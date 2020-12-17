https://ria.ru/20201217/alakurtti-1589738867.html

Мурманский губернатор вступился за врача из Алакуртти

Мурманский губернатор вступился за врача из Алакуртти

Врачу из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не 86, а 66 лет, и ее профессиональный... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:33

2020-12-17T16:33

2020-12-17T16:35

здоровье - общество

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

андрей чибис

владимир путин

мурманская область

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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Врачу из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не 86, а 66 лет, и ее профессиональный уровень не вызывает сомнений, кроме того, в поселке работают две машины скорой помощи, а не одна, как заявил автор вопроса, сообщил губернатор Андрей Чибис .В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".Кроме того, сказал губернатор, в Алакуртти на 3 тысячи человек населения работают две машины скорой помощи при нормативе одна машина на 10 тысяч. "Наших врачей в обиду не дадим!" - добавил губернатор.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

мурманская область

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"Такое невозможно". Губернатор Мурманска ответил на жалобу врачей Путину "Такое невозможно". Губернатор Мурманска ответил на жалобу врачей Путину 2020-12-17T16:33 true PT1M04S

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здоровье - общество, россия, андрей чибис, владимир путин, мурманская область