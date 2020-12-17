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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vrach-1589785067.html
Врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине"
Врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине"
Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с "Газетой.ru", что намерена уволиться. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:04
2020-12-17T22:57
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
больницы
врачи
медицинская помощь
здоровье - общество
владимир путин
мурманская область
медицина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с "Газетой.ru", что намерена уволиться.Ранее во время пресс-конференции житель Мурманской области сообщил главе государства, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики — "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины"."Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется", — возмутилась врач.Она также отметила, что вынуждена работать одна после увольнения коллеги."У меня приемы разные: может быть 25-30 человек за день, может быть 50 с лишним человек", — сказала она, подчеркнув, что иногда вынуждена "бегать между этажами", чтобы успеть осмотреть всех пациентов.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже вступился за медика и заявил, что ее квалификация не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет. В амбулатории села сообщили РИА Новости, что распространение недостоверной информации "очень расстроило" врача.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589766554.html
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россия, больницы, врачи, медицинская помощь, здоровье - общество, владимир путин, мурманская область, медицина, общество

Врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине"

19:04 17.12.2020 (обновлено: 22:57 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач из села Алакуртти, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявила в разговоре с "Газетой.ru", что намерена уволиться.
Ранее во время пресс-конференции житель Мурманской области сообщил главе государства, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики — "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 17:59Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Жена инвалида рассказала, как чиновник "отправил" его к Путину
"Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется", — возмутилась врач.
Она также отметила, что вынуждена работать одна после увольнения коллеги.
"У меня приемы разные: может быть 25-30 человек за день, может быть 50 с лишним человек", — сказала она, подчеркнув, что иногда вынуждена "бегать между этажами", чтобы успеть осмотреть всех пациентов.
Путин рассказал, что значат его пометки во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 17:43Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин показал заметки, сделанные во время пресс-конференции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже вступился за медика и заявил, что ее квалификация не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет. В амбулатории села сообщили РИА Новости, что распространение недостоверной информации "очень расстроило" врача.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

Мониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

Пенсионеры пьют чай и смотрят прямую трансляцию ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Казани
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

Журналист перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияБольницыврачимедицинская помощьЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМурманская областьМедицинаОбщество
 
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