https://ria.ru/20201217/putin-1589662571.html

"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина

"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина

Президент России провел 16-ю по счету большую пресс-конференцию. В мероприятии, которое из-за коронавируса было организовано в новом формате и включало в себя... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:36

2020-12-17T15:36

2020-12-17T17:06

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

центр международной торговли

владимир путин

фото

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Президент России провел 16-ю по счету большую пресс-конференцию. В мероприятии, которое из-за коронавируса было организовано в новом формате и включало в себя элементы прямой линии, участвовали около 800 журналистов. Общение Владимира Путина с представителями СМИ — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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