Экзотика Санто-Доминго. Путешествие в самый старый город Нового Света

Внутри маяка — мраморный мавзолей с останками, как считается, Христофора Колумба. Но официальная версия другая. Мореплаватель умер и был погребен в 1506 году в Севилье. Но через 34 года император Карл V решил выполнить его завещание (Колумб хотел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола — так тогда называли Гаити). Прах перевезли сначала в Санто-Доминго, затем — на Кубу, а в конце XIX века вернули в Севильский кафедральный собор.

В 1877 году во время реставрации главного храма Санто-Доминго обнаружили ящик с костями. Доминиканцы решили, что это останки итальянского мореплавателя.

"Ни одна из стран, утверждающих, что Колумб похоронен на ее территории, не проводила экспертизу, — уточняет гид Алина Харченко. — А доминиканские власти и вовсе запретили эксгумацию и исследование останков. Ведь все, что связано с Колумбом, привлекает туристов, а значит, и деньги".