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https://ria.ru/20201107/dominikana-1583435344.html
Россиянин рассказал, что происходит в отелях Доминиканы
Россиянин рассказал, что происходит в отелях Доминиканы
Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:28
2020-11-07T14:15
туризм
туризм
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новости - туризм
доминикана
отдых
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru. Оперативный штаб правительства России пока не принял решения о возобновлении рейсов в Доминиканскую Республику, но представители сферы гостеприимства страны очень надеются, что это все же произойдет в ближайшее время: на курортах очень ждут гостей из России. Россиянин Алексей Парамонов, который живет в Доминиканской Республике уже 11 лет и занимается продажей сувениров в магазине, отметил, что большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15 процентов. "Отдыхающие наслаждаются минимальной загруженностью гостиниц, а также безлюдными пляжами, экскурсии проводятся малыми группами. Наиболее заметно это на курортном острове Саона, загрузка которого составила всего три-четыре процета от обычного уровня", – рассказал он.Также Алексей уточнил, что в отелях Доминиканы соблюдают все протоколы безопасности: тестирование, санитайзеры, маски и перчатки для персонала."При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях гостиниц носить необязательно. Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны быть ее надевать. Рассадка в ресторане осуществляется на рекомендованном расстоянии", – отметил он.Доминиканская Республика готова принимать российских туристов. Условия въезда были объявлены еще в июле: обязательный ПЦР-тест не требуется. "Выборочно может проводиться только дыхательный тест на COVID-19, но, по словам отдыхающих из Украины, к ним подобная процедура не применялась", – добавил Парамонов.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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туризм, отели, туристы, новости - туризм, доминикана, отдых

Россиянин рассказал, что происходит в отелях Доминиканы

12:28 07.11.2020 (обновлено: 14:15 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго, Доминикана
Санто-Доминго, Доминикана - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru.
Оперативный штаб правительства России пока не принял решения о возобновлении рейсов в Доминиканскую Республику, но представители сферы гостеприимства страны очень надеются, что это все же произойдет в ближайшее время: на курортах очень ждут гостей из России.
Россиянин Алексей Парамонов, который живет в Доминиканской Республике уже 11 лет и занимается продажей сувениров в магазине, отметил, что большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15 процентов. "Отдыхающие наслаждаются минимальной загруженностью гостиниц, а также безлюдными пляжами, экскурсии проводятся малыми группами. Наиболее заметно это на курортном острове Саона, загрузка которого составила всего три-четыре процета от обычного уровня", – рассказал он.
Также Алексей уточнил, что в отелях Доминиканы соблюдают все протоколы безопасности: тестирование, санитайзеры, маски и перчатки для персонала.
"При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях гостиниц носить необязательно. Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны быть ее надевать. Рассадка в ресторане осуществляется на рекомендованном расстоянии", – отметил он.
Доминиканская Республика готова принимать российских туристов. Условия въезда были объявлены еще в июле: обязательный ПЦР-тест не требуется. "Выборочно может проводиться только дыхательный тест на COVID-19, но, по словам отдыхающих из Украины, к ним подобная процедура не применялась", – добавил Парамонов.
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