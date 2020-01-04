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Туризм
2020-01-04T08:00+0300
https://ria.ru/20200104/1562664396.html
Экзотика Санто-Доминго. Путешествие в самый старый город Нового Света
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/36/1562643621_0:155:2730:1691_1036x0_80_0_0_acaea796039e268d68fb50aa902c14b0.jpg
РИА Новости

Экзотика Санто-Доминго. Путешествие в самый старый город Нового Света

08:00 04.01.2020
47
Экскурсоводы, рассказывая о столице Доминиканы Санто-Доминго, часто используют слово "первый" — город, построенный в Новом Свете, мощеная улица, кафе, больница, кафедральный собор. Где поклониться праху Колумба, чем заняться на местном Арбате, как почувствовать себя индейцем таино и зачем мыть руки в пещерном озере — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Поселение под названием Новая Изабелла здесь основал в 1496 году младший брат знаменитого мореплавателя Христофора Колумба — Бартоломео.

Через несколько десятков лет город переименовали в Санто-Доминго — в честь святого Доминика, основателя монашеского католического ордена. Местные жители считали его своим заступником перед колонизаторами.

Санто-Доминго, Доминикана
1 из 15

Поселение под названием Новая Изабелла здесь основал в 1496 году младший брат знаменитого мореплавателя Христофора Колумба — Бартоломео.

Через несколько десятков лет город переименовали в Санто-Доминго — в честь святого Доминика, основателя монашеского католического ордена. Местные жители считали его своим заступником перед колонизаторами.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Новый маяк Колумба построили в 1992 году на месте старого. Это одна из главных местных достопримечательностей.

Открывал его папа римский Иоанн Павел II и оставил в подарок "папамобиль", который установлен у входа.

Сооружение похоже на многоступенчатую индейскую пирамиду. На стенах — мраморные плиты с высказываниями великих путешественников. А на крыше — 157 прожекторов, направленных вверх. Крестообразный столб света от них виден на расстоянии нескольких десятков километров.

Санто-Доминго. Маяк Колумба
2 из 15

Новый маяк Колумба построили в 1992 году на месте старого. Это одна из главных местных достопримечательностей.

Открывал его папа римский Иоанн Павел II и оставил в подарок "папамобиль", который установлен у входа.

Сооружение похоже на многоступенчатую индейскую пирамиду. На стенах — мраморные плиты с высказываниями великих путешественников. А на крыше — 157 прожекторов, направленных вверх. Крестообразный столб света от них виден на расстоянии нескольких десятков километров.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Внутри маяка — мраморный мавзолей с останками, как считается, Христофора Колумба. Но официальная версия другая. Мореплаватель умер и был погребен в 1506 году в Севилье. Но через 34 года император Карл V решил выполнить его завещание (Колумб хотел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола — так тогда называли Гаити). Прах перевезли сначала в Санто-Доминго, затем — на Кубу, а в конце XIX века вернули в Севильский кафедральный собор.

В 1877 году во время реставрации главного храма Санто-Доминго обнаружили ящик с костями. Доминиканцы решили, что это останки итальянского мореплавателя.

"Ни одна из стран, утверждающих, что Колумб похоронен на ее территории, не проводила экспертизу, — уточняет гид Алина Харченко. — А доминиканские власти и вовсе запретили эксгумацию и исследование останков. Ведь все, что связано с Колумбом, привлекает туристов, а значит, и деньги".

Санто-Доминго. Внутри Маяка Колумба
3 из 15

Внутри маяка — мраморный мавзолей с останками, как считается, Христофора Колумба. Но официальная версия другая. Мореплаватель умер и был погребен в 1506 году в Севилье. Но через 34 года император Карл V решил выполнить его завещание (Колумб хотел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола — так тогда называли Гаити). Прах перевезли сначала в Санто-Доминго, затем — на Кубу, а в конце XIX века вернули в Севильский кафедральный собор.

В 1877 году во время реставрации главного храма Санто-Доминго обнаружили ящик с костями. Доминиканцы решили, что это останки итальянского мореплавателя.

"Ни одна из стран, утверждающих, что Колумб похоронен на ее территории, не проводила экспертизу, — уточняет гид Алина Харченко. — А доминиканские власти и вовсе запретили эксгумацию и исследование останков. Ведь все, что связано с Колумбом, привлекает туристов, а значит, и деньги".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Алексей Хованов

Исторический центр Санто-Доминго (Зона Колониаль) включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно тут находится первая мощеная улица в Новом Свете (1502 год) — Calle Las Damos.

Лас-Дамас - старейшая улица Санто-Доминго
4 из 15

Исторический центр Санто-Доминго (Зона Колониаль) включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно тут находится первая мощеная улица в Новом Свете (1502 год) — Calle Las Damos.

© РИА Новости / Алексей Хованов
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Зоне Колониаль есть также первое в Латинской Америке кафе, тоже датируемой 1502 годом. Работает до сих пор. Туристам рекомендуют учитывать, что цены в меню указаны без налогов: при расчете итоговая сумма увеличивается примерно на четверть. Чаевые приветствуются.

Санто-Доминго. Самое старое кафе города
5 из 15

В Зоне Колониаль есть также первое в Латинской Америке кафе, тоже датируемой 1502 годом. Работает до сих пор. Туристам рекомендуют учитывать, что цены в меню указаны без налогов: при расчете итоговая сумма увеличивается примерно на четверть. Чаевые приветствуются.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Flickr / Genosonic

Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор — старейший в Америке. Его построили из известняка в 1514 году.

Кафедральный собор Санто-Доминго
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Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор — старейший в Америке. Его построили из известняка в 1514 году.

© Flickr / Genosonic
© РИА Новости / Мария Селиванова

Перед собором — главная площадь, названная в честь Колумба. Здесь горожане встречаются с друзьями в уличных кафе, кормят голубей, слушают музыку, играют в домино.

Санто-Доминго, Доминикана
7 из 15

Перед собором — главная площадь, названная в честь Колумба. Здесь горожане встречаются с друзьями в уличных кафе, кормят голубей, слушают музыку, играют в домино.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Дворец Алькасар-де-Колон — резиденция вице-королей (правителей колонии) в Америке. Построен из блоков коралловых рифов без единого гвоздя для сына Христофора Колумба Диего Колона, когда он возглавил Эспаньолу.

Санто-Доминго. Дворец Алькасар-де-Колон
8 из 15

Дворец Алькасар-де-Колон — резиденция вице-королей (правителей колонии) в Америке. Построен из блоков коралловых рифов без единого гвоздя для сына Христофора Колумба Диего Колона, когда он возглавил Эспаньолу.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Сейчас во дворце — музей, самый посещаемый в столице Доминиканы.

Там собраны предметы искусства и быта позднего Средневековья, коллекция гобеленов XV-XVII веков.

Санто-Доминго. Во дворце Алькасар-де-Колон собраны предметы искусства и быта позднего Средневековья
9 из 15

Сейчас во дворце — музей, самый посещаемый в столице Доминиканы.

Там собраны предметы искусства и быта позднего Средневековья, коллекция гобеленов XV-XVII веков.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Национальный пантеон в XVIII веке был церковью ордена Иезуитов, потом — складом табака, школой и театром. Теперь тут хоронят почетных граждан Доминиканской Республики.

Санто-Доминго. Гвардеец
10 из 15

Национальный пантеон в XVIII веке был церковью ордена Иезуитов, потом — складом табака, школой и театром. Теперь тут хоронят почетных граждан Доминиканской Республики.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

У главной площади начинается пешеходная улица El Conde. В ее старинных зданиях множество сувенирных магазинов с национальными украшениями из серебра и настойками на роме Мамахуана.

Санто-Доминго. На бульваре Эль Конде
11 из 15

У главной площади начинается пешеходная улица El Conde. В ее старинных зданиях множество сувенирных магазинов с национальными украшениями из серебра и настойками на роме Мамахуана.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

У входа в аутентичные лавки и кафе выступают уличные музыканты, мимы разыгрывают для прохожих короткие сценки.

Санто-Доминго. Туристы на бульваре Эль Конде
12 из 15

У входа в аутентичные лавки и кафе выступают уличные музыканты, мимы разыгрывают для прохожих короткие сценки.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Еще на El Conde местные художники пишут яркие картины и тут же предлагают их купить.

На улице, которую быстрым шагом можно пройти за полчаса, туристы обычно проводят не меньше половины дня.

Санто-Доминго. На бульваре Эль Конде продаются картины местных художников
13 из 15

Еще на El Conde местные художники пишут яркие картины и тут же предлагают их купить.

На улице, которую быстрым шагом можно пройти за полчаса, туристы обычно проводят не меньше половины дня.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Нацпарк Los Tres Ojos ("Три глаза") находится в восьми километрах от центра города. "Глазами" называют озера в пещере под открытым небом. Несколько веков назад из-за землетрясения купол пещеры обвалился, а образовавшиеся впадины заполнились водой.

Температура воздуха там всегда 23 градуса. И очень влажно.

Индейцы таино проводили здесь свои ритуалы, связанные с культом богов плодородия.

По легенде, дотронувшиеся до воды в одном из озер могут ожидать прибавления в семье.

Пещера в нацпарк LosTresOjos
14 из 15

Нацпарк Los Tres Ojos ("Три глаза") находится в восьми километрах от центра города. "Глазами" называют озера в пещере под открытым небом. Несколько веков назад из-за землетрясения купол пещеры обвалился, а образовавшиеся впадины заполнились водой.

Температура воздуха там всегда 23 градуса. И очень влажно.

Индейцы таино проводили здесь свои ритуалы, связанные с культом богов плодородия.

По легенде, дотронувшиеся до воды в одном из озер могут ожидать прибавления в семье.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В одном озере пресная, в другом — соленая, а в третьем насыщена сероводородом.

В озерах живут рыбы и маленькие черепашки, а на стенах — летучие мыши.

В этой пещере снимали эпизоды фильмов "Тарзан"и "Парк юрского периода III".

Туристы в пещере в нацпарке LosTresOjos
15 из 15

В одном озере пресная, в другом — соленая, а в третьем насыщена сероводородом.

В озерах живут рыбы и маленькие черепашки, а на стенах — летучие мыши.

В этой пещере снимали эпизоды фильмов "Тарзан"и "Парк юрского периода III".

© РИА Новости / Мария Селиванова
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