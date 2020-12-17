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Доминикана приглашает туристов! Как отдохнуть на райских островах
Доминикана приглашает туристов! Как отдохнуть на райских островах
Росавиация выдала допуски на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану. Авиасообщение между странами пока не восстановлено, но карибские курорты уже собираются... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:00
2020-12-17T08:10
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Росавиация выдала допуски на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану. Авиасообщение между странами пока не восстановлено, но карибские курорты уже собираются принимать российских туристов. К 12-часовому перелету стоит подготовиться. Зато потом — купаться в теплом Атлантическом океане и Карибском море, загорать на райских островах, пробовать тропические фрукты и танцевать бочату. Чем еще заняться, отправившись из зимы в лето, — в фотоленте РИА Новости.
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достопримечательности, горячие туры, впечатления - туризм, куда можно лететь, куда поехать, маршруты - туризм, доминикана, санто-доминго, фото, туризм

Доминикана приглашает туристов! Как отдохнуть на райских островах

08:00 17.12.2020 (обновлено: 08:10 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Росавиация выдала допуски на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану. Авиасообщение между странами пока не восстановлено, но карибские курорты уже собираются принимать российских туристов. К 12-часовому перелету стоит подготовиться. Зато потом — купаться в теплом Атлантическом океане и Карибском море, загорать на райских островах, пробовать тропические фрукты и танцевать бочату. Чем еще заняться, отправившись из зимы в лето, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Сейчас в Доминикане отдыхают в основном туристы из США и Латинской Америки. А 19 декабря прилетают первые чартеры из Украины, рассказала гид Алина Харченко.

От гостей не требуют ни справок с отрицательными результатами анализа на COVID-19, ни тестирования в аэропорту. "Пассажиры сначала проходят через скрининговые экраны, где им измеряют температуру, потом — на паспортный контроль", — поясняет Алина.

Санто-Доминго, Доминикана
1 из 15

Сейчас в Доминикане отдыхают в основном туристы из США и Латинской Америки. А 19 декабря прилетают первые чартеры из Украины, рассказала гид Алина Харченко.

От гостей не требуют ни справок с отрицательными результатами анализа на COVID-19, ни тестирования в аэропорту. "Пассажиры сначала проходят через скрининговые экраны, где им измеряют температуру, потом — на паспортный контроль", — поясняет Алина.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Фото : Pixabay/ zoosnow

Зарубежные гости до въезда в страну должны заполнить электронную анкету. Она объединяет всю информацию, ранее содержавшуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.

После этого туристу отправят QR-код, который отсканируют или представители властей в доминиканском хабе, или авиакомпании при регистрации на рейс.

Доминикана
2 из 15

Зарубежные гости до въезда в страну должны заполнить электронную анкету. Она объединяет всю информацию, ранее содержавшуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.

После этого туристу отправят QR-код, который отсканируют или представители властей в доминиканском хабе, или авиакомпании при регистрации на рейс.

© Фото : Pixabay/ zoosnow
© РИА Новости / Мария Селиванова

"С девяти вечера до пяти утра действует комендантский час. В выходные и праздничные дни запрещено выходить на улицу с семи вечера до пяти утра", — предупреждает гид Юрий Карафа-Карбут. Магазины и кафе открыты, в общественных помещениях нужно носить маску.

Санто-Доминго, Доминикана
3 из 15

"С девяти вечера до пяти утра действует комендантский час. В выходные и праздничные дни запрещено выходить на улицу с семи вечера до пяти утра", — предупреждает гид Юрий Карафа-Карбут. Магазины и кафе открыты, в общественных помещениях нужно носить маску.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Большинство отелей работают, но заполнены всего на 10-15 процентов, рассказывают местные жители.

"Отдыхающие наслаждаются полупустыми гостиницами, безлюдными пляжами. Экскурсии тоже проводят малыми группами. Особенно это заметно на курортном острове Саона, загрузка которого — всего три-четыре процента от обычного уровня", — говорит россиянин Алексей Парамонов, живущий в Пунта-Кане.

Доминикана. Бассейн в отеле Grand Bahia Principe LaRomana 5*
4 из 15

Большинство отелей работают, но заполнены всего на 10-15 процентов, рассказывают местные жители.

"Отдыхающие наслаждаются полупустыми гостиницами, безлюдными пляжами. Экскурсии тоже проводят малыми группами. Особенно это заметно на курортном острове Саона, загрузка которого — всего три-четыре процента от обычного уровня", — говорит россиянин Алексей Парамонов, живущий в Пунта-Кане.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Гостиницы соблюдают протоколы безопасности: там есть санитайзеры, персонал носит маски и перчатки.

При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях отелей необязательны. "Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны ее надевать. Рассадка в ресторане — на рекомендованном расстоянии", — отметил Парамонов.

Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
5 из 15

Гостиницы соблюдают протоколы безопасности: там есть санитайзеры, персонал носит маски и перчатки.

При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях отелей необязательны. "Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны ее надевать. Рассадка в ресторане — на рекомендованном расстоянии", — отметил Парамонов.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Доминикане фантастической красоты пляжи — белый мелкий песок, вода десятков оттенков голубого. Как, например, на острове Кайо-Левантадо, который больше известен как Бакарди. Именно тут снималась реклама напитка, объясняет Алина Харченко.

Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
6 из 15

В Доминикане фантастической красоты пляжи — белый мелкий песок, вода десятков оттенков голубого. Как, например, на острове Кайо-Левантадо, который больше известен как Бакарди. Именно тут снималась реклама напитка, объясняет Алина Харченко.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Экскурсии на остров Саона отправляются от рыбацкой деревни Байяибе на лодке, а потом на катере, — рассказывает Мария Семенова из Москвы. — Бонус — фантастические виды побережья, а если повезет, то часть пути вас будет сопровождать стая дельфинов".

Поселиться на архипелаге нельзя, туда можно приехать на несколько часов покупаться и позагорать.

Доминикана. Экскурсии на Саону начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
7 из 15

"Экскурсии на остров Саона отправляются от рыбацкой деревни Байяибе на лодке, а потом на катере, — рассказывает Мария Семенова из Москвы. — Бонус — фантастические виды побережья, а если повезет, то часть пути вас будет сопровождать стая дельфинов".

Поселиться на архипелаге нельзя, туда можно приехать на несколько часов покупаться и позагорать.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Depositphotos / alexhalay

У побережья Саоны, на мелководье, есть шанс отыскать морских звезд для селфи. Правда, фотографировать их нужно только в воде, иначе животное погибнет. За несколько минут с ними можно подружиться: привыкнув к теплу ладони, звезда начинает легко присасываться к ней щупальцами.

Доминикана. Морская звезда в руках туриста у острова Саона
8 из 15

У побережья Саоны, на мелководье, есть шанс отыскать морских звезд для селфи. Правда, фотографировать их нужно только в воде, иначе животное погибнет. За несколько минут с ними можно подружиться: привыкнув к теплу ладони, звезда начинает легко присасываться к ней щупальцами.

© Depositphotos / alexhalay
© РИА Новости / Мария Селиванова

С конца января до середины марта в залив Самана приплывают горбатые киты. Их тоже можно увидеть. Одни проводят тут "медовый месяц", другие возвращаются, чтобы родить и выкормить потомство, говорит Алина Харченко.

Доминикана. Киты в заливе Самана
9 из 15

С конца января до середины марта в залив Самана приплывают горбатые киты. Их тоже можно увидеть. Одни проводят тут "медовый месяц", другие возвращаются, чтобы родить и выкормить потомство, говорит Алина Харченко.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

На полуострове Самана отправляйтесь в заповедник Лос Айтисес, советует Мария Семенова. Там обитает более сотни видов птиц. С близкого расстояния можно рассмотреть пеликанов, фрегатов, колибри.

Обязательная часть программы — посещение пещеры Ла Линеа, в которой шаманы индейского племени тайно совершали обряды. Плыть к ней придется на лодке через манговые джунгли. Именно здесь снимали эпизоды фильма "Пираты Карибского моря".

Доминикана. Пеликан у полуострова Самана
10 из 15

На полуострове Самана отправляйтесь в заповедник Лос Айтисес, советует Мария Семенова. Там обитает более сотни видов птиц. С близкого расстояния можно рассмотреть пеликанов, фрегатов, колибри.

Обязательная часть программы — посещение пещеры Ла Линеа, в которой шаманы индейского племени тайно совершали обряды. Плыть к ней придется на лодке через манговые джунгли. Именно здесь снимали эпизоды фильма "Пираты Карибского моря".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Фото : Pixabay/ Holiday4free_com

Еще в северной части страны нужно увидеть водопад Эль-Лимон, советует Юрий Карафа-Карбут. Он назван так из-за желтовато-зеленоватого оттенка воды, которая летит с высоты в 55 метров. Добраться до него можно на лошадях через джунгли.

Доминикана
11 из 15

Еще в северной части страны нужно увидеть водопад Эль-Лимон, советует Юрий Карафа-Карбут. Он назван так из-за желтовато-зеленоватого оттенка воды, которая летит с высоты в 55 метров. Добраться до него можно на лошадях через джунгли.

© Фото : Pixabay/ Holiday4free_com
© Фото : Pixapay/ LouiseBrodeur

На горе Исабель де Торрес находится уменьшенная копия статуи Христа-Искупителя — символа Рио-де-Жанейро. А с вершины открывается великолепный вид на город Пуэрто-Плата и Атлантический океан.

Можно подняться на фуникулере — над джунглями. Тоже приключение.

Доминикана
12 из 15

На горе Исабель де Торрес находится уменьшенная копия статуи Христа-Искупителя — символа Рио-де-Жанейро. А с вершины открывается великолепный вид на город Пуэрто-Плата и Атлантический океан.

Можно подняться на фуникулере — над джунглями. Тоже приключение.

© Фото : Pixapay/ LouiseBrodeur
© РИА Новости / Мария Селиванова

Столица Доминиканы — Санто-Доминго — расположена в южной части страны. Исторический центр — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО.

Там — самая первая мощеная улица Нового Света, самый первый христианский собор, самое старое кафе. Именно в этом районе особенно сильно ощущается колорит местной жизни.

Санто-Доминго. Самое старое кафе города
13 из 15

Столица Доминиканы — Санто-Доминго — расположена в южной части страны. Исторический центр — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО.

Там — самая первая мощеная улица Нового Света, самый первый христианский собор, самое старое кафе. Именно в этом районе особенно сильно ощущается колорит местной жизни.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова.

Город художников Альтос-де-Чавон — место, где нет жителей. Это аттракцион для туристов — точная копия деревни XV века, построенная 30 лет назад.

В зданиях — рестораны, магазины, галереи, музеи, ремесленные мастерские. На главной площади продают сувениры и выступают танцоры в национальных костюмах.

Доминикана. Город художников Альтос–де-Чавон
14 из 15

Город художников Альтос-де-Чавон — место, где нет жителей. Это аттракцион для туристов — точная копия деревни XV века, построенная 30 лет назад.

В зданиях — рестораны, магазины, галереи, музеи, ремесленные мастерские. На главной площади продают сувениры и выступают танцоры в национальных костюмах.

© РИА Новости / Мария Селиванова.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Кофе, сигары и ром — главные сувениры. Еще туристы увозят экзотические фрукты, шоколад, какао, масло и косметику из какао-бобов, украшения из редкого камня ларимара, кукол Лима без лица и в яркой национальной одежде.

Многие дарят близким мамахуану — настойку на меду, вине и роме. Местные считают ее лекарством от многих болезней и употребляют "для счастья, здоровья, потенции и всего остального".

Отдых в Доминикане
15 из 15

Кофе, сигары и ром — главные сувениры. Еще туристы увозят экзотические фрукты, шоколад, какао, масло и косметику из какао-бобов, украшения из редкого камня ларимара, кукол Лима без лица и в яркой национальной одежде.

Многие дарят близким мамахуану — настойку на меду, вине и роме. Местные считают ее лекарством от многих болезней и употребляют "для счастья, здоровья, потенции и всего остального".

© РИА Новости / Мария Селиванова
 
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