https://ria.ru/20201217/vrach-1589785067.html

Врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине"

Врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине"

Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с "Газетой.ru", что намерена уволиться. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:04

2020-12-17T19:04

2020-12-17T22:57

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с "Газетой.ru", что намерена уволиться.Ранее во время пресс-конференции житель Мурманской области сообщил главе государства, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики — "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины"."Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется", — возмутилась врач.Она также отметила, что вынуждена работать одна после увольнения коллеги."У меня приемы разные: может быть 25-30 человек за день, может быть 50 с лишним человек", — сказала она, подчеркнув, что иногда вынуждена "бегать между этажами", чтобы успеть осмотреть всех пациентов.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже вступился за медика и заявил, что ее квалификация не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет. В амбулатории села сообщили РИА Новости, что распространение недостоверной информации "очень расстроило" врача.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589766554.html

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россия, больницы, врачи, медицинская помощь, здоровье - общество, владимир путин, мурманская область, медицина, общество