшись новой инициативой. "Немак" инвестировала уже 2,4 миллиарда рублей в завод в Ульяновске, дополнительные инвестиции составят 1,7 миллиарда рублей, будет создано еще 120 новых рабочих мест для жителей региона. И это лишь один пример. Только за девять месяцев 2020 года было подписано десять инвестсоглашений с общим объёмом вложений более 8,5 миллиардов рублей. Среди них - строительство солнечной электростанции, создание производства гофроупаковки, центра оптовой торговли авиакомплектующими, изготовление промышленных кабелей и другие.Важным направлением работы считаем развитие партнёрских отношений с зарубежными странами. В этом году, среди прочих встреч, мы презентовали инвестиционный потенциал региона австрийским и немецким компаниям. И увидели живой интерес к региону даже в такое непростое время. В сентябре провели крупное деловое мероприятие с Японией с участием 250 компаний. Есть ряд договоренностей. Хорошо показал себя и режим ТОСЭР - сегодня он действует в Димитровграде и Инзе. В частности, статус резидента ТОСЭР "Димитровград" имеют 44 организации, здесь создано почти 600 новых рабочих мест, вложения инвесторов составили порядка 360 миллионов рублей. Что касается ТОСЭР "Инза", по нашим подсчетам, за 2021-2030 годы в бюджет области дополнительно поступит 1,1 миллиарда рублей. В экономику Инзы будет привлечено более 1,4 миллиарда рублей инвестиций. Это позволит создать не менее 500 рабочих мест с достойной зарплатой.- В этом году вы уделяли много внимания вопросу восстановления экологического баланса. Какие проекты по сохранению окружающей среды предстоит реализовать в регионе?- В 2020 году мы приступили к реализации двух федеральных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" нацпроекта "Экология", который реализуется по инициативе президента. По нему в регионе будут реконструированы и построены новые очистные сооружения канализации и объекты водоснабжения. На эти работы регион получит из федерального центра более пяти миллиардов рублей. Нам предстоит огромный объем работ. Завершим реконструкцию и строительство объектов к 2024 году. Но уже в текущем году закончили строительство и ввели в эксплуатацию очистные сооружения в Новоульяновске с полным циклом очистки сточных вод, включая механическую, биологическую. Впервые в регионе здесь установлена станция ультрафиолетового обеззараживания. Для нас это уникальное оборудование, которое позволяет очищать стоки без использования хлора. То есть хлор не будет попадать в Волгу. Такая же станция строится на очистных сооружениях канализации в левобережье Ульяновска.Задача проекта "Оздоровление Волги" - снизить к 2024 году объемы неочищенных сточных вод, попадающих в Волгу, в три раза. Но для региона это имеет еще и очевидное экономическое и социальное значение. Например, в промышленной зоне Новоульяновска, где построены новые очистные сооружения, у нас есть земельные участки площадью около 160 гектаров с готовой инфраструктурой. Теперь можно развивать там промзону. В целом, в федеральный проект включены шесть очистных сооружений - в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Барыше и Инзе. Знаковым для нас является и федеральный проект "Чистая вода". В него включены строительство объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района и реконструкция системы водоснабжения рабочего поселка Новая Майна.Кроме того, появились серьезные предпосылки решить вопрос расчистки реки Свияги на территории Ульяновска. Экологическая реабилитация реки будет проводиться полностью за счёт федерального финансирования в два этапа. Ориентировочная стоимость работ - 750 миллионов рублей. В 2021 году специалисты разработают проектно-сметную документацию, а на 2022-2024 годы запланированы сами работы. После их проведения мы планируем перейти к созданию комплекса объектов национального парка "Семь жемчужин Свияги". Любые виды работ в сфере экологии важно контролировать. В этих целях мы приняли решение ввести "экологический рейтинг" для оценки состояния водоёмов, работы с отходами, высадки растений и состояния атмосферного воздуха. А еще составим рейтинг предприятий, которые подлежат региональному экологическому надзору.- Вы заявляли о смене форм управления регионом, создании центра принятия решений, широкого использования технологических платформ. Чего уже удалось добиться? Как идет процесс цифровизации региона?- В Указе "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года" президент обозначил цифровую трансформацию как один из приоритетов. В Ульяновской области внедрение цифровых решений в экономику, социальную сферу, и, конечно, в систему управления мы ведем по нескольким направлениям. В цифровизации органов госвласти процессом руководит Центр управления регионом. В пилотном режиме мы запустили его одними из первых в стране ещё в апреле. Механизмы и принципы работы центра позволят повысить скорость реагирования на запросы жителей, уйти от формальных ответов к конкретным решениям. В настоящее время ЦУР региона от этапа "Создание" уже перешел на этап "Функционирование". Еженедельно специалисты готовят аналитику по обращениям жителей. Эту информацию мы публично разбираем, в том числе, на штабе по комплексному развитию региона. Я получаю сигналы во много раз быстрее и быстрее реагирую, подключая ответственные лица. Мы также запустили уникальный проект по созданию сразу 19 целевых моделей цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Это работой сейчас занимаются "цифровые капитаны". Абсолютно все процессы цифровизации должны работать на повышение качества жизни людей, а этого нельзя достичь без квалифицированных кадров. Поэтому мы подготовили своих лидеров цифровой трансформации, которых называем цифровыми капитанами. Самые лучшие из разработанных ими моделей планируем реализовывать уже в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20201123/ulyanovsk-1585944253.html

https://ria.ru/20200811/1575646676.html

https://ria.ru/20200811/1575646405.html

https://ria.ru/20200811/1575762309.html

https://ria.ru/20201220/tekhnopark-1589941588.html

https://ria.ru/20201001/ulyanovsk-1578053752.html

https://ria.ru/20201112/indeks-1584301219.html

https://ria.ru/20201204/les-1587474163.html

https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588536264.html

ульяновская область

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей морозов (политик), ульяновская область, ульяновск, интервью, общество, экономика