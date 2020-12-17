Доминикана приглашает туристов! Как отдохнуть на райских островах
Сейчас в Доминикане отдыхают в основном туристы из США и Латинской Америки. А 19 декабря прилетают первые чартеры из Украины, рассказала гид Алина Харченко.
От гостей не требуют ни справок с отрицательными результатами анализа на COVID-19, ни тестирования в аэропорту. "Пассажиры сначала проходят через скрининговые экраны, где им измеряют температуру, потом — на паспортный контроль", — поясняет Алина.
Сейчас в Доминикане отдыхают в основном туристы из США и Латинской Америки. А 19 декабря прилетают первые чартеры из Украины, рассказала гид Алина Харченко.
От гостей не требуют ни справок с отрицательными результатами анализа на COVID-19, ни тестирования в аэропорту. "Пассажиры сначала проходят через скрининговые экраны, где им измеряют температуру, потом — на паспортный контроль", — поясняет Алина.
Зарубежные гости до въезда в страну должны заполнить электронную анкету. Она объединяет всю информацию, ранее содержавшуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.
После этого туристу отправят QR-код, который отсканируют или представители властей в доминиканском хабе, или авиакомпании при регистрации на рейс.
Зарубежные гости до въезда в страну должны заполнить электронную анкету. Она объединяет всю информацию, ранее содержавшуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.
После этого туристу отправят QR-код, который отсканируют или представители властей в доминиканском хабе, или авиакомпании при регистрации на рейс.
"С девяти вечера до пяти утра действует комендантский час. В выходные и праздничные дни запрещено выходить на улицу с семи вечера до пяти утра", — предупреждает гид Юрий Карафа-Карбут. Магазины и кафе открыты, в общественных помещениях нужно носить маску.
"С девяти вечера до пяти утра действует комендантский час. В выходные и праздничные дни запрещено выходить на улицу с семи вечера до пяти утра", — предупреждает гид Юрий Карафа-Карбут. Магазины и кафе открыты, в общественных помещениях нужно носить маску.
Большинство отелей работают, но заполнены всего на 10-15 процентов, рассказывают местные жители.
"Отдыхающие наслаждаются полупустыми гостиницами, безлюдными пляжами. Экскурсии тоже проводят малыми группами. Особенно это заметно на курортном острове Саона, загрузка которого — всего три-четыре процента от обычного уровня", — говорит россиянин Алексей Парамонов, живущий в Пунта-Кане.
Большинство отелей работают, но заполнены всего на 10-15 процентов, рассказывают местные жители.
"Отдыхающие наслаждаются полупустыми гостиницами, безлюдными пляжами. Экскурсии тоже проводят малыми группами. Особенно это заметно на курортном острове Саона, загрузка которого — всего три-четыре процента от обычного уровня", — говорит россиянин Алексей Парамонов, живущий в Пунта-Кане.
Гостиницы соблюдают протоколы безопасности: там есть санитайзеры, персонал носит маски и перчатки.
При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях отелей необязательны. "Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны ее надевать. Рассадка в ресторане — на рекомендованном расстоянии", — отметил Парамонов.
Гостиницы соблюдают протоколы безопасности: там есть санитайзеры, персонал носит маски и перчатки.
При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях отелей необязательны. "Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны ее надевать. Рассадка в ресторане — на рекомендованном расстоянии", — отметил Парамонов.
В Доминикане фантастической красоты пляжи — белый мелкий песок, вода десятков оттенков голубого. Как, например, на острове Кайо-Левантадо, который больше известен как Бакарди. Именно тут снималась реклама напитка, объясняет Алина Харченко.
В Доминикане фантастической красоты пляжи — белый мелкий песок, вода десятков оттенков голубого. Как, например, на острове Кайо-Левантадо, который больше известен как Бакарди. Именно тут снималась реклама напитка, объясняет Алина Харченко.
"Экскурсии на остров Саона отправляются от рыбацкой деревни Байяибе на лодке, а потом на катере, — рассказывает Мария Семенова из Москвы. — Бонус — фантастические виды побережья, а если повезет, то часть пути вас будет сопровождать стая дельфинов".
Поселиться на архипелаге нельзя, туда можно приехать на несколько часов покупаться и позагорать.
"Экскурсии на остров Саона отправляются от рыбацкой деревни Байяибе на лодке, а потом на катере, — рассказывает Мария Семенова из Москвы. — Бонус — фантастические виды побережья, а если повезет, то часть пути вас будет сопровождать стая дельфинов".
Поселиться на архипелаге нельзя, туда можно приехать на несколько часов покупаться и позагорать.
У побережья Саоны, на мелководье, есть шанс отыскать морских звезд для селфи. Правда, фотографировать их нужно только в воде, иначе животное погибнет. За несколько минут с ними можно подружиться: привыкнув к теплу ладони, звезда начинает легко присасываться к ней щупальцами.
У побережья Саоны, на мелководье, есть шанс отыскать морских звезд для селфи. Правда, фотографировать их нужно только в воде, иначе животное погибнет. За несколько минут с ними можно подружиться: привыкнув к теплу ладони, звезда начинает легко присасываться к ней щупальцами.
С конца января до середины марта в залив Самана приплывают горбатые киты. Их тоже можно увидеть. Одни проводят тут "медовый месяц", другие возвращаются, чтобы родить и выкормить потомство, говорит Алина Харченко.
С конца января до середины марта в залив Самана приплывают горбатые киты. Их тоже можно увидеть. Одни проводят тут "медовый месяц", другие возвращаются, чтобы родить и выкормить потомство, говорит Алина Харченко.
На полуострове Самана отправляйтесь в заповедник Лос Айтисес, советует Мария Семенова. Там обитает более сотни видов птиц. С близкого расстояния можно рассмотреть пеликанов, фрегатов, колибри.
Обязательная часть программы — посещение пещеры Ла Линеа, в которой шаманы индейского племени тайно совершали обряды. Плыть к ней придется на лодке через манговые джунгли. Именно здесь снимали эпизоды фильма "Пираты Карибского моря".
На полуострове Самана отправляйтесь в заповедник Лос Айтисес, советует Мария Семенова. Там обитает более сотни видов птиц. С близкого расстояния можно рассмотреть пеликанов, фрегатов, колибри.
Обязательная часть программы — посещение пещеры Ла Линеа, в которой шаманы индейского племени тайно совершали обряды. Плыть к ней придется на лодке через манговые джунгли. Именно здесь снимали эпизоды фильма "Пираты Карибского моря".
Еще в северной части страны нужно увидеть водопад Эль-Лимон, советует Юрий Карафа-Карбут. Он назван так из-за желтовато-зеленоватого оттенка воды, которая летит с высоты в 55 метров. Добраться до него можно на лошадях через джунгли.
Еще в северной части страны нужно увидеть водопад Эль-Лимон, советует Юрий Карафа-Карбут. Он назван так из-за желтовато-зеленоватого оттенка воды, которая летит с высоты в 55 метров. Добраться до него можно на лошадях через джунгли.
На горе Исабель де Торрес находится уменьшенная копия статуи Христа-Искупителя — символа Рио-де-Жанейро. А с вершины открывается великолепный вид на город Пуэрто-Плата и Атлантический океан.
Можно подняться на фуникулере — над джунглями. Тоже приключение.
На горе Исабель де Торрес находится уменьшенная копия статуи Христа-Искупителя — символа Рио-де-Жанейро. А с вершины открывается великолепный вид на город Пуэрто-Плата и Атлантический океан.
Можно подняться на фуникулере — над джунглями. Тоже приключение.
Столица Доминиканы — Санто-Доминго — расположена в южной части страны. Исторический центр — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО.
Там — самая первая мощеная улица Нового Света, самый первый христианский собор, самое старое кафе. Именно в этом районе особенно сильно ощущается колорит местной жизни.
Столица Доминиканы — Санто-Доминго — расположена в южной части страны. Исторический центр — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО.
Там — самая первая мощеная улица Нового Света, самый первый христианский собор, самое старое кафе. Именно в этом районе особенно сильно ощущается колорит местной жизни.
Город художников Альтос-де-Чавон — место, где нет жителей. Это аттракцион для туристов — точная копия деревни XV века, построенная 30 лет назад.
В зданиях — рестораны, магазины, галереи, музеи, ремесленные мастерские. На главной площади продают сувениры и выступают танцоры в национальных костюмах.
Город художников Альтос-де-Чавон — место, где нет жителей. Это аттракцион для туристов — точная копия деревни XV века, построенная 30 лет назад.
В зданиях — рестораны, магазины, галереи, музеи, ремесленные мастерские. На главной площади продают сувениры и выступают танцоры в национальных костюмах.
Кофе, сигары и ром — главные сувениры. Еще туристы увозят экзотические фрукты, шоколад, какао, масло и косметику из какао-бобов, украшения из редкого камня ларимара, кукол Лима без лица и в яркой национальной одежде.
Многие дарят близким мамахуану — настойку на меду, вине и роме. Местные считают ее лекарством от многих болезней и употребляют "для счастья, здоровья, потенции и всего остального".
Кофе, сигары и ром — главные сувениры. Еще туристы увозят экзотические фрукты, шоколад, какао, масло и косметику из какао-бобов, украшения из редкого камня ларимара, кукол Лима без лица и в яркой национальной одежде.
Многие дарят близким мамахуану — настойку на меду, вине и роме. Местные считают ее лекарством от многих болезней и употребляют "для счастья, здоровья, потенции и всего остального".