Экзотика Санто-Доминго. Путешествие в самый старый город Нового Света

Поселение под названием Новая Изабелла здесь основал в 1496 году младший брат знаменитого мореплавателя Христофора Колумба — Бартоломео.
Через несколько десятков лет город переименовали в Санто-Доминго — в честь святого Доминика, основателя монашеского католического ордена. Местные жители считали его своим заступником перед колонизаторами.
Поселение под названием Новая Изабелла здесь основал в 1496 году младший брат знаменитого мореплавателя Христофора Колумба — Бартоломео.
Через несколько десятков лет город переименовали в Санто-Доминго — в честь святого Доминика, основателя монашеского католического ордена. Местные жители считали его своим заступником перед колонизаторами.
Новый маяк Колумба построили в 1992 году на месте старого. Это одна из главных местных достопримечательностей.
Открывал его папа римский Иоанн Павел II и оставил в подарок "папамобиль", который установлен у входа.
Сооружение похоже на многоступенчатую индейскую пирамиду. На стенах — мраморные плиты с высказываниями великих путешественников. А на крыше — 157 прожекторов, направленных вверх. Крестообразный столб света от них виден на расстоянии нескольких десятков километров.
Новый маяк Колумба построили в 1992 году на месте старого. Это одна из главных местных достопримечательностей.
Открывал его папа римский Иоанн Павел II и оставил в подарок "папамобиль", который установлен у входа.
Сооружение похоже на многоступенчатую индейскую пирамиду. На стенах — мраморные плиты с высказываниями великих путешественников. А на крыше — 157 прожекторов, направленных вверх. Крестообразный столб света от них виден на расстоянии нескольких десятков километров.
Внутри маяка — мраморный мавзолей с останками, как считается, Христофора Колумба. Но официальная версия другая. Мореплаватель умер и был погребен в 1506 году в Севилье. Но через 34 года император Карл V решил выполнить его завещание (Колумб хотел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола — так тогда называли Гаити). Прах перевезли сначала в Санто-Доминго, затем — на Кубу, а в конце XIX века вернули в Севильский кафедральный собор.
В 1877 году во время реставрации главного храма Санто-Доминго обнаружили ящик с костями. Доминиканцы решили, что это останки итальянского мореплавателя.
"Ни одна из стран, утверждающих, что Колумб похоронен на ее территории, не проводила экспертизу, — уточняет гид Алина Харченко. — А доминиканские власти и вовсе запретили эксгумацию и исследование останков. Ведь все, что связано с Колумбом, привлекает туристов, а значит, и деньги".
Внутри маяка — мраморный мавзолей с останками, как считается, Христофора Колумба. Но официальная версия другая. Мореплаватель умер и был погребен в 1506 году в Севилье. Но через 34 года император Карл V решил выполнить его завещание (Колумб хотел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола — так тогда называли Гаити). Прах перевезли сначала в Санто-Доминго, затем — на Кубу, а в конце XIX века вернули в Севильский кафедральный собор.
В 1877 году во время реставрации главного храма Санто-Доминго обнаружили ящик с костями. Доминиканцы решили, что это останки итальянского мореплавателя.
"Ни одна из стран, утверждающих, что Колумб похоронен на ее территории, не проводила экспертизу, — уточняет гид Алина Харченко. — А доминиканские власти и вовсе запретили эксгумацию и исследование останков. Ведь все, что связано с Колумбом, привлекает туристов, а значит, и деньги".
Исторический центр Санто-Доминго (Зона Колониаль) включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно тут находится первая мощеная улица в Новом Свете (1502 год) — Calle Las Damos.
Исторический центр Санто-Доминго (Зона Колониаль) включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно тут находится первая мощеная улица в Новом Свете (1502 год) — Calle Las Damos.
В Зоне Колониаль есть также первое в Латинской Америке кафе, тоже датируемой 1502 годом. Работает до сих пор. Туристам рекомендуют учитывать, что цены в меню указаны без налогов: при расчете итоговая сумма увеличивается примерно на четверть. Чаевые приветствуются.
В Зоне Колониаль есть также первое в Латинской Америке кафе, тоже датируемой 1502 годом. Работает до сих пор. Туристам рекомендуют учитывать, что цены в меню указаны без налогов: при расчете итоговая сумма увеличивается примерно на четверть. Чаевые приветствуются.
Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор — старейший в Америке. Его построили из известняка в 1514 году.
Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор — старейший в Америке. Его построили из известняка в 1514 году.
Перед собором — главная площадь, названная в честь Колумба. Здесь горожане встречаются с друзьями в уличных кафе, кормят голубей, слушают музыку, играют в домино.
Перед собором — главная площадь, названная в честь Колумба. Здесь горожане встречаются с друзьями в уличных кафе, кормят голубей, слушают музыку, играют в домино.
Дворец Алькасар-де-Колон — резиденция вице-королей (правителей колонии) в Америке. Построен из блоков коралловых рифов без единого гвоздя для сына Христофора Колумба Диего Колона, когда он возглавил Эспаньолу.
Дворец Алькасар-де-Колон — резиденция вице-королей (правителей колонии) в Америке. Построен из блоков коралловых рифов без единого гвоздя для сына Христофора Колумба Диего Колона, когда он возглавил Эспаньолу.
Сейчас во дворце — музей, самый посещаемый в столице Доминиканы.
Там собраны предметы искусства и быта позднего Средневековья, коллекция гобеленов XV-XVII веков.
Сейчас во дворце — музей, самый посещаемый в столице Доминиканы.
Там собраны предметы искусства и быта позднего Средневековья, коллекция гобеленов XV-XVII веков.
Национальный пантеон в XVIII веке был церковью ордена Иезуитов, потом — складом табака, школой и театром. Теперь тут хоронят почетных граждан Доминиканской Республики.
Национальный пантеон в XVIII веке был церковью ордена Иезуитов, потом — складом табака, школой и театром. Теперь тут хоронят почетных граждан Доминиканской Республики.
У главной площади начинается пешеходная улица El Conde. В ее старинных зданиях множество сувенирных магазинов с национальными украшениями из серебра и настойками на роме Мамахуана.
У главной площади начинается пешеходная улица El Conde. В ее старинных зданиях множество сувенирных магазинов с национальными украшениями из серебра и настойками на роме Мамахуана.
У входа в аутентичные лавки и кафе выступают уличные музыканты, мимы разыгрывают для прохожих короткие сценки.
У входа в аутентичные лавки и кафе выступают уличные музыканты, мимы разыгрывают для прохожих короткие сценки.
Еще на El Conde местные художники пишут яркие картины и тут же предлагают их купить.
На улице, которую быстрым шагом можно пройти за полчаса, туристы обычно проводят не меньше половины дня.
Еще на El Conde местные художники пишут яркие картины и тут же предлагают их купить.
На улице, которую быстрым шагом можно пройти за полчаса, туристы обычно проводят не меньше половины дня.
Нацпарк Los Tres Ojos ("Три глаза") находится в восьми километрах от центра города. "Глазами" называют озера в пещере под открытым небом. Несколько веков назад из-за землетрясения купол пещеры обвалился, а образовавшиеся впадины заполнились водой.
Температура воздуха там всегда 23 градуса. И очень влажно.
Индейцы таино проводили здесь свои ритуалы, связанные с культом богов плодородия.
По легенде, дотронувшиеся до воды в одном из озер могут ожидать прибавления в семье.
Нацпарк Los Tres Ojos ("Три глаза") находится в восьми километрах от центра города. "Глазами" называют озера в пещере под открытым небом. Несколько веков назад из-за землетрясения купол пещеры обвалился, а образовавшиеся впадины заполнились водой.
Температура воздуха там всегда 23 градуса. И очень влажно.
Индейцы таино проводили здесь свои ритуалы, связанные с культом богов плодородия.
По легенде, дотронувшиеся до воды в одном из озер могут ожидать прибавления в семье.
В одном озере пресная, в другом — соленая, а в третьем насыщена сероводородом.
В озерах живут рыбы и маленькие черепашки, а на стенах — летучие мыши.
В этой пещере снимали эпизоды фильмов "Тарзан"и "Парк юрского периода III".
В одном озере пресная, в другом — соленая, а в третьем насыщена сероводородом.
В озерах живут рыбы и маленькие черепашки, а на стенах — летучие мыши.
В этой пещере снимали эпизоды фильмов "Тарзан"и "Парк юрского периода III".