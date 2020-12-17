Доминикана приглашает туристов! Как отдохнуть на райских островах

Сейчас в Доминикане отдыхают в основном туристы из США и Латинской Америки. А 19 декабря прилетают первые чартеры из Украины, рассказала гид Алина Харченко.

От гостей не требуют ни справок с отрицательными результатами анализа на COVID-19, ни тестирования в аэропорту. "Пассажиры сначала проходят через скрининговые экраны, где им измеряют температуру, потом — на паспортный контроль", — поясняет Алина.