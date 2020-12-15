https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html

"Лучше не играть с миротворцами": в Госдуме оценили стрельбу в Карабахе

"Лучше не играть с миротворцами": в Госдуме оценили стрельбу в Карабахе

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с "НСН" прокомментировал нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:47

2020-12-15T01:47

2020-12-15T01:47

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

нагорный карабах

госдума рф

нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

виктор водолацкий

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с "НСН" прокомментировал нарушение перемирия в Нагорном Карабахе.Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резервистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки со стороны ВС Азербайджана. В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан начал наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района НКР. Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". Позднее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российских миротворцев.Парламентарий подчеркнул, что Минобороны России находится в постоянном контакте с военными ведомствами Армении и Азербайджана.Кроме того, депутат выразил мнение, что группировку миротворцев можно будет усилить, если в регионе снова начнутся активные военные действия, но добавил, что не считает, что такая необходимость появится.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201207/voyna-1587963046.html

https://ria.ru/20201204/mirotvortsy-1587707198.html

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