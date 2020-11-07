https://ria.ru/20201107/dominikana-1583435344.html

Россиянин рассказал, что происходит в отелях Доминиканы

Россиянин рассказал, что происходит в отелях Доминиканы

Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:28

2020-11-07T12:28

2020-11-07T14:15

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru. Оперативный штаб правительства России пока не принял решения о возобновлении рейсов в Доминиканскую Республику, но представители сферы гостеприимства страны очень надеются, что это все же произойдет в ближайшее время: на курортах очень ждут гостей из России. Россиянин Алексей Парамонов, который живет в Доминиканской Республике уже 11 лет и занимается продажей сувениров в магазине, отметил, что большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15 процентов. "Отдыхающие наслаждаются минимальной загруженностью гостиниц, а также безлюдными пляжами, экскурсии проводятся малыми группами. Наиболее заметно это на курортном острове Саона, загрузка которого составила всего три-четыре процета от обычного уровня", – рассказал он.Также Алексей уточнил, что в отелях Доминиканы соблюдают все протоколы безопасности: тестирование, санитайзеры, маски и перчатки для персонала."При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях гостиниц носить необязательно. Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны быть ее надевать. Рассадка в ресторане осуществляется на рекомендованном расстоянии", – отметил он.Доминиканская Республика готова принимать российских туристов. Условия въезда были объявлены еще в июле: обязательный ПЦР-тест не требуется. "Выборочно может проводиться только дыхательный тест на COVID-19, но, по словам отдыхающих из Украины, к ним подобная процедура не применялась", – добавил Парамонов.

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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