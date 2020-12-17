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Врача из мурманского села Алакуртти расстроил вопрос о ней Путину

Врача из мурманского села Алакуртти расстроил вопрос о ней Путину

Врач из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, расстроена формой прозвучавшего вопроса и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:55

2020-12-17T16:55

2020-12-17T16:55

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

андрей чибис

здоровье - общество

владимир путин

мурманская область

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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Врач из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, расстроена формой прозвучавшего вопроса и недостоверной информацией о ней, рассказали РИА Новости в амбулатории села."Она сейчас находится на вызовах. Ей не 86, а 66 лет. Конечно, она расстроена, неприятно", - сказала сотрудница амбулатории.В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".За врача вступился губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что врачу на 20 лет меньше, и она "точно отличает геморрой от ангины", и призвал отзываться корректно и уважительно. Он также сообщил, что в селе на 3 тысячи человек работают две машины скорой помощи при нормативе одна машина на 10 тысяч.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, здоровье - общество, владимир путин, мурманская область