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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/alakurtti-1589738867.html
Мурманский губернатор вступился за врача из Алакуртти
Мурманский губернатор вступился за врача из Алакуртти
Врачу из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не 86, а 66 лет, и ее профессиональный... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:33
2020-12-17T16:35
здоровье - общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
андрей чибис
владимир путин
мурманская область
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Врачу из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не 86, а 66 лет, и ее профессиональный уровень не вызывает сомнений, кроме того, в поселке работают две машины скорой помощи, а не одна, как заявил автор вопроса, сообщил губернатор Андрей Чибис .В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".Кроме того, сказал губернатор, в Алакуртти на 3 тысячи человек населения работают две машины скорой помощи при нормативе одна машина на 10 тысяч. "Наших врачей в обиду не дадим!" - добавил губернатор.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Такое невозможно". Губернатор Мурманска ответил на жалобу врачей Путину
"Такое невозможно". Губернатор Мурманска ответил на жалобу врачей Путину
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здоровье - общество, россия, андрей чибис, владимир путин, мурманская область

Мурманский губернатор вступился за врача из Алакуртти

16:33 17.12.2020 (обновлено: 16:35 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Врачу из села Алакуртти Мурманской области, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не 86, а 66 лет, и ее профессиональный уровень не вызывает сомнений, кроме того, в поселке работают две машины скорой помощи, а не одна, как заявил автор вопроса, сообщил губернатор Андрей Чибис .
В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

"Во-первых, врачу не 86 лет, а 66, и этот медработник точно отличает геморрой от ангины. Во вторых, в амбулатории работают несколько специалистов: врач общей практики, два педиатра, стоматолог, лаборант", - сообщил Чибис на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и призвал отзываться корректно и уважительно.

Кроме того, сказал губернатор, в Алакуртти на 3 тысячи человек населения работают две машины скорой помощи при нормативе одна машина на 10 тысяч. "Наших врачей в обиду не дадим!" - добавил губернатор.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Здоровье - ОбществоРоссияАндрей ЧибисВладимир ПутинМурманская область
 
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