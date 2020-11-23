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Туризм
https://ria.ru/20201123/dominikana-1585969511.html
В Доминикане вводят электронную анкету для туристов
В Доминикане вводят электронную анкету для туристов
Министерство туризма Доминиканы анонсировало введени с 29 ноября электронной анкеты для туристов, въезжающих в страну, сообщает Турпром. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:49
2020-11-23T18:49
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканы анонсировало введени с 29 ноября электронной анкеты для туристов, въезжающих в страну, сообщает Турпром. Как сообщили в пресс-службе ведомства, анкета должна консолидировать всю информацию, ранее содержащуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.Форма должна быть заполнена до этапа миграционного контроля. После этого пассажиру отправят QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс. Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета. В доминиканских воздушных гаванях предоставляется бесплатный доступ в интернет, чтобы туристы могли сделать это по прибытии в страну.Министерство туризма Доминиканской Республики уже запустило для удобства путешественников страницу с подробным видео-руководством по заполнению анкеты.Также в ведомстве предупредили, что в период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года будут обслуживать два типа регистрационных документов: текущие на физическом носителе и новую электронную форму. Потом цифровая станет единственной и обязательной.Официально власти России Доминикану для туристов не открывали, и прямые рейсы в эту карибскую страну пока не разрешали. Однако, по словам экспертов, многое указывает на то, что это в ближайшее время может произойти.
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туризм, туристы, новости - туризм, доминикана

В Доминикане вводят электронную анкету для туристов

18:49 23.11.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго. Туристы на бульваре Эль Конде
Санто-Доминго. Туристы на бульваре Эль Конде - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканы анонсировало введени с 29 ноября электронной анкеты для туристов, въезжающих в страну, сообщает Турпром.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, анкета должна консолидировать всю информацию, ранее содержащуюся в международной проездной карте (документ миграционной службы), таможенной декларации и медицинском свидетельстве путешественника.
Форма должна быть заполнена до этапа миграционного контроля. После этого пассажиру отправят QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.
Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета. В доминиканских воздушных гаванях предоставляется бесплатный доступ в интернет, чтобы туристы могли сделать это по прибытии в страну.
Министерство туризма Доминиканской Республики уже запустило для удобства путешественников страницу с подробным видео-руководством по заполнению анкеты.
Также в ведомстве предупредили, что в период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года будут обслуживать два типа регистрационных документов: текущие на физическом носителе и новую электронную форму. Потом цифровая станет единственной и обязательной.
Официально власти России Доминикану для туристов не открывали, и прямые рейсы в эту карибскую страну пока не разрешали. Однако, по словам экспертов, многое указывает на то, что это в ближайшее время может произойти.
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